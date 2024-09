Este cura habría torturado durante la dictadura argentina y ahora se refugia en Italia

Síguenos en Facebook para saber qué pasa en el mundo.

Los fieles de la comuna Enzano di Sorbolo boicotearon la iglesia donde predicaba Don Franco Reverberi, acusado de imposición de tormentos — expresión legal argentina para describir la tortura — y de complicidad por crímenes de lesa humanidad.

Lo que propuso en su manifiesto Patrizio Gonnella, presidente de Antigone — una asociación en defensa de los derechos y garantías en el sistema penal — es una especie de manifestación para protestar contra la decisión de no extraditar a un sacerdote italoargentino, sobre el que pesa una orden de captura internacional.

Sorbolo es un pequeña ciudad de 10.000 habitantes en la provincia de Parma, que en 1937 dio a luz a Don Franco, y que ahora le está permitiendo una serena vejez — tal vez más de lo que merece.

Siendo un niño, Franco Reverberi se trasladó con su familia a Argentina, donde tomó sus votos católicos y más tarde se convirtió en pastor de Salto de las Rosas — una ciudad de la provincia de Mendoza no muy lejos de la cordillera de los Andes.

‘El delito de tortura, que es imprescriptible, en Italia no existe’.

Los hechos imputados datan del régimen del general Jorge Rafael Videla, quien llegó al poder en 1976 con un golpe de estado, dando comienzo a la más criminal dictadura militar de la Argentina, durante la cual los derechos humanos fueron violados sistemáticamente y desaparecieron alrededor de 30.000 personas.

En aquellos años Don Reverberi asumió temporalmente el cargo de capellán del ejército con el grado de capitán en el Octavo Batallón de Infantería de Montaña de San Rafael y operaba en el centro clandestino de detención conocido como «Casa Departamento» de dicha localidad, cerca de Salto de Las Rosas.

El cura permaneció en Argentina hasta el año 2011. A pesar de que la prensa italiana describió su mudanza como motivada por un problema de salud, la historia parece ser bastante diferente.

De acuerdo con Silvana Yomaha, secretaria de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de San Rafael, Reverberi habría «escapado» a Italia después que en 2010 el fiscal de la ciudad abrió una investigación sobre los crímenes cometidos durante la dictadura de Videla.

El religioso compareció en la corte para dar su propio testimonio, y entonces fue reconocido por cuatro exdetenidos de la «Casa Departamental» de San Rafael como el cura italiano que, casi cuarenta años atrás, asistió a las sesiones de tortura, a veces con el alzacuello, otras con un uniforme militar.

En cualquier caso, cuando en 2012 el fiscal en San Rafael ordenó la detención de 35 personas, incluyendo a dos soldados y al italoargentino Reverberi, el cura ya se encontraba seguro en su tierra natal, invitado por Giuseppe Montali, párroco de Sorbolo.

De nada valió la orden de captura internacional emitida por Interpol. En 2013, el Tribunal de Apelaciones de Bolonia rechazó la solicitud porque «no hay condiciones para la concesión de la solicitud de extradición».

La República Argentina ha recurrido ante el Tribunal Supremo de Italia, pero este confirmó la decisión del Tribunal de Apelación de Bolonia.

«Los crímenes atribuidos a Don Reverberi han prescrito», dice a VICE News el abogado Arturo Salerni, quien ha patrocinado a la República Argentina en el proceso.



«Varios testigos informaron de que [el sacerdote] estuvo ‘presente y complaciente durante las sesiones de tortura’ [realizadas en el centro clandestino de San Rafael durante la última dictadura], pero el delito de tortura, que es imprescriptible, en Italia no existe».

‘Italia es un paraíso judicial para los torturadores’.

Merece la pena mencionar que en 1988 Italia ratificó la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura. El Tribunal Supremo ha explicado que «se necesita una ley para convertir la prohibición internacional de la tortura en un delito». Existe un proyecto de ley en este sentido, pero está frenado en el Senado desde hace más de un año.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo falló contra Italia el año pasado por la conducta de la policía durante la incursión en la escuela Diaz durante los días de la cumbre del G8 en Génova en julio de 2001. Asimismo, el Tribunal de Estrasburgo deberá pronunciarse pronto sobre el caso de los dos detenidos sometidos a tortura en la prisión de Asti, en diciembre de 2004.

«Italia es un paraíso judicial para los torturadores», describe Patrizio Gonnella a VICE News. «Dado que no hay justicia en el país, es necesario que Don Reverberi tenga el gesto de [entregarse a las autoridades]».

Y así, el 26 de junio — día Internacional de las Naciones Unidas en Apoyo de las Víctimas de la Tortura — nació una convocatoria dirigida a los fieles de Sorbolo.

«No sé cuántas personas conocen este aspecto del pasado de Don Reverberi. Si no lo conocen, trataremos de informarlo», dice Gonnella. «Nuestra invitación es una provocación, pero no carece de sentido. Queremos responsabilizar a las personas. El próximo domingo [3 de julio] vamos a ver la respuesta pública».

Gonnella quiere hacer reaccionar a las autoridades eclesiásticas. La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de San Rafael ya había pedido la intercesión del Papa Francisco, aunque sin éxito.

Mientras tanto don Reverberi continúa celebrando misa y confesando fieles de la Iglesia Sant’Andrea Apostolo, entre el afecto y la estima de los 300 habitantes de la localidad de Enzano.

«No sabemos si […] es culpable o no», escribió Gonnella en su manifiesto. «No se sabe porque en su caso, como en todos los casos de tortura en Italia, no hay espacio judicial para esclarecer la verdad».

El abogado defensor del sacerdote señaló que, mientras que los eventos en los que estaría involucrados Reverberi remiten a 1976, la Curia ha declarado que el hombre de 78 años de edad fue capellán militar en San Rafael sólo entre 1980 y 1982 aproximadamente.

Lo que no queda claro entonces es por qué Don Franco — quien juró no saber nada de las tortura y desapariciones en San Rafael — no se presenta ante la corte para despejar cualquier duda.

