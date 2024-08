Este cura del ejército triunfa en Musica.ly

Su nombre es Juan Carlos Pinto, pero en las redes es Pater Pinto. Sus vídeos en Musica.ly acumulan miles de reproducciones, y es que a la gente le sorprende ver a un cura vestido con hábito protagonizar parodias musicales.

En su cuenta de Twitter pone literalmente que es sacerdote católico, capellán castrense del Ejército del Aire, diseñador gráfico y estudiante de derecho en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas.

Después de leer esta descripción, hemos tenido que contrastar la veracidad de su cuenta a través de @curasonline, que nos ha asegurado que Pater Pinto existe y que es capellán de verdad. Así que hemos dado con él y le hemos preparado unas preguntas.

VICE: Hola, padre. Para los que no te conozcan, ¿quién es Pater Pinto?

Juan Carlos Pinto: Soy un sacerdote católico y llevo cinco años de ordenado. Tengo 31 años, nací en Colombia pero mi formación sacerdotal se ha centrado en España. En mi tiempo libre me dedico a evangelizar a través de las redes sociales. Me he formado en este entorno digital como diseñador gráfico y comunicador digital. He escrito un libro llamado Iglesi@ Digital, en el que hablo de la oportunidad que tenemos como Iglesia de anunciar con alegría el Evangelio.

¿Se asemeja tu yo online a tu yo offline?

Efectivamente, en las redes sociales y, en especial, en Musica.ly me muestro un sacerdote alegre, cercano y creo que risueño, pero bueno, esto lo tienen que decir mis seguidores. Lo único que cambia es que estoy en una pantalla y por mucho que uno quiera transmitir la palabra de Dios, la fe o la alegría de la vida, uno se queda corto por la falta de encuentro personal.

Alguien que no te conozca podría pensar que eres un trol… ¿Te ha pasado? ¿Por qué crees que hay gente que puede llegar a pensar que tu perfil es falso?

Sí, muchas veces. En los comentarios me dicen que por qué estoy disfrazado como cura. Creen que soy un impostor al verme joven y no creen que un cura pueda estar en internet ni mucho menos en Musica.ly.

¿Por qué crees que lo has petado en Musica.ly?

Esto de petar creo que es muy generoso conmigo, pero sí me he dado cuenta de que he crecido en seguidores en muy poco tiempo. Tan solo llevo dos meses en la red social Musica.ly. En primer lugar, porque creo que a la gente le sorprende encontrar a un sacerdote en un entorno digital. En segundo lugar, porque en Musica.ly intento no centrarme solo en un aspecto, sino en sentirme cercano y normal.

¿Cuál es tu parodia favorita?

La del abuelo, en la que uso un filtro en la cara que da aspecto de anciano. La verdad es que es muy gracioso. Tanto que varios fans me han pedido hacer dúos conmigo. También hay un Musica.ly que ha llegado a los dos millones de reproducciones, donde enseño los colores litúrgicos que usamos en las misas. Ha captado la atención de los adolescentes y jóvenes que no tenían ni idea de por qué usamos estos ornamentos.

¿Cómo son tus seguidores?

Hay una gran diversidad de adolescentes y jóvenes así como en la vida real, unos muy cristianos creyentes, otros no mucho y otros declarados ateos y agnósticos, pero lo que me ha llamado la atención es que aun así respetan. Otros no tanto.

¿Cómo es tu relación con las redes sociales?

Las redes sociales las uso en mi tiempo libre, ya que tengo un trabajo pastoral muy intenso que me requiere una plena dedicación. Cuando puedo me gusta escribir un mensaje de esperanza en Twitter o enviar el Evangelio todos los días en YouTube, en el que hago una pequeña reflexión para ayudar a la gente en su vida. Tiene gran acogida en WhatsApp. Y en Musica.ly, al ser vídeos de 15 segundos, es más fácil de subir y trabajar en la misma aplicación.

¿Son las redes sociales una buena herramienta para captar devotos? ¿Por qué?

Yo no pretendo captar devotos, intento solo transmitir un mensaje cristiano y a la vez alegre y que de esta manera puedan hacerse la pregunta acerca de Dios. Aun así, muchos me preguntan dónde celebro la misa para acercarse y hablar conmigo.

¿Qué crees que piensan los jóvenes cuando ven a un cura tan enrollado?

Gracias a la interactividad de las redes sociales, los adolescentes y jóvenes se sorprenden y al mismo tiempo se alegran de que haya sacerdotes que manejen las redes sociales.

