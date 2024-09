Curso THUMP en línea: Introducción a la Música Electrónica

Sigue a THUMP México en Facebook

En Off the Record, el historiador del rave, Michaelangelo Matos, le da un vistazo crítico a la cultura que rodea a la música dance –desde comidas hasta ropa, diseño y escritura. Para esta entrega, armó un curso intensivo de lectura en línea sobre la historia de los géneros electrónicos más importante, al estilo universitario.

¡Bienvenidos a su primer semestre en la Universidad THUMP! Este curso introductorio busca darles a los estudiantes una base de varios de los géneros más importantes de la música electrónica dance definidos a grandes rasgos, prestando especial atención a personalidades clave, grabaciones y clubes que ayudaron a darles forma y popularizarlos. Nuestras lecturas cubrirán los movimientos clave de la electrónica dance, desde el electro de principio de los 80 hasta el presente, incluyendo tres semanas no continuas sobre el house y el techno. Con un enfoque en géneros desde el inicio de las tareas del curso, te ofreceremos una visión panorámica de las muchas narrativas de la música dance que se superponen, estrategias retóricas y cambios musicales, además de sus raíces en comunidades marginadas y la constante actualización de la innovación tecnológica.

Por favor, noten que este es un curso intensivo, y algunas semanas contienen hasta 20 lecturas. Éstas variarán en longitud y, como la Universidad THUMP es una escuela en línea, todas las lecturas asignadas estarán disponibles de forma gratuita para leerlas online (aunque no siempre vía celular o tablet; algunas piezas más viejas vienen a través de Google Books o interfaces similares). ¡Nos vemos en clase!

Semana uno – Electro

Bangs, Lester, «Kraftwekfeature» (Creem, 1975; reimpresa por Spin, 1998)

Herrington, Tony, «Daño colateral: Tony Herrington habla sobre el alma de la música electrónica dance» (Wire, marzo del 2014)

Dayal, Geeta, «Kraftwerk habla sobre el ciclismo, el 3D y la ‘conexión espiritual’ con Detroit» (Rolling Stone, 26 de agosto, 2015)

Brewster, Bill y Frank Broughton, «Arthur Baker» (DJ History, 25 de enero, 1999)

Joe, Radcliffe, «Sistema de interface Roland Bows» (Billboard, 19 de febrero, 1983, p. 45)

Leete, Norm, «Computadora Fairlight» (Sound on Sound, abril de 1999)

Fink, Robert, «La historia de ORCH5, o el fantasma clásico en la máquina hip-hop» (Popular Music Volumen 24/3, 2005)

Host, Vivian, «Freestyle: La historia oral» (Red Bull Music Academy, 21 de septiembre, 2015)

McCollum, Brian «Los pioneros de la música electrónica, Kraftwerk, regresan a Detroit» (Detroit Free Press, 10 de junio, 1998)

Aaron, Charles, reseña de «Theme from PACK», de I-f, en «Singles» (Spin, octubre de 1999)

Simpson, Bennett, «Fischerspooner: la empresa de Gavin Brown, Nueva York, EEUU» (Frieze, 10 de septiembre, 2000)

Paoletta, Michael, «Emerge el sonido del nü-electro» (Billboard, 27 de julio, 2002, p. 1 y 66-67)

Banham, Tom, «Erol Alkan: Puedes tomar tu propio camino» (Mixmag, 10 de febrero, 2014)

Janson, Gerd, «Busy P» (entrevista-plática de la Red Bull Music Academy, Londres, 2010)

PREGUNTAS PARA DISCUTIR

¿Cómo se diferenció el proceso de trabajo de Kraftwerk del de los otros grupos de pop y rock que hacían música a mediados de los 70?

¿Cómo Kraftwerk impactó la escena temprana del hip-hop?

¿Cuál fue el impacto de Kraftwerk en la música moderna en general, y particularmente en la música electrónica?

¿Cómo afectó el electro al hip hop y la música electrónica dance?

¿Cómo se separó el sonido del electro del hip-hop y migró a otras formas de música?

