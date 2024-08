Dalex hace música pa’ mojarte, bebé

Pedro David Daleccio Torres es Dalex, un cantante de R&B y reggaetón que nació en Estados Unidos, pero se crió y se convirtió en artista en la Isla del Encanto, Puerto Rico. A sus 30 años se ha posicionado como uno de los exponentes más exitosos en el competitivo mercado latino.

Gracias a sus colaboraciones con otros importantes exponentes de la industria como Farruko, Anuel AA, Rauw Alejandro, Cazzu, Álvaro Díaz, Tainy, Arcángel, y De La Ghetto; a su participación en The Avengers, colectivo del sello discográfico Rich Music LTD también conformado por Sech, Feid, Justin Quiles, Lenny Tavárez y Dímelo Flow; y al lanzamiento de hits como “Pa Mi (Remix)”, que actualmente alcanza casi 400 millones de visitas en YouTube y alrededor de 500 millones de reproducciones en Spotify, y “Jockey”, su más reciente sencillo, Dalex se ha ganado su lugar en la escena musical a base de trabajo y de picar piedra.

Videos by VICE

Para conocerlo más y saber cómo ha llegado adonde está, hablamos con él.

Dalex. Fotografía: Cortesía Nevarez PR.

VICE: Eres representante de la música latina en una industria que se ha caracterizado por cosificar a la mujer, pero encuentro en tu propuesta elementos que hablan muy distinto de ella. Cuéntame de tu motivación por hacerlo de esta manera.

Dalex: Me crié entre mujeres: mi mamá, mi hermana y mi abuelita. Tengo hijas, ahora tengo esposa, estoy rodeado de mujeres todo el tiempo. Obviamente a todos nos gusta esa picardía y ese party y toda esa vuelta, pero hay medidas que se pueden usar sin ofender a la mujer, solamente cantándoles de cosas que les gustan, empoderándolas, y que se lo puedan disfrutar a la misma vez.

Hablando de disfrutar, me gustaría saber cómo conectas con tu sensualidad. Siento que es un tema que todavía le genera temor o pena a otros representantes del género. ¿Te levantas y te sientes “sexy” o “sensual”? ¿Cuál es el pensamiento detrás?

Ríe No, si supieras que soy súper tímido. Bueno, soy tímido pero a la misma vez es algo natural, no es que yo diga “soy el más sexy”, sino que no lo pienso ni nada, ¿me entiendes? Es el estilo de música que me gusta; siempre he sido bien fanático de lo que es el R&B, de lo que es Chris Brown, Usher, toda esa gente, y la música es así, son conceptos bien sensuales. Pienso que como yo crecí escuchando reggaetón y escuchando esa música, fluyó naturalmente en mí y me fui por esa línea sin querer queriendo, como dice “El Chavo”.

Tengo entendido que naciste y te criaste una temporada en Pensilvania. Cuéntame si tus influencias musicales vienen desde ahí o llegaron hasta que te mudaste a Puerto Rico.

Nací en Filadelfia pero de pequeñito mi mamá se mudó a Puerto Rico. Desde bebecito y como hasta los 12 años estuve en Puerto Rico, y como a eso de los ocho / nueve, empecé a ver un canal que ponía videos de música. Ahí fue donde empecé a escuchar reggaetón, empecé a ver los videos de música, videos de Magnate y Valentino, Wisin y Yandel, Hector y Tito, Zion y Lennox, etc., todos esos artistas que había en ese momento, ahí es donde me empieza a gustar el reggaetón. A eso de los 12 años, mi mamá se mudó a Allentown (Pensilvania) y es cuando empiezo a escuchar música en inglés, y la que más me llamó la atención era de ese estilo más suave, más romántico, más sensual, era el R&B. Después regresé a Puerto Rico otra vez, pero siempre tuve esa música en mente.

¿Qué te pareció el remix de “Hawái” de Maluma y The Weeknd?, un ejemplo que conecta estos elementos de los que hablamos, la música latina y el R&B americano.

Ufff, súper durísimo. The Weeknd es uno de mis artistas favoritos del mercado americano, así que felicito a Maluma. Y el tema quedó duro, ¿sabes? No fue como que se juntaron solo por juntarse, sino que trabajaron bien el tema y quedó súper duro. The Weeknd nunca había colaborado con alguien del mercado latino, así que Maluma, rompiste durísimo.

Supe que fue a The Weeknd a quien le interesó cantar en español. Y pensar que antes los artistas latinos eran quienes buscaban a los estadounidenses para colaborar y que los voltearan a ver en Estados Unidos. ¿A ti te gustaría hacer un R&B latino o un reggaetón en inglés?

Tengo una canción con un artista jamaiquino que está en Rich Music también, pero lo que canto en inglés es bien poquito. Sí me gustaría hacer un tema R&B completo en inglés, me encantaría; sería un reto y a mí me encantan los retos.

Lenny Tavárez, Dalex, iZaak. Fotografía: Cortesía Nevarez PR.

Está en tendencia el recurso de utilizar samples de canciones de la vieja escuela del reggaetón. Tú saliste con “Jockey”, que utiliza un sample de “Cojela que va sin jockey” de Daddy Yankee. Me gustaría saber cómo es el proceso para usar este tipo de material, ¿le piden permiso a los artistas?