¿Por qué crees que hay gente a la que le puede llegar a chocar?

Hay mucho estereotipo sobre la figura del sacerdote y la gente no ha evolucionado y no se da cuenta de que en las nuevas generaciones de sacerdotes ya estamos en la cultura digital. Muchos creen que el sacerdote aún está encerrado en el templo y desconectado del mundo. Hoy en día el Papa Francisco y algunos obispos y sacerdotes utilizamos las redes para dar a conocer el mensaje cristiano.

En tu perfil de Twitter pones que eres capellán en el Ejército del Aire. ¿Cuál es tu trabajo allí?

Principalmente llevo una parroquia en la Colonia del Aire de Alcalá de Henares. Acompaño espiritualmente a las familias, en la formación de catequesis, a los jóvenes en sus inquietudes y en las diversas celebraciones sacramentales. A su vez estoy la Unidad Militar de Emergencias (la UME) en la que también asisto espiritualmente a los militares católicos. Soy uno más entre ellos dispuesto a servirles y a dar un plus de humanidad en medio de las armas.

¿Cómo es tu día a día?

Me levanto, hago oración personal y fruto de esta oración preparo el Evangelio y el comentario para colgarlo en YouTube y enviarlo a por WhatsApp.



Después, suelo correr con la Unidad Militar y ya me incorporo a las actividades propias programadas para el día. Y por las tardes me dedico a la parroquia en el despacho, en la catequesis y en las distintas actividades pastorales. Algunas mañanas, tardes y noches que tengo hueco estudio a distancia.

¿Qué estudias?

Soy estudiante del grado de Derecho. Justo acabo de aprobar el primer año y dispuesto a emprender el segundo.

Eres autor de un libro ¿Qué nos cuentas en él?

En el libro Iglesi@ Digital hablo de la comunicación y su evolución histórica y tecnológica. También hablo de cómo la mentalidad de la Iglesia ha ido cambiando juntamente con la comunicación. Hablo de la figura del community manager pastoral y la importancia de que los párrocos y las parroquias aprovechen los medios para dar conocer su labor pastoral. Son propuestas para una estrategia pastoral en la red.

¿Te gustaría tener más seguidores? ¿Qué estarías dispuesto a hacer?

Mentiría si diría que no, pero en realidad es importante tener presente que a mis followers yo los considero ahora una comunidad y sí que me gustaría que creciera esta comunidad de seguidores sobre todo para mostrar el rostro alegre de Dios. ¿A qué estaría dispuesto? A seguir compartiendo los vídeos y mensajes que estoy colgando. Me gustaría ir aprendiendo más cosas para adaptarlas al mensaje evangélico.

¿Qué piensan tus compañeros sacerdotes de tus cuentas?

Pienso que se ha normalizado, ya que muchos tienen ya su propias cuentas, a algunos aún les da miedo entrar en las redes sociales ya sea por desconocimiento o porque no saben cómo hacerlo.

¿Has topado alguna vez con la Iglesia?

Nunca. También es verdad que soy prudente y procuro no hacer nada que pueda molestar a nadie y a la vez busco aquello que une a las personas y no lo que nos divide.

¿Crees que de alguna manera la Iglesia no ha sabido conectar bien con los jóvenes?

Pienso que la Iglesia ha ido evolucionando. Sí que ha tenido al principio un poco de prudencia pero hoy en día hay muchos sacerdotes, religiosos y creyentes profesionales que se dedican a llegar a los jóvenes en internet. Yo conozco a sacerdotes youtubers, tuiteros y religiosas incluso de clausura y contemplativas usando las redes para su labor pastoral.

¿Cómo es la Iglesia del siglo XXI?

Es una Iglesia en misión offline y online y también es una Iglesia en salida, como nos indica el Papa Francisco. Cada vez hay nuevos escenarios y espacios digitales en los que la Iglesia tiene y tendrá que estar presente, porque el Evangelio se debe llevar allí donde este el ser humano.

¿Algún dueto con un/a cantante o algo por el estilo que te gustaría hacer?

La verdad que me gustaría conocer personalmente a los Muser y sobre todo a @lauralp21. Es una chica que tiene dos millones de seguidores y que es una experta en transiciones y me gustaría que me enseñara para yo hacer las mías. Como cantante me gustaría hacer un dúo con David Bisbal que tiene cuenta también en Musica.ly.

