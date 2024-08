Danny Ocean nos muestra el pop del futuro: Escucha sus dos canciones nuevas

Hay situaciones hermosas, etapas memorables y llenas de miel que no queremos que terminen. Aspiramos a que sean lentas y dulces, suaves, de terciopelo; a que resbalen por nuestra cara eternamente y nunca se estrellen en el piso.

Los mundiales de futbol, los besos de tu pareja cuando aún te amaba, tu trabajo soñado, la talla de tu pantalón, la comida de tu madre… son una especie de castillos que soñamos que estén de pie por siempre. Desafortunadamente, todo termina. De alguna manera, pero las etapas siempre terminan. Aunque aquí me gusta comulgar con el Drexler heracliteo, y repetir sin parar que «nada se pierde, todo se transforma».

Videos by VICE

El reinado de «Me Rehúso»en las calles, aceras, playlists de Spotfiy, antros, cuartos húmedos donde hay personas haciendo el amor, y estados de redes sociales alrededor de Hispanoamérica, no va a terminar nunca jamás, solo se transformará. Y para bien. La canción quedará tatuada en nuestras almas y logrará que seamos mejores personas. Pero, como diría uno de los reyes del rock/pop o como carajos lo quieran llamar «the show must go on». Hay que seguir, y Danny Ocean acaba de estrenar dos canciones de lo que probablemente será su primer LP, «Dembow» y «Vuelve».

El pop del presente y futuro pasará por estos caminos sonoros, mis queridos seres humanos y compatriotas del planeta Tierra. Estamos viviendo una transformación de la música popular pocas veces experimentada por la comunidad latina. Sí, hemos sido relevantes muchísimas veces, pero en este momento de la música popular, ser latino y tener nuestras raíces, es un asset. Y un orgullo muy cabrón. El asesinato de indígenas, el sufrimiento de nuestros ancestros, las veces que nuestras abuelas y tías nos obligaron a aprender a bailar salsa, cumbia o guaracha, los tambores, los tacos de la esquina, son una mezcla de las personas que somos hoy y, más que nunca, hacen que nuestras raíces dominen actualmente la música popular. La globalización está llegando a un lugar muy importante en la música y, como «Despacito» y «Mi Gente» nos enseñaron, los resultados están siendo hermosos y memorables.



Los Justin Biebers, Ed Sheerans y Demi Lovatos del mundo, han tenido que «latinizar» su música para poder llegar al tope de las listas y corazones de los cinco continentes. No hay mejor momento para sentirnos orgullosos de nuestras raíces y dejar prejuicios sociales antiguos atrás. Bailar nunca había sido tan vital e importante. Estemos felices, ya que en Latinoamérica se está haciendo el pop del futuro.

Escucha las dos nuevas y altas canciones de Danny Ocean abajo:

Dembow:

Vuelve:

Sigue a Diego en Instagram.