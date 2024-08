‘Cyberpunk’ es varios juegos diferentes y tú eliges cuál jugar

Artículo publicado originalmente por VICE en inglés.

Me tomó 14 horas llegar a la pantalla de inicio de Cyberpunk 2077. Así que créanme cuando les digo que mi camino a través del juego ha sido lento y sinuoso, y me ha enseñado mucho sobre cómo se supone que funciona en última instancia este juego, en comparación con lo que yo asumí en un inicio. Creo que algunas de esas lecciones lo habrían convertido en un juego más divertido desde el principio.

En primer lugar, jugué en Difícil y honestamente creo que fue una buena decisión, aunque hizo que el progreso fuera más lento. Cyberpunk no va tan lejos como para decir que hay un nivel de dificultad “ideal” para disfrutar del juego, sino que nos indica que los niveles de dificultad más altos requieren usar más habilidades y ventajas para sobrevivir, mientras que los más bajos permitirán enfoques menos dinámicos. Así que en Difícil, los aspectos de sigilo del juego se volvieron mucho más interesantes porque incluso los pequeños errores hacían que los guardias y las cámaras me detectaran mucho más rápido. Los tiroteos fueron bastante emocionantes porque casi nunca hubo momentos en que pudiera simplemente plantarme frente a los enemigos y hacer caso omiso de sus disparos. Eso sí, creo que podría haber convertido la mayoría de esas batallas en momentos triviales si hubiera adoptado atributos y ventajas más agresivas (y no estoy seguro de que eso sea algo bueno en absoluto), pero, por otro lado, no hubiera podido acceder a las habilidades de aturdimiento y control de masas que hicieron que esas peleas fueran manejables en primer lugar.

Sin embargo, esta elección no es tan trascendental como parece. La pantalla de selección de dificultad hace que parezca que tu decisión es definitiva, pero de hecho puedes cambiar la dificultad en cualquier momento. Entonces, de una forma u otra, nunca estás “atorado” en Cyberpunk. Si quieres probar una dificultad más alta, siempre puedes obtener experiencia haciendo misiones secundarias de nivel inferior, aunque hará que el juego tome mucho más tiempo. Disfruté invirtiendo ese tiempo en el juego, pero fue mucho tiempo. Si no tienes la paciencia para hacer varias misiones desechables que no están relacionadas con la trama principal, mejor mantente alejado del nivel de dificultad Difícil, aunque creo que es un juego mejor de esta manera.

También hice que el juego fuera más difícil porque realmente no sabía cómo funcionarían los árboles de habilidades en la práctica, ni cómo funcionaría la experiencia, lo que me lleva a mi segundo punto: Cyberpunk es mucho más divertido si te especializas a fondo al inicio y usas los niveles y puntos de ventaja para expandir tu repertorio más tarde.

Y me refiero a especializarse a fondo. Pensé que me estaba especializando al enfocarme en dos atributos de los cinco, pero incluso eso diluyó un poco mi personaje e hizo que el inicio del juego fuera menos divertido, lo cual se debe a que cada atributo tiene un par de redes de ventajas asociadas. Comienzas en el centro y te mueves hacia afuera a medida que obtienes más puntos de ventajas y puntos de atributo más altos. Es algo bastante normal, pero lo que me gustaría enfatizar es que tu personaje se vuelve mucho más interesante y divertido de jugar a medida que llegas a los bordes exteriores de esas redes.

Al comienzo del juego no puedes irte a los extremos. Solo puedes asignar hasta seis puntos a una habilidad y no puedes dejar ninguna por debajo de tres, así que estás obligado a ser un personaje balanceado. Si continúas tu crecimiento repartiendo tus puntos de manera uniforme, jugarás Cyberpunk 2077 como una combinación de un shooter, un juego de sigilo y un looter promedio.

Pero son las ventajas más avanzadas las que hacen posible emplear tácticas y opciones realmente interesantes, y te permiten usar el tipo de poderes que necesitas para superar las misiones más difíciles sin tener que depender del quicksave. Si me hubiera comprometido con la habilidad para hackear desde el principio, habría estado sacando toneladas de dinero de mis robos cibernéticos, el costo de usar mis habilidades para hackear enemigos habría sido mucho menor —facilitando un uso más frecuente— y habría podido apagar escuadrones enteros de enemigos y redes de seguridad con solo unos cuantos intentos. El sigilo y el combate cambiaron drásticamente una vez que tuve estas habilidades, y habría tenido esas experiencias geniales mucho antes si hubiera decidido invertir antes en ellas.

Eso sí, con el tiempo pude llegar a ese punto gracias a mi desarrollo de personaje multiuso. Para reforzar mi punto anterior, siempre hay más experiencia que obtener en Cyberpunk 2077 y eventualmente puedes ser bastante fuerte en algunos atributos y sus redes de habilidades. Pero el camino habría sido mucho más divertido y me habría parecido menos complicado si hubiera obtenido algunas habilidades y ventajas de alto nivel al principio en lugar de muchas de bajo nivel.

