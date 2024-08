Dante Spinetta desarma tema por tema su nuevo disco ‘Puñal’

«Puñal tiene su génesis en un momento de rotura de corazón en el que yo me puedo meter en esa oscuridad. El puñal también es un arma de proximidad, tenés que estar cerca para que te lo claven y se asocia a eso, a una traición o a algo que no esperás. Tomemos la muerte como algo metafórico de muerte y resurrección, del concepto de renacer; porque lo que no te mata te hace más fuerte y eso es una realidad que fui viviendo”, explica Dante Spinetta antes de empezar este Track x Track sobre su nuevo trabajo solista, una álbum oscuro y luminoso con chapa de obra maestra.

Puñal es el cuarto trabajo como solista del hijo mayor de Luis Alberto Spinetta y el primero de esta segunda etapa post Illya Kuryaki and The Valderramas, un disco que según sus propias palabras es “el más vulnerable y sincero que hice en toda mi carrera”. En él Dante pareciera haber logrado la síntesis de su obra: canciones spinetteanas, pasando por el funk y la psicodelia de IKV, hasta la música urbana en la que se metió de cabeza en la primera década de este siglo. Démosle paso a Dante Spinetta y dejemos que él mismo introduzca su nuevo disco antes de sumergirnos en cada uno de los temas de Puñal.

Videos by VICE

Puñal

¿En qué período compusiste estas canciones?

Dante Spinetta: Casi todas las músicas las tenía desde el 2015 pero no las letras. Después todo fue pasando a mediados del 2016 y comienzos del 2017, que fue cuando pude empezar a bajar todo eso y sublimar ese momento en el arte y convertirlo en algo que ayudara y me ayudara. Transformarlo en un hecho artístico, digamos. En principio quería hacer un disco todo así, de 10 canciones con una orquesta.

De hecho en algunas canciones aparece la Filarmónica de Praga, ¿cómo llegaste a ellos?

Lo hicimos a la distancia. Los arreglos los hizo Leo Sujatovich, que es un músico que conozco desde que era chico porque era tecladista de mi viejo y es orquestador. Nos juntamos y le expliqué un poco, hablamos de influencias musicales como Claus Ogerman, Ryūichi Sakamoto, Clare Fischer y de cosas que nos gustaban y empezamos a entender las canciones y a tratar de hacerlo realidad y concluimos que la mejor opción era la Filarmónica de Praga que la podés grabar a distancia. Nosotros estábamos en tiempo real en Buenos Aires escuchando a través de un sistema lo que sonaba en la consola allá y eso le dio una épica tremenda al disco.

¿Y el beat vino después?

¡Claro! El beat surgió como una necesidad de mi espíritu. Como que me dije, “¡Pará! Está la ciudad ahí también. Yo soy de Buenos Aires, ¿Qué está pasando?”. Yo venía de un período de agite y de noches con amigos dando vueltas en una secuencia más nocturna, y de golpe sentí la necesidad de volcar en el estudio esa experiencia de lo que me pasaba en la noche. Entonces ¡Boom!, le puse beats a “Mi Vida”, una de las canciones que habían arrancado siendo acústicas y ahí empecé a combinar todo y sentí que era necesario llegar a eso