Danny Ocean es tan bueno que logró que Reik fuese escuchable

Ayer un buen amigo me pasó por el Facebook un tema. Como cualquier hombre de bien, lo abrí, y me sorprendió al ver que era una canción de Reik. Le dije: “No mames, Daniel, ¿qué te pasa?”. Luego de pelear 45 segundos con él, accedí a escucharla. En mi cabeza estuvo antes de darle play todo el video de “Yo quisiera ser” Las polo doble. O sea, estos tipos pusieron de moda ponerse dos polos con los cuellos levantados y nadie, absolutamente nadie, ha tenido la decencia de reclamárselos en el 2018. Y eso es raro en 2018: todos nos odiamos y señalamos. Dios bendiga al 2018.

Reik está haciendo reggaetón. Lo abíamos. Son poderosos. Banda que vende miles y miles de discos y boletos para sus conciertos. Banda que puede tener a Ozuna y Wisin en el primer reggaetón que lanzan. Y a Maluma en el segundo. O sea: si yo me lanzo a cantar reggaetón, lo más a lo que podría remotamente aspirar es tener un feat con Aleks Syntek.

Videos by VICE

La nueva canción de Reik, “Ráptame”. La escuché. Los primeros 10 segundos los odié con todo mi ser. Piano y voz de Reik. O sea. Ya. Mátenme. Pero cuando tiene más segundos, entra un beat que logró arrancarme una carcajada. Estaba disfrutando absurdamente la canción. Miré a mis lados. Quise que nadie en mi oficina se diera cuenta que estaba moviendo mi cabeza al ritmo de Reik. Se acaba la rola. La vuelvo a poner. Y esto sucedió en un loop de 40 minutos. Fui al baño. Me miré al espejo y pregunté: “¿Quién diablos eres, pendejo”? Quizás Freddie Mercury y el vocalista de Iron Maiden (no sé cómo se llama y no quiero googlear), estarían muy enojados conmigo, pero ¿qué diablos voy a hacer si me gusta la rola nueva de Reik? Aceptarlo. Dejar todo atrás. “The show must go on”, diría mi buen Freddie.

Hice lo que todas las personas de mi edad hacemos cuando algo así sucede: tuitié mi amor hacia la nueva canción de Reik. Segundos después, alguien dijo “claro que la canción es buena, la compuso Danny Ocean”. En ese instante, una insoportable ola de claridad invadió mi cabeza. Y justo después, Francisco Granados, un amigo, A&R Director de Sony ATV, me confirmó esta información: “Ráptame” es compuesta y producida por Danny Ocean.

Compuesta por Danny y Julio Ramírez de REIK, también produce Danny 😉 — Francisco Granados (@FranciscoGH) November 30, 2018

Y eso me hace hablar de la situación: Danny Ocean es absurdamente tan talentoso que logró que todos tuviésemos la misma opinión sobre una canción de Reik en el 2018: rolón. No hay de otra. Hay que llamar las cosas como son y ya está. Solamente los valientes que nos atrevamos a esto tendremos nuestra silla asegurada para la última cena.



Así que, con la bendición del buen Danny, acá pueden oír la canción nueva de Reik y caer en el hoyo que todos vamos a caer cuando la volvamos a escuchar a las 2:30 AM.

Conéctate con Noisey en Instagram.