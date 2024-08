Dada la precariedad laboral, ¿tendremos que trabajar por siempre?

Es difícil imaginar cómo será el mundo en 40 años. La humanidad ha pasado los últimos 18 meses en modo de supervivencia, preparándose para enfrentar una pandemia que ha cambiado al mundo, una cascada de desastres naturales y un montón de preguntas sin respuesta sobre la desinformación, la radicalización y la naturaleza del trabajo de tiempo completo justo en general.

Personalmente, emergí de 2021 con el repentino entendimiento de que ahora tengo 30 años, sin siquiera considerar las implicaciones de haber alcanzado ese umbral mientras transcurría el confinamiento. Aquí es donde nos encontramos los millennials ahora; en la cúspide de una nueva década y todo el trauma sin precedentes que implica; ni muy jóvenes ni muy viejos, lidiando con la ansiedad petrificante que se asoma en el horizonte. ¿Qué voy a hacer respecto a mi retiro? ¿Estoy ahorrando lo suficiente? ¿Estoy condenado? ¿Estoy en el camino correcto? ¿Cómo puedo saberlo con certeza? Créeme cuando digo que no estás solo si tú también les das vueltas en tu cabeza a esas ambigüedades. Es prácticamente un grito de guerra generacional.

Videos by VICE

Según todas las métricas imaginables, estamos en medio de una epidemia de ansiedad ante las perspectivas de retiro entre los millennials. Un estudio de la Universidad de Missouri de 2017 encontró que el asombroso 63 por ciento de los trabajadores de entre 20 y 30 años no poseían una cuenta para su retiro. Un porcentaje similar cree que trabajará, al menos medio tiempo, durante sus años dorados.

Es una cifra que empeora aún más cuando se agregan filtros de raza y privilegios. ¿La razón principal? Malos salarios o incapacidad para participar en el plan de jubilación de los empleadores. Esto está en consonancia con muchas otras fuentes de angustia para esa generación. Para establecer el potencial de retiro, se debe considerar también el descenso en las tasas de propiedad de una vivienda, los acuciantes créditos estudiantiles y las realidades globales tanto de la economía informal como de los trabajos temporales o independientes que no ofrecen pensiones ni beneficios. Los millennials se encuentran significativamente rezagados ​​en la brecha de riqueza en comparación con las generaciones anteriores. En pocas palabras, es como si no hubiera dinero suficiente para todos.

“No parece que la riqueza esté fluyendo hacia nosotros”, dice Tripp Kerr, un joven de 26 años que trabaja como capacitador de agentes para call center en Denver, quien dice que no está seguro de poder retirarse antes de los 70 años. “Todo el concepto de ir a la universidad, conseguir un buen trabajo y después una hipoteca parece una quimera. Creo que todos en mi generación sienten que los jodieron”.

Y, sin embargo, a pesar de toda esa turbulencia, parece que en 2021 hay cada vez más anuncios en nuestras redes sociales de asesores financieros que nos prometen una solución de ahorro estándar para todos. Broke Millennial ˆ[Millennials en quiebra] es el título de una guía de autoayuda publicada en 2017. The Millennial Money Fix [La solución monetaria para los millennials] es otro título en la misma tónica. La tesis es clara en todos los casos; que en la economía hay un truco descabellado para paliar todas nuestras deudas e inseguridades para siempre. Uno de los axiomas que más se repiten en la filosofía del retiro ortodoxo es la idea de que todos deberían haber ahorrado el equivalente a un año de su salario para cuando cumplan 30 años. Si no has alcanzado ese umbral, si eres una de las muchas personas que comenzaron a considerar su suministro monetario a largo plazo hasta finales de sus 20, esas obviedades son desalentadoras. ¿Para qué empezar si ya voy tan retrasado?

“Creo que todas estas ideas estúpidas hacen que las personas que probablemente deberían pensar en estas cosas —las personas sin riqueza generacional, los nuevos candidatos al ascenso social— sientan que todo es absolutamente inalcanzable”, dice Clara Lilley, una joven londinense de 27 años que trabaja en el equipo digital de una ONG. “Siendo así las cosas, es mejor gastarlo todo ahora en lugar de planificar el futuro”.

Este es uno de los razonamientos más recurrentes al preguntales a los jóvenes sobre sus planes de retiro. Hay tantos puntos de vista opuestos, tantas ideas distintas sobre la forma correcta de planificar el futuro, que finalmente se produce una extraña parálisis. Arielle Gordon, otra joven de 26 años que trabaja como codificadora y escritora independiente y que también está preocupada por su retiro, señala la propensión de sus colegas a obtener conocimientos financieros de “largas publicaciones en LinkedIn”, escritas prácticamente por influencers de las finanzas. Ese no es el camino más seguro para administrar tus ahorros para cuando tengas 65 años. No obstante, Gordon cree que las instituciones aún no están preparadas para manejar las nuevas realidades y prioridades de la clase profesional emergente.

“Es como si mi cerebro fuera un vaso de papel y la información fuera una manguera de incendios”, dice. “¿Debería elegir un plan de seguro médico con deducibles altos en lugar de tener cobertura? Eso parece un tanto riesgoso. Siendo una mujer joven, cuando hablo con asesores financieros, tengo la sensación de que normalmente trabajan con hombres mayores cuya preocupación son los fondos universitarios para sus hijos. Esos objetivos específicos de ser propietarios de una vivienda, tener hijos y cuentas corrientes conjuntas resultan muy prescriptivos. Regularmente siento que se burlan de mí, porque no estoy en la etapa para la que ellos tienen planes”.

Denny Artache, un asesor financiero de Florida, cree que no hay necesidad de desesperarse cuando existe una solución muy simple para sortear toda esa angustia y confusión. Compara la discusión de los millennials sobre el retiro con la industria de las dietas y el ejercicio. Cada entrenador personal tiene su propio sistema, equipado con sus propios puntos de referencia calóricos y consejos sobre macros, y a menudo se contradicen entre sí. Con demasiada frecuencia, los clientes saltan de un plan a otro, a medida que la cultura cambia sus tendencias. (¿Tres series de 10? ¿Qué tal 10 series de tres?).

Artache comprende todo el estrés que los millennials sienten en relación con el retiro, pero dice que el mejor bálsamo es simplemente comenzar a ahorrar, del modo que te sea posible. Es mágico demostrarse a uno mismo que es capaz de ahorrar dinero. Artache dice que los jóvenes se sorprenderán de lo rápido que comienza a acumularse.

“Ahorra lo que te sea posible por semana. Mi enfoque es olvidar los números por completo”, dice. “Simplemente comienza el hábito de ahorrar dinero. Solo puedes hacer lo que está dentro de tus posibilidades. Así es como se maneja la ansiedad”.

Artache tiene razón. Hay una dignidad terapéutica en simplemente hacer el trabajo, y es mucho mejor ahorrar dinero que hablar incansablemente sobre el acto de ahorrar dinero. Pero, ¿esa misma filosofía traerá consigo los mismos beneficios con los que nuestros padres se vieron bendecidos ​​a lo largo de la década de 2020 y más? Esa es una pregunta que solo el futuro puede responder.

Este artículo cuenta con el respaldo de GEICO.