No puedo culparme por no saberlo, ya que no es del todo claro lo que realmente significan todos estos árboles y habilidades hasta que hayas jugado más. Hay una gran cantidad de lenguaje ficticio empleado para describir habilidades y mecánicas, y hasta que no hayas jugado un poco, es difícil saber qué significa una “carga daemon” y por qué es diferente de un hackeo rápido.

Si tuviera que resumir lo que significan las diferentes opciones de personaje de Cyberpunk para el tipo de juego que estás jugando, diría que se divide en cuatro líneas generales.

Cyberpunk 2077 se convierte en un shooter táctico si te concentras en la habilidad de Reflejos y la habilidad de Temple, y pones tus puntos en las ventajas de armas para Reflejos y en el árbol de ventajas de Sangre Fría para Temple. Este último es un atributo extraño: básicamente significa qué tan tranquilo se mantiene tu personaje y está vinculado a la red de ventajas de Sigilo y a la red de ventajas de Sangre Fría. A pesar de que ambos están ligados a Temple, son útiles para tipos de juego diametralmente opuestos. Sangre Fría se trata de hacer oleadas de asesinatos, lo que básicamente te permite ser más eficiente, letal y resistente a medida que pasas más tiempo en combate. Es muy útil si vas a abrirte camino en el juego a través de disparos, pero también se trata completamente de acumular bonificaciones, así que es menos útil si vas a jugar con sigilo.

Si quieres que sea una experiencia donde tengas que correr y disparar, o tal vez incluso abrirte camino a golpes, entonces el atributo de Constitución es tu amigo. El atributo de Reflejos sirve para las armas, pero el de Constitución es útil para resistir daño y las habilidades cuerpo a cuerpo. No creo recomendarlo como la forma de jugar; el combate cuerpo a cuerpo es interesante uno a uno, pero el juego es demasiado fluido y caótico la mayor parte del tiempo para evitar que se convierta en una golpiza campal al estilo Vermintide, aunque probablemente sea una forma decente de pasar grandes partes de este juego si tienes prisa.

Cyberpunk 2077 también tiene muchas opciones centradas en el loot. Una vez más, no creo que se compagine del todo con las fortalezas del juego y mantener estas opciones abiertas probablemente implique pasar una gran cantidad de tiempo administrando tu inventario. Pero si eres ese tipo de enfermo, entonces la Habilidad Técnica y la red de habilidades de Ingeniería te permitirán aprovechar al máximo el loot que obtengas, y te permitirán actualizar tu equipo para que tus items sigan siendo relevantes más adelante en el juego. La Habilidad Técnica también te permite sacarle más provecho a las granadas y los items consumibles, lo que realza el aspecto de juego de rol de acción de Cyberpunk, ya que puedes absorber daño continuamente al consumir items de curación y enfrentarte a grandes multitudes de enemigos al rociarlos con poderosas granadas que puedes confeccionar a voluntad.

Mi advertencia es que si crees que la Habilidad Técnica va a abrir un montón de opciones en términos de cómo abordar tus objetivos, es posible que te sientas decepcionado. Algunas cerraduras requerirán una gran cantidad de Habilidad Técnica para forzarse, pero la mayoría de los enfoques clandestinos estarán vinculados a las habilidades de Inteligencia o al árbol de Sigilo y de Temple.

Así es como terminé jugando la mayor parte de Cyberpunk 2077 como un juego de sigilo. Mi atributo principal fue Inteligencia, que está vinculado a dos árboles de habilidades útiles: Hackeo Rápido, que básicamente significa “hechizos mágicos” usando la selección de poderes de tu cyberdeck, y Protocolo de Invasión, que se trata más de entrar a los sistemas, aplicar desventajas duraderas a los enemigos y obtener toneladas de otras bonificaciones a través de varios hackeos. Mi atributo secundario fue Temple, pero invertí bastante en el árbol de Sigilo para que me fuera más fácil permanecer oculto y obtener grandes bonificaciones de daño si atacaba a mis enemigos encubierto. Si hubiera querido convertirme en Hitman, habría invertido en ese enfoque. Las habilidades de Sigilo tienen que ver con asesinar personas con silenciadores y cuchillos desde las sombras, mientras que con las habilidades de Hackeo Rápido y Protocolo de Invasión es probable que no tengas que combatir ni matar a nadie.

Pero lo que realmente me gusta de Cyberpunk es que la mayoría de estas líneas de juego brindan algunas opciones interesantes a medida que progresas en tus redes de habilidades. Eventualmente, es probable que puedas combinar distintos enfoques. Al principio, sin embargo, creo que es mejor decidir cuál de estos suena más divertido y concentrarse en uno por un tiempo. Al menos hasta que hayas visto la pantalla de inicio. Entonces finalmente podrías tener una idea de lo que quieres que sea este juego.