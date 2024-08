Dale la primera escucha al nuevo y fuera de este mundo track de PJ Harvey

Probablemente conozcas a PJ Harvey por sus, tan solo, nueve álbumes de estudio lanzados durante más de dos décadas, cada uno de ellos icónicos y trascendentes a su manera. Pero en sus ratos libres entre darle a la guitarra y ganar premios como los MBE y Mercury Prize (la única artista en conseguirlo), también ha contribuido con música original para una serie de películas y producciones teatrales a lo largo de los años.

Por esta razón, su colaboración más reciente no resulta una sorpresa. Ella también ha colaborado con el compositor cinematográfico Harry Escott (Hard Candy, The Road To Guantanamo, Shame) en la banda sonora de la nueva película Dark River, un thriller socio-realista dirigido por Clio Barnard. Sin embargo, lo más importante de todo esto es que la canción es una creación realmente hermosa, que les presentamos a continuación.

Videos by VICE

https://w.soundcloud.com/player/?url=https%3A//api.soundcloud.com/tracks/392961381%3Fsecret_token%3Ds-ukQuU&color=%23ff5500&auto_play=false&hide_related=false&show_comments=true&show_user=true&show_reposts=false&show_teaser=true&visual=true%22%3E%3C/iframe

El track en sí se llama «An Acre of Land» y es rica, inmersiva y llena de profundidad, con la voz de Harvey flotando sobre unas cuerdas hipnóticas y unos guitarrazos que te hacen mirar a la distancia y olvidar por completo en dónde estás. Las letras están muy centradas en la naturaleza, lo que tiene sentido para una película que tiene como locación los campos de Yorkshire. Así es que sí, dale play e imagina que estás dando grandes respiros de aire fresco sin contaminar y persiguiendo unas lindas ovejitas.

Puedes seguir a Daisy en Twitter y también a Noisey en Español.

Este artículo apareció originalmente en Noisey UK.