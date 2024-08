Dan Snaith anuncia ‘Joli Mai’, su segundo álbum como Daphni

Dan Snaith, el genio detrás de Caribou, acaba de anunciar su segundo álbum bajo su siempre interesante aka Daphni. Luego de publicar su LP debut Jiaolong en 2012, el canadiense ahora presenta Joli Mai, un trabajo compuesto por 12 tracks claramente enfocados al club.

Con varios de los temas incluidos en su reciente Fabriclive mix –incluyendo el corte titulado «Medellin», en honor a la ciudad de la eterna primavera colombiana–, ya puedes escuchar un par más en la cuenta de Bandcamp de Caribou, la cual dejamos a continuación. Joli Mai será lanzado el 6 de octubre a través del sello Jiaolong.

Tracklist:



1. Poly

2. Face to Face

3. Carry On

4. Vulture

5. Xing Tian

6. Vikram

7. Tin

8. The Truth

9. Hey Drum

10. Medellin

11. Joli Mai

12. Life’s What You Make It