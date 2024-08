Daniel Avery: «La música hecha por computadoras, necesita un corazón humano latiendo debajo de todo»

Influenciado por la vieja escuela británica, Daniel Avery se ha convertido en una referencia no sólo en la escena electrónica londinense, sino de la escena mundial; un talento nato que desde temprana edad ha levantado las cejas de muchos por sus presentaciones siempre propositívas, producciones con sello único y compilados fuera de órbita como su debut con DJ-KICKS, dónde medios de todo el globo han coincidido en una cosa: Avery es un fuera de serie.

Esta noche tendremos la increíble oportunidad de bailar bajo sus matices de profundidad bajo un sonido totalmente único, la cita es hoy en el Foro Normandie, abajo la dinámica para ganar un pase doble.

Platicamos con el productor inglés antes de su presentación, y esto nos contó acerca de sus primeros acercamientos a la música y de los álbumes que más lo han inspirado en su vida:

Thump en Español: ¿Cuál fue el primer disco que compraste en tu vida?



Daniel Avery: El primer CD que compré con mi propio dinero fue White Pony de los Deftones. Aún es uno de mis favoritos hoy en día¡a.



¿Tu familia influyó de alguna manera en la música que escuchas?



La colección de acetatos de mi padre tuvo un gran impacto en mi infancia, por ejemplo, de niño estaba obsesionado con Nirvana, mi padre al ver esto me dijo «realmente deberias escuchar estos discos de Black Sabbath».



Cosas como esa siempre pasaban en mi hogar.



¿Qué música te inspiró realmente por primera vez?



Los discos de los Pixies me enseñaron a tocar el bajo cuando era un adolescente. Siempre he encontrado esa perfecta simplicidad bastante inspiradora.



¿Cuál sería un buen ejemplo de un disco de tu pasado que sea importante para ti hoy día?



Loveless por My Bloody Valentine permanece como mi disco favorito. Hermosas melodías cubiertas por capas de ruido -eso siempre esta conmigo. Aún escucho ese álbum en mi estudio cuando tengo que resetear mis pensamientos.



¿Hay algún disco que haya cambiado tu perspectiva de lo que la música podría significar para ti?



Amber por Autechre tuvo un gran impacto en mi. Lo mismo con Selected Ambient Work por Aphex Twin. Me enseñaron que la música hecha por computadoras, aún necesita un corazón humano latiendo debajo de todo.



¿Tienes alguna expectativa de la noche de hoy en el foro Normandie?



Esta será la tercera vez que toco en México, siempre lo he amado y la gente siempre tiene una energía increíble. Sólo quiero volver a tocar para México.



¿Qué sigue para ti?



He estado encerrado en mi estudio trabajando en nuevo material. Estoy muy emocionado por lo que sigue.