La mayoría de las veces, por lo menos si yo conozco al artista, le digo: “mera, voy a usar este cortecito tuyo”, pero normalmente ellos no lo toman a mal, al contrario, pienso que nosotros estamos honrando su trayectoria y su trabajo, lo hacemos con mucho respeto, no lo hacemos con ninguna mala intención como que “ah, te voy a robar esto”, o “vamos a coger esto por cogerlo”, sino que lo hacemos con mucho respeto.“Cojela que va sin jockey” fue un tema exitoso, y la gente que no lo ha escuchado —como los fanáticos más jóvenes, porque yo digo que la mayoría de mi fanaticada es de 20 años para abajo—, al escucharla de mí, buscan la original y la escuchan. También es bueno para ellos, ¿me entiendes?

Ya que estás acostumbrado a colaborar con muchísimos artistas, ¿cuál consideras esa colaboración que te marcó o de la que aprendiste mucho?

A mí me gusta mucho colaborar. Y para mí un artista no tiene que estar pegado o que todo el mundo lo conozca para poder colaborar, porque la idea es hacer una canción buena, eso es lo importante, hacer buena música, porque la buena música va a llegar, le va a gustar a la gente y la vamos a regar por ahí. Una colaboración que me gustó mucho y me marcó fue con Jay Wheler, fue una experiencia súper dura, trabajar con él fue otra cosa. He trabajado con muchos artistas, he trabajado con Ozuna, con Farruko, con Zion y Lennox, he trabajado con todos y mis respetos a ellos, y, sin embargo, con el que tuve una experiencia súper brutal fue con Jay Wheeler, un chamaquito nuevo también que estaba empezando cuando yo grabé con él, así que pa’ que vean, que uno siempre aprende de todo el mundo, de los nuevos, de los que ya llevan más tiempo.

Hablando sobre estos términos de “la nueva escuela”, “la nueva generación”, “la nueva ola”, a ti se te considera parte de esto, pero lo cierto es que llevas años trabajando y picando piedra. ¿En qué momento de tu carrera te sientes?

Me siento súper nuevo porque llevo muchos años tratando, pero en realidad cuando la gente me conoció fue cuando salió Sech, Rauw Alejandro, Myke Towers, toda esa ola de los nuevos de ahora. Obviamente ahora hay más nuevos porque nosotros llevamos… ¿como cuánto ha pasado, uno o dos años por ahí? Hay chamaquitos más nuevos que están rompiendo, pero yo me considero más o menos de esa ola, de Rauw, de Sech, que fue una ola que vino y nos pegamos todos a la misma vez.

Ya que mencionas a Sech, la gente está pidiendo la reunión de Los Vengadores. ¿Tienen planeado hacer la continuación de The Academy?

Estamos trabajando en eso, así que si les gustó el primero, el segundo estará más duro todavía, tienen que estar pendientes a eso, pero ya estamos dándole.

¡Genial! Como solista, este año presentaste tu EP Modo Avión y creo que fue cuando comenzó esto de la pandemia. ¿Cómo consideras que le ha ido con todo lo que está pasando?

Ese EP lo hice antes de que iniciara la pandemia. La fecha para salir ya estaba desde antes, y cuando empezó todo llegó un momento en que no iba a salir, pero decidimos soltarlo porque en ese momento la gente necesitaba tener algo para disfrutar dentro de todo lo que estaba pasando, disfrutar y pasarla bien, así fuera en sus casas, escuchando mi música, y pienso que todo pasa por algo, pienso que salió, y ahí era que tenía que salir. ¿Se hubiera hecho mejor?, no lo sé, tal vez sí, tal vez no, pero salió cuando tenía que salir y gracias a Dios le fue súper bien, así que eso es lo que importa. Yo estoy súper contento con el resultado y más que todo, porque la gente pudo disfrutar en esos tiempos, que todavía hasta el sol de hoy es difícil, pero pues obviamente pa’ esos tiempos estaba empezando, nadie entendía nada de lo que estaba pasando, así que eran tiempos difíciles y por lo menos yo puse mi granito de arena ahí para que la gente tuviera felicidad y la pasara bien.

Además del EP, este año has tenido sencillos sumamente exitosos, y sus respectivos remixes. Se habla de una “remixitis” de la que se ha criticado que muchas veces las canciones no resultan ser tan buenas como la versión original. ¿Como representante qué opinas sobre este fenómeno?

Cada quien tiene su opinión y se le respeta, pero como artista mientras más contenido uno tenga en la calle es mejor, y eso es algo que obviamente algunos fanáticos no entienden porque no saben del negocio. Además, a los artistas que tú pones en el remix, sus fanáticos se lo disfrutan porque está su artista favorito ahí, así que, como te dije, todo el mundo tiene su opinión y se le respeta, pero hay que hacer lo que hay que hacer, tenemos que zumbar los temas y zumbar los remix, para que la gente tenga más música en la calle pa’ que se la vacile.

Finalmente, creo que tu voz es única y se puede identificar en el instante en que se te escucha. Ese es un cumplido. Yéndome al otro extremo, ¿ha habido comentarios que te hicieran pensar que no podías tener éxito en la música?

No tanto así porque yo siempre he sido una persona bien positiva y siempre voy a mí, ¿me entiendes? Hay gente que nos dice que uno “es una porquería”, como decimos nosotros aquí en Puerto Rico, pero yo nunca he sido así de dejarme llevar por comentarios. Gracias a Dios he sido una persona que donde pongo el ojo, pongo la bala, y cuando quiero algo voy por ahí y no me importa lo que digan.

Encuentras a Dalex en Instagram, Twitter y Facebook.

Para más música sigue a Noisey en Español: Twitter, Instagram y Facebook.