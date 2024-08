Daddy Yankee no se cansa de hacer hits y estrena “Adictiva” con Anuel AA

Debe ser complicado ser Daddy Yankee. Es el culpable número uno de que el reggaetón sea el género más popular de la música contemporánea. Comenzó a joder al mundo con “Gasolina”; en un momento en que el reggaetón era visto “mal” y los Aleks Syntek del planeta estaban felices. Nos regaló Barrio Fino, disco más importante en la historia del género, y luego fue la columna vertebral de la canción más exitosa en la historia de la música: “Despacito”.

Luego de “Despacito”, siguió con “Dura” y viralizó el bailecito que nos cansó a todos. Es como si no se cansara de estar en boca de todos o escribir hits. ¿A dónde se puede ir después? Es como Cristiano Ronaldo y Lionel Messi: llevan más de 10 años en un nivel altísimo y sin tener algún tipo de bajón. Raymond Ayala puede ser cualquiera de los dos. Hoy, estrena “Adictiva” junto a Anuel AA, una figura clave del reggaetón actual. Y como nos tiene acostumbrados es un hit. Arrepentidxs todxs estamos el día que Daddy Yankee se retire en alguna de sus mansiones y nos deje de regalar estas clases. Es quizás la figura más importante en la historia de la música urbana en español, y uno de los más importante de la música de calle en cualquier idioma. No me arroben.

Y como dice el bueno de C.Tangana: “Dios bendiga al reggeaetón, Dios bendiga a Daddy”:

Escucha Adictiva, nueva canción de Daddy Yankee con Anuel AA arriba.