¿Cómo difirió el entendimiento popular del término «electro» en 1982, 1998, 2002 y 2008? Específicamente, ¿cómo cambiaron la música, el público y el contexto de un período de tiempo al siguiente?

Ya que el término «electro» aplica tanto en un contexto hip-hop (como Bambaataa) como en uno nostálgico (como I-f), a uno abiertamente teatral (como Fischerspooner), y uno más orientado a los DJs (como Alkan), ¿cómo sabemos a cuál «electro» se refieren las personas cuando usan la palabra?

Semana dos – Chicago house



Cheeseman, Phil, «La historia del house» (DJ Mag, 22 de abril – 5 de mayo, 1993)

Arnold, Jacob, «El almacén: El sitio de donde la música house obtuvo su nombre» (Resident Advisor, 16 de mayo, 2012)

«Chairman» Mao, Jeff, «Frankie Knuckles» (entrevista-plática de la Red Bull Music Academy, Madrid, 2011)

Thomas, Andy, «El house de la revolución» (Wax Poetics #45, invierno del 2011)

McCormick, Moira, «La nueva planta de prensa de vinilos de Chicago se dirige a artistas locales» (Billboard, 11 de febrero, 1984, p. 62)

Garratt, Sheryl, «Sample and hold: El sonido house de Chicago» (The Face, septiembre de 1986)

Walters, Barry, «Quemando la casa» (Spin, noviembre 1986, p, 60-64)

Mirani, Czarina, «Entrevista con Steve Silk Hurley» (5 Magazine, marzo del 2006)

Saxelby, Ruth, «De vuelta al phuturo: DJ Pierre habla sobre inventar el acid y por qué los fans del EDM necesitan aprender su historia» (The FADER, 4 de agosto, 2014)

Janson, Gerd, «Ron Trent» (entrevista-plática en la Red Bull Music Academy, Toronto, 2007)

Matthew, Terry, «Tommie Sunshine: La entrevista con 5 Magazine» (5 Magazine, agosto del 2012)

Bradshaw, Melissa, «Funk de cafeína: Una entrevista con Cajmere» (The Quietus, 7 de noviembre, 2012)

Galil, Leor, «El regreso de Dance Mania Records» (Chicago Reader, 23 de mayo, 2013)

Bortot, Davide, «DJ Spinn y DJ Rashad» (entrevista-plática en la Red Bull Music Academy, Madrid, 2011)

Julious, Britt, «La música house regresa a casa: Cómo los festivales del verano de la música en Chicago revitalizaron el espíritu dance de la ciudad» (Noisey, 1 de agosto, 2014)

PREGUNTAS PARA DISCUTIR

¿Qué sugiere el término «house» sobre el rol del movimiento musical como un santuario para sus primeras audiencias (negras, queer, de Chicago)?

¿Qué rol tuvieron los shows de radio mezclados por DJs en las escenas de Chicago de principios de los 80, particularmente después de la «muerte» de la música disco al comenzar la década?

¿Qué rol jugó Frankie Knuckles en la formación del sonido del Chicago house?

¿Cuáles eran las diferencias entre el Chicago house temprano y el movimiento de música disco que lo precedió?

¿Cuáles son las grabaciones claves y fundacionales del Chicago house? ¿Qué las hizo influyentes?

¿Qué dicen sobre la actitud de la industria musical hacia la música los contratos discográficos explotadores firmados por muchos de los productores de Chicago house en los 80?

¿Cuáles son algunas diferencias entre la primera ola del Chicago house en los 80 y la segunda ola en los 90?

¿Cómo emergió el ghetto house (como Dance Manía) de la música house, y qué papel jugó en la formación del footwork (como Spinn y Rashad)?

