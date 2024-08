Dani, artista extraordinario, ilustra “Silda”, el nuevo EP de Fax

Podríamos decir muchas cosas sobre la larga trayectoria de Rubén Tamayo, mejor conocido como Fax, artista de Baja California, guitarrista, diseñador gráfico, cofundador de Static Discos y productor no sólo de su propia música, sino también de la de otros, pero en esta ocasión queremos hacer hincapié en tres aspectos fundamentales de la carrera de este personaje quien se ha vuelto un entrañable figura para la escena musical mexicana, toda ella.

Estos tres aspectos van íntegramente entrelazados entre sí, y se pueden explicar básicamente reconociendo su capacidad para publicar de manera constante música a lo largo de dos décadas siempre a partir de una sensibilidad personal muy afinada que es capaz de acoplar tendencias de modo tal que terminan por volverse un estilo propio, enriquecido, filtrado, depurado.

Videos by VICE

Y si no, escuchen su más reciente lanzamiento, Silda , cinco cortes que Fax y Static nos hacen llegar cada uno ilustrado por Dani.

Dani tiene cuatro años. Es una persona muy especial para mi. Sus dibujos están en mi refri y por todo mi estudio. Con él comparto toda mi nerdez de Star Wars. A donde llega y ve papel y plumones, ¡arre!: mapas, camiones, barcos piratas etc. Es un niño que no está metido en los celulares y la tecnología, por lo cual me recuerda a mi, tiene una personalidad muy peculiar.

Bandini

Half

Silda

Dawn