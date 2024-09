Dacre Montgomery será la nueva gran estrella de Netflix

Dacre Montgomery no es como la mayoría de los chicos de 22 años. Bebe muy poco, rara vez va a fiestas, y casi nunca publica en las redes sociales. De hecho, en realidad no le gusta estar en el teléfono para nada. Repito, Dacre no es como la mayoría de los chicos de 22 años. Habiendo sido elegido para la segunda temporada de Stranger Things, uno de los shows más exitosos en la historia de Netflix, no hay muchos chicos de 22 años en todo el mundo que estén a punto de alcanzar el nivel de fama que le espera al joven Dacre.

A él esto no parece perturbarle. «Realmente no estoy nervioso, nos asegura al teléfono desde L.A. Me siento confiado, se siente bien». Con la filmación todavía en curso, y el foco de la segunda temporada todavía envuelto en un gran misterio, Dacre está en esa posición incómoda de ser promocionado como la próxima estrella de Hollywood, sin que conozcamos nada de su trabajo aunque pueda demostrarlo; sin embargo, él se mantiene completamente relajado. Por otra parte, esto parece ser algo común en la vida de Dacre. En 2015, voló de último minuto a L.A. para hacer una prueba de cámara, para uno de los papeles principales en el próximo gran éxito de taquilla Power Rangers con tan solo una cinta de audición o un perfil de IMDb a su nombre. Recibió el llamado un viernes, voló a L.A. el sábado, hizo la prueba el domingo, y le ofrecieron el papel el lunes. Decir que todo fue cuestión de suerte o que simplemente estuvo en el lugar correcto en el momento adecuado sería subestimarlo, porque detrás de escena es un joven muy ambicioso y trabajador.