Semana tres – Detroit techno

Gellen, Brendan M, Plática de la Red Bull Music Academy (Ciudad del Cabo, 2003)

Hoffman, Heiko, «Desde la Autohban a la I-94: Los orígenes del Detroit techno y el Chicago house» (Pitchfork, 28 de noviembre, 2005)

Zlatopolsky, Ashley, «Un giro sobre la secuencia: La historia de la radio de música dance en Detroit» (Red Bull Music Academy, 25 de noviembre, 2014)

Bean, Dan, «Entrevista con Juan Atkins» (Bleep43, 4 de octubre del 2009) –parte uno; parte dos

Schmidt, Torsten, «Derrick May» (Entrevista de la Red Bull Music Academy, Melbourne, 2006)

Lee, Iara, «Kevin Saunderson» (Perfect Sound Forever, abril de 1997)

Cox, Thomas, «Hablando chingaderas con Shake, pt. 1» (Infinite State Machine, 20 de agosto, 2007)

Battaglia, Andy «Entrevista. Carl Craig» (The A.V. Club, 17 de junio, 2008)

Audio: Heidi (presentadora), «La historia de Richie Hawtin» (episodio del Stories, de BBC Radio 1, transmitido el 30 de julio, 2012)

Walmsley, Derek, «Entrevista con Jeff Mills» (Blog de Wire, 2009)

Fisher, Mark, «Entrevista con Mike Banks» (Blog de Wire, 2007)

Van Veen, Tobias, «Underground Resistance vs. Sony/BMG» (Discorder, abril del 2000)

Rees, Thoma, «DJ Rolado habla sobre abandonar Underground Resistance y la vida después de Detroit» (XLR8R, 23 de mayo, 2011)

Rubin, Mike, «Un cuento de dos ciudades» (Spin, octubre de 1998, p. 104ff)

Burns, Todd L., «Levanta las manos: La historia oral del festival de música electrónica de Detroit» (Resident Advisor, 18 de mayo, 2010)

PREGUNTAS PARA DISCUTIR

¿Qué sabías sobre Detroit antes de leer estas piezas? ¿Cómo han cambiado tus impresiones del lugar desde entonces?

¿Qué papel jugó la historia industrial de Detroit en la formación del Detroit techno?

¿Qué rol tuvo ola radio de Detroit en el surgimiento del Detroit techno?

¿Cómo se abrieron paso las políticas de desurbanización de Detroit después de 1967 –y el posterior surgimiento del Black Power y los movimientos de consciencia negra de la ciudad– en el Detroit techno?

¿Cómo se comparan las experiencias de los productores de Detroit techno con la industria musical en los 80 con las de los de Chicago house?

¿Cuáles son las grabaciones claves y fundacionales de Detroit techno? ¿Qué las hizo influyentes?

¿Cuáles son las principales diferencias entre el Detroit techno temprano (de los 80, principio de los 90) y los «himnos rave» europeos que adaptaron su metodología y estética?

¿Cómo Underground Resistance le hizo justicia a su propio nombre en la manera en la que maniobraron en la industria musical, particularmente con respecto a la apropiación de Sony/BMG de «Jaguar»?

Semana cuatro – Música house americana y global

Mack, Bob, «Mapa de la música house del mundo occidental» (Spin, diciembre de 1990)

The Sun (tabloide del Reino Unido), cinco artículos y caricaturas sobre el acid house (1988), tomados de «Acid House –PROHIBAN ESTA BASURA ENFERMA«, vía el archivo de Flickr de KRS-Dan.

Titmus, Stephen, «Boys Own: La historia» (Resident Advisor, 12 de enero, 2010)

Sutherland, Steve, «Historia de Nueva York» (Melody Maker, 4 de agosto, 1990)

Daly, Steven y Jonathan Bernstein, «Singles: Magic Bus UK» (Spin, septiembre de 1990)

Cauty, Jimmy y Bill Drummond, «El manual escrito por the KLF» (Fresh on the Net, 1988)

Broughton, Frank, «Todd Terry» (DJ History, 21 de mayo, 1996)

Tantun Bruce, «Tears’: La historia oral» (XLR8R, 23 de abril, 2015)

Janson, Gerd, «Masters at Work (2013)» (Entrevista-plática en la Red Bull Music Academy, NYC, 2013)

Romano, Tricia, «El corazón de Body & Soul» (Village Voice, 29 de agosto, 2006)

Boles, Benjamin, «La historia oral del legendario club de los 80 que le presentó la música house a Toronto» (THUMP, 30 de mayo, 2016)

