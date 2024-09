Dana White dice que UFC no está a la venta

Ayer por la tarde comenzaron a surgir reportes sobre la posible venta de UFC. ESPN.com reportó que los hermanos Fertitta estaban en negociaciones con varias empresas para vender la compañía de MMA.

Lorenzo y Frank Fertitta compraron UFC en 2001 por 2 millones de dólares dándole vida a Zuffa LCC. Eso fue antes de invertir más de 44 millones para crecer la promotora y durante sus años vigentes como Zuffa LCC, la compañía adquirió promotoras como Pride FC, WEC y Strikeforce, además de que ha generado la plataforma de transmisión UFC Fight Pass donde transmite eventos de otras promotoras como Invicta FC, por lo que al parecer la compañía generó ganancias por más de 600 millones de dólares tan sólo el año pasado.

Según el reporte de Dan Rowell, hay cuatro empresas interesadas en adquirir UFC, incluyendo a WME/IMG, China Media Capital, The Blackstone Group y Dalian Wanda Group y que la oferta ganadora podría superar los 3.5 o 4 mil millones de dólares, siendo Dalian Wanda Group la más probable en realizar la compra.

Pero hoy en entrevista en el programa Dan Patrick Show, el mismo White desmintió los rumores.

«No estamos [poniendo UFC] a la venta. Siempre estamos trabajando en tratos para expandirnos globalmente. Lo he dicho desde que esto surgió. No estamos a la venta, pero déjame decirte algo, si alguien llega con cuatro mil millones de dólares podemos hablarlo. Definitivamente», comentó el presidente de UFC.

«Podría ser una porción de la compañía. «Si estamos en medio de un trato ahora mismo, hay mucha confidencialidad, pero estamos trabajando en la expansión, en crecer la compañía y entrar a otros territorios como China, Japón, Corea. Siempre estamos trabajando en tratos nuevos. Y en cuanto a la venta de UFC lo he dicho miles de veces, recibimos ofertas todo el tiempo. Comenzó en 2010 cuando recibimos la primera oferta de compra que era de más de mil millones de dólares y la rechazamos».

Además cuando Patrick le preguntó por la posibilidad de que continuara con sus labores como Presidente de UFC en caso de que ocurriera una venta Dana comentó, «No sé si eso funcionaría. Pero déjame decirte algo, el día que decidamos vender probablemente ya no querré seguir haciendo esto. Me encanta esto, me encanta este negocio. Me encanta el deporte, sabes. Salto de la cama todos los días emocionado por ir a trabajar. Los hermanos Fertitta y yo hemos estado juntos en esto durante mucho tiempo, somos muy buenos amigos, trabajamos bien juntos y si hiciéramos algo sería una decisión mutua y probablemente sería porque todos querríamos salirnos de esto».