Daniela Spalla de romance en Acapulco para el video de «Estábamos tan bien»

Daniela Spalla es dueña de un estilo sofisticado como poner tu mesa de sala en una playa y sacar la sombrilla para leer novelas policiacas y acaba de estrenar el video de su último tema, «Estábamos tan bien», otro florín de sutil melancolía y exquisita dulzura, que llegó después de «Amor Difícil«, el último video que le conocimos hace casi un año.

Daniela nos contó un poco la historia detrás del visual, que grabó en Acapulco y cuenta una triste e irónica historia de amor con un corazón gigante: «Estaba en plena gira de Circuito Indio y todavía no tenía la idea para el video. Ya estaba la locación contratada, la fecha, el equipo, pero no había idea. Hasta que en uno de los viajes de la gira, me pongo a escuchar la canción y me detengo en la frase de ‘No me diste opción de salvarlo a tiempo’. Ahí fue cuando me surgió la idea de estar rescatando algo de la alberca». Y bueno, lo que saca de la alberca es, literalmente, un corazón.

Daniela continuó: «En el proceso creativo, pensamos en distintos objetos que podían estar hundiéndose: un maniquí, llaves, corazones chiquitos que rescatara con una red…hasta que un día le compartí la idea a Adan Jodorowsky (productor de la canción) y él me sugirió lo del corazón gigante. Luego, fue cuestión de encontrar un tipo de corazón que pudiera flotar, pero que también pudiera hundirse. Finalmente pensé en una piñata, un objeto muy mexicano y perfecto para nuestro fin. Si hubiera querido hacer esto en Argentina, no hubiera sido tan fácil, porque no hay una industria de piñatas como acá. Las piñatas allá son globos gigantes, nada más».

Ahí lo tienen: información útil y un poco de simbolismo esotérico en la misma frase, cortesía de una de nuestras cantantes en español favoritas de la actualidad. Dale play al video de «Estábamos tan bien», dirigido por Andrés Kenguan y con foto de Jessica Rangel arriba y recuerda ponerle siempre una sonrisa a tu corazón.