Matthew, Terry, «Sunshine Jones: La entrevista con 5 Magazine» (5 Magazine, febrero del 2008)

Ivers, Brando, «Una muestra conmovedora» (XLR8R #111, octubre del 2007, p. 50-53)

Burns, Todd L., «Theo Parrish: Sospechoso inusual» (Resident Advisor, 29 de abril, 2008)

Titmus, Stephen, «Nightclubbing: Happy Days, la escena de Londres de los domingos y el nacimiento del UK garage» (Red Bull Music Academy, 17 de marzo, 2014)

PREGUNTAS PARA DISCUTIR

¿Cuáles son algunos de los retos que enfrentaron los DJs y promotores de música house a medida que la música se esparció más allá de Chicago y hacia otras ciudades y territorios?

¿Con qué clase de resistencia se enfrentó la música house con las audiencias fuera de Chicago? ¿Locales? ¿La ley?

Mientras la música house se esparcía más allá de Chicago, ¿cómo evolucionó su audiencia de base?

¿Qué papel jugó Londres en el esparcimiento global de la música house?

¿Cómo ayudó la cobertura en tabloides de las raves en Inglaterra a impulsar el surgimiento de la escena de fiestas underground?

¿Cuáles fueron algunos de los factores sociales y políticos que antecedieron el auge del house en Nueva York, y cómo difiere la versión del sonido de esa ciudad difiere del de Chicago?

¿Cómo difiere la versión del house «con toque francés» de los estilos más tempranos y contemporáneos de Chicago?

¿Cuáles son algunas de las variantes globales y locales más importantes del modelo del Chicago house?

Semana cinco – Techno americano y global: los 80 y 90

B., Andy, «El innovador del hardcore de Nueva York, Frankie Bones» (Massive #10, julio-agosto de 1995, p. 9-12)

Lhooq, Michelle, «El chico que nunca se fue: El regreso de Michael Alig a la vida nocturna de Nueva York» (THUMP, 7 de enero, 2016)

Zlatopolsky, Ashley, «De Detroit a NYC: Underground Resistance en el Seminario de Música Nueva» (RBMA, 23 de septiembre, 2014)

Poe, Jim, «Mi aventura rave de 1993 con Moby» y «Cómo sobreviví a la primera gira rave en Estados Unidos» (In the Mix [Australia], 18 y 31 de julio, 2013)

Denk, Felix y Sven von Thulen, «Der Klang Der Familie: Berlín, el techno y la caída del Muro» (extracto del libro; Pitchfork, 11 de noviembre, 2014)

Manning, James, «Desempolvado: Repasando ‘The Wipe’, de Teste» (Juno Plus, 21 de Julio, 2014)

Reynolds, Simon, «The Mover: Marc Acardipane y PCP/Cold Rush/Dance Ecstasy 2001» (The Wire, 1998)

Blashill, Pat, «Fuerte, rápido y fuera de control» (Spin, Agosto de 1999)

Philp, Ray, «Nightclubbing: Pure, de Edimburgo» (Red Bull Music Academy, 7 de enero, 2014)

Waltz, Alexis, «Nightclubbing: Ostgut, de Berlín» (Red Bull Music Academy, 24 de septiembre, 2013)

Lectura fuera de línea (créditos extra): Paul Hockenos «Hora cero: El primer día del Nuevo Berlín» (Boston Review, 4 de noviembre, 2014; el teaser está disponible online)

PREGUNTAS PARA DISCUTIR

¿Qué papel jugaron los clubes de Nueva York en la escena rave de la ciudad?

¿Cómo reflejaron las escenas club y rave de Nueva York de principios de los 90 las escenas de épocas anteriores, por ejemplo, la de la música disco? ¿Cómo difirieron?

¿Cómo difirieron las versiones afines al pop del techno de mediados de los 90, como Moby, de la música más orientada a los DJs de la época?

¿Qué distingue al hardcore techno de las otras ramas de la forma? Similarmente, ¿cómo tiende a diferir la audiencia del hardcore del típico público de clubes?

¿Qué significa «puro» en el contexto del techno, tanto dentro como fuera de Detroit»

Semana Seis – Drum & bass

Reynolds, Simon, El continnum del hardcore, #1-6 (Wire, 1992-97)

Schmidt, Torsten, «A Guy Called Gerald» (plática de la Red Bull Music Academy, Londres, 2010)

Fintoni, Laurent, «Nightclubbing: Rage, de Fabio & Grooverider» (Red Bull Music Academy, 21 de Julio, 2015)

Constantinides, Alex, «Micky Finn» (DJ Mag, 21 de octubre-3 de noviembre, 1993) [desplazar hacia abajo]

Toop, David, «El género desafía etiquetas» (Billboard, 29 de octubre, 1994, p. 1 y 24-25)

Haslett, Tim, reseña de «Incredible», de M-Beart con General Levy (CMJ New Music Monthly, marzo de 1995, p. 48)

Burns, Todd L., «Nightclubbing: Metalheadz» (Red Bull Music Academy Magazine, 4 de febrero, 2013)

Kreems, Nisa, y Hidzir Junaini, «La historia perdida de la escena secretamente influyente de drum and bass de Singapur» (THUMP, 2 de agosto, 2016)

Raymer, Miles, «Happy Hardcore: Un tribute al género frecuentemente ridiculizado» (Red Bull Music Academy, 11 de agosto, 2015)

Williams, Alexandra «El tamaño es lo que importa al Roni Size ganar el Mercury Prize» (The Independent, 29 de agosto, 1997; por favor, notar que el álbum de Size en realidad se titula New Forms)

Romano, Tricia, «Rock Steady» (Village Voice 23 de mayo, 2000)

Doran, John, «Transmisiones de radio en vivo: 22 años de transmisiones piratas con Rude FM» (The Quietus, 21 de enero, 2014)

Palmer, Tamara, «Cuando el crowdfunding sale bien: Compensando al último creador vivo del afamado ‘Amen Break’» (Noisey, 28 de febrero, 2015)

PREGUNTAS PARA DISCUTIR

¿Qué papel jugó la radio pirata en la diseminación del drum & bass en Londres?

¿Cuáles eran los elementos musicales que sintetizaba el drum & bass, y de qué manera los alteró?

Más allá de la música, ¿qué papel ha jugado el hip-hop en la cultura en general de drum & bass?

¿Qué tiende a denotar el término «oscuro» en el drum & bass, musicalmente, actitudinalmente y culturalmente?

¿Cuáles fueron algunos de los factores que limitaron la viabilidad comercial del drum & bass, tanto en el Reino Unido como en el resto del mundo?

Semana siete – Trance

Muggs, Joe, «34 razones por las que el trance es la mejor música dance de todas» (FACT Magazine, 29 de marzo, 2014)

Reynolds, Simon, «Trance versus jungle» (The Wire, finales de 1993)

Mothersole, Dave, «Develando el secreto: Las raíces del trance» (Dancecult: Journal of Electronic Dance Culture, Vol. 4, N° 1, 2012)

St. John, Graham, «DJ Goa Gil: Exiliado kaliforniano, yogui oscuro y temida anomalía» (Dancecult Vol. 3, N° 1, 2011)

Crouch, John y otros, «‘Children’, de Miles, da lugar a la manía europea» (Billboard, 4 de mayo, 1996, p. 11 y 17)

Romano, Tricia, «Apártate, Britney» (Village Voice, 25 de enero, 2000)

Feineman, Neil, «Más vale tarde que nunca: los DJs Sasha y Digweed pasean por la ciudad» (SF Gate, 16 de noviembre, 2001)

St. John, Graham, «Neotrance y el Festival Psychedelic» (Dancecult Vo. 1, N° 1, 2009)

PREGUNTAS PARA DISCUTIR

¿Históricamente, qué papel ha jugado la espiritualidad en la música dance y su cultura?

¿Cómo describirías el estado físico de donde proviene el nombre «trance»?

¿Cuáles eran las propiedades sónicas el trance temprano que lo llevaron a ser catalogado de esa forma, en vez de ser llamado simplemente «techno»?

¿Qué rol jugó el Roland TB-303 Bassline, mejor conocido como «la máquina acid», en el surgimiento del trance, particularmente el Goa o el psy-trance?

¿Cuáles son algunas de las formas en las que el Goa o el psy-trance difieren de las variantes más comerciales del sonido –por ejemplo, Sasha y Digweed en los 90?

¿Por qué el trance parece funcionar tan bien –o al menos atraer tanta gente– en el contexto de los festivales?

¿Cómo encaja una figura como Goa Gil en el cliché del «DJ como gurú»?

Semana ocho – «Chill out», ambient, IDM

Anniss, Matt, «Ambient house: La historia del chill-out, 1989-95» (Red Bull Music Academy, 17 de febrero, 2016)

Raymer, Miles, «La curiosa historia del mushroom jazz, el género más chill de la historia» (THUMP, 21 de julio, 2016)

Phillips, Dom, «Cuando el techno se hizo adulto» (Mixmag, 1992)

Simpson, Dave, «Un Bleep de Fe» (The Guardian, 16 de abril, 2009)

Savage, Jon, «El alma de la máquina» (encarte «Rock & Roll Quarterly de Village Voice, verano de 1993)

Alwakeel, Ramzy, «El IDM como una literatura ‘menor’: El tratamiento de las normas culturales y musicales por la ‘música dance inteligente’» (Dancecult Vol. 1, N° 1, 2009)

Personal de FACT, «Los 50 mejores tracks de Aphex Twin» (FACT Magazine, 9 de octubre, 2013)

Fintoni, Laurent, «En una órbita propia: La historia oral del Planet Mu» (FACT Magazine, 13 de mayo, 2015)

Blanning, Lisa, «Entrevista: Squarepusher» (Red Bull Music Academy, 8 de agosto, 2012)

Ramsay, Ben, «Herramientas, técnicas y composición: Tendiendo puentes entre el acousmatic y el IDM» (eContact! #14.4: TES 2001: 5to Simposio de Electroacústica de Toronto, mayo del 2013)

Muggs, Joe, «El regreso de la habitación chill-out: ¿Cuándo fue la última vez que le fue tan bien a la música ambient? » (FACT Magazine, 9 de octubre, 2013)

PREGUNTAS PARA DISCUTIR

¿Cuáles son las conexiones entre la música electrónica pre-disco y la cultura dance post-disco?

¿A cuáles estereotipos musicales e ideológicos estaban reaccionando los progenitores tempranos de tanto el ambient post-rave y el IDM?

¿Qué tipo de retórica tienden a emplear los artistas de ambient post-rave y de IDM?

¿Cuál fue la importancia de Warp Records para tanto la música ambient como para el IDM?

¿Qué propósito cumplía en la cultura rave temprana la «habitación chill-out»?

¿Qué lugar, si es que hay alguno, tienen el ambient y el IDM actuales dentro de la cultura dance?



Semana nueve – Breaks (big beat, trip-hop, downtempo)

Pemberton, Andy «Trip hop» (Mixmag, junio de 1994)

Morpurgo, Joseph, «Pánico, pánico, pánico: La historia de Ninja Tune» (FACT Magazine, 8 de mayo, 2012)

Kakaire, Christine, Ninja Tune XX (Resident Advisor, 12 de octubre, 2010)

Butler, Andy, «Entrevista con James Lavelle – 21 años de Mo’ Wax» (Designroom, 21 de junio, 2014)

Solomon, Dan, «DJ Shadow recuerda abrirse camino en el hip-hop» (MTV Hive, 23 de enero, 2013)

McLean, Craig, «Portishead: De regreso al beat» (The Telegraph, 12 de abril, 2008)

Ferguson, Jason y Bao Le-Huu, «Dance Dance Revolution» (Orlando Weekly, 3 de julio, 2013)

Aaron, Charles, «Baterías y cables» (Spin, octubre de 1996)

Ewing, Tom, The Chemical Brothers – «Setting Sun» (Popular, 15 de enero, 2014)

Reighley, Kurt B., «Prodigy: No iniciamos el incendio» (CMJ New Music Monthly, septiembre de 1997, p. 20.25)

Harris, Damian, «Big Beat: Creando un monstruo de la pista de baile» (The Guardian, 8 de abril, 2008)

PREGUNTAS PARA DISCUTIR

¿Qué papel desempeñaron los varios estilos de breaks en tender puentes entre el hip-hop y la cultura dance de los 90?

¿Qué tan importante fue para disqueras como Ninja Tune y Mo’ Wax ser tanto visual como auditivamente identificables? ¿Cómo se solapó ese branding con el del hip-hop de los 90?

¿Qué dice sobre la relación del Reino Unido específicamente con el hip-hop y, en general, con la música afroamericana, el hecho de que muchos estilos de breaks echaron raíces en Gran Bretaña en vez de Estados Unidos?

¿Cómo difería la música big beat y trip-hop que las disqueras estadounidenses vendían a los fans como «electrónica» de la música house y techno que esos sellos habían apoyado en el pasado? ¿Por qué estas disqueras fueron más exitosas vendiendo electrónica?

Desde el punto de vista ideológico, ¿cómo tienden a diferir los conocedores exploradores de tiendas de discos, quienes crearon en gran medida discos de breaks, de las audiencias mainstream quienes consumían esos discos?

Semana Diez – Techno global y americano: los 2000

Burns, Todd L., «fabric: La historia oral» (Resident Advisor, 9 de octubre, 2009)

Plagenhoef, Scott, «Kompakt 10» (Pitchfork, 10 de agosto, 2009)

Sherburne, Philip, «Encontrando un nuevo género en MUTEK» (Neumu, 7 de junio, 2002)

Van Veen, Tobias C., «Minimalismo, ruido y actitud – Un manuscrito para Mutek 2004» (Dusted, 14 de junio, 2004)

Sherburne, Philip, «El mes en techno: ¿Qué pasó con el minimal?» (Pitchfork, 24 de mayo, 2006)

MacDonald, Cameron, «Lejos de casa» (XLR8R #101, octubre del 2006, p. 56-59)

Rapp, Tobias, «Sábado en Berghain» (Resident Advisor, 21 de octubre, 2009)

Van Veen, Tobias C., Hablando en código (Dancecult Vol. 2, N° 1, 2011)

Gonsher, Aaron, CNTRL: Más allá del EDM en Nueva York (Resident Advisor, 3 de noviembre, 2012)

Rogers, Thomas, «Berghain: El mundo secreto e impulsado por sexo del club más cool del techno» (Rolling Stone, 6 de febrero, 2014)

PREGUNTAS PARA DISCUTIR

¿Cuáles fueron algunos de los factures sociales, particularmente en EEUU y Alemania, que condujeron al auge del minimal techno en los 2000?

¿Cómo ayudó el auge de la economía freelance, particularmente en tecnología, a que Berlín se convirtiera en un centro primario para la música dance en los 2000?

¿Cuáles son algunas de las diferencias, musicales y otras, entre la escena techno de Berlín de los 90 y la de los 2000?

¿Cuál es la diferencia, si existe alguna, entre la estricta política de puerta de Berghain y la cuerda de terciopelo de Studio 54?

¿Cómo y por qué la expresión «ir de rave» se transformó en «ir al club» durante los 2000?

Semana once – Dubstep

Martin, Lauren, «La historia oral de VICE del dubstep» (Vice, 23 de junio, 2015)

Earp, Matt, «Low End Theory: Comerciantes del dubstep» (XLR8R #100, septiembre del 2006, p. 66-70)

Fischer, Mark F., «Transcripción sin editar de entrevista con Burial» (The Wire, diciembre del 2012; llevada a cabo en el 2007)

Carnes, Richard, «Sello del mes: Hessle Audio» (Resident Advisor, 12 de enero, 2009)

Shields, Colin, «Breaking Through: Untold» (Resident Advisor, 19 de octubre, 2009)

Clark, Martin, «Grime/dubstep: ¿Es el llamado post-dubstep –liderado por James Blake, Hyperdub y Night Slugs– lo genuino o no es la gran cosa?» (Pitchfork, 4 de mayo, 2011)

Muggs, Joe, «¿Es Skrillex el hombre más odiado en el dubstep?» (The Guardian, 28 de septiembre, 2011)

Weiss, Jeff, «Aniversario de Low End Theory: La historia de la fiesta influyente contada por quienes la crearon» y «Más historia oral de Low End Theory contada por quienes ayudaron a construirla» (L.A. Weekly, 3 y 4 de noviembre, 2011)

Lectura fuera de línea (créditos extra): Blanning, Lisa, «No puedes detener la adrelanina» (The Wire, agosto del 2011, p. 36-39): Artículo de portada sobre Zomby.

PREGUNTAS PARA DISCUTIR

¿Qué papel ha jugado el bajo a lo largo de la historia de la música dance?

¿Qué aspecto de la conformación cultural del este de Londres albergó su rol como una incubadora del dubstep?

¿Cuál es la conexión del dubstep con la música jamaiquina y el hip-hop?

¿Cuáles son las diferencias principales entre Burial y Skrillex –tanto musicalmente como en términos de presentación– y qué nos dicen, a grandes rasgos, sobre los enfoques respectivos del dubstep del Reino Unido y EEUU?

¿Cuáles son algunas de las diferencias entre el dubstep más populistas (por ejemplo, Skrillex) y los sonidos más experimentales y «post-dubstep» (por ejemplo, Untold)?

¿Cuáles son algunas de las similitudes musicales e ideológicas entre el «post-dubstep» y el ambient e IDM que estudiamos durante la semana 8?

Semana doce – EDM

Carey, Jean, «Detrás de la cortina» (Miami New Times, 17 de marzo, 2005)

Vontz, Andrew, «Daft Punk» (Spin, diciembre del 2007, p. 66-68)

Sherburne, Philip S., «La nueva generación rave» (Spin, octubre del 2011)

Liss, Sarah, «Cómo Deadmau5 –mejor conocido como el DJ Joel Zimmerman– logró ganar $100000 por show y tener cuatro millones de fans en Facebook» (Toronto Life, 1 de noviembre, 2011)

Reynolds, Simon, «Cómo la música rave conquistó América» (The Guardian, 2 de agosto, 2012)

Ryce, Andrew «Trap real?» (Resident Advisor, 1 de noviembre, 2012)

Stern, Marlow, «Conoce a Baauer, el hombre detrás del Harlem Shake» (The Daily Beast, 18 de febrero, 2013)

Mason, Kerri, «Swedish House Mafia: El artículo de portada de Billboard» (Billboard, 7 de marzo, 2013)

Stolman, Elissa, «Dentro de Boiler Room, la fiesta en streaming por internet de la música dance» (Billboard, 11 de abril, 2013)

Diehl, Matt, with Kerri Mason, «‘Random Access Memories’, de Daft Punk: Una línea de tiempo de la campaña global de teaser» (Billboard, 17 de mayo, 2013)

Dayal, Geeta, «‘Random Access Memories’, de Daft Punk» (Slate, 21 de mayo, 2013)

Romero, Dennis, «Cómo Pasquale Rotella construyó su imperio rave» (L.A. Weekly, 12 de septiembre, 2013)

Troxler, Seth, «Los festivales de dance son los mejores y peores lugares en el mundo» (THUMP, 20 de mayo, 2014)

Julious, Britt, «Lollapalooza lo confirma: Se acabó el EDM» (Chicago, 6 de agosto, 2015)

PREGUNTAS PARA DISCUTIR

¿En qué sentido el EDM representó una culminación del house, el techno y otros estilos relacionados?

¿En qué sentido el EDM representó la antítesis de esos estilos, tanto musical como culturalmente?

¿Qué papel han jugado Los Ángeles, Las Vegas y Miami en el ascenso del EDM?

¿Cuáles son algunas de las diferencias principales entre una «rave» y un «festival de dance»?

¿Qué rol ha jugado Daft Punk en el ascenso del EDM?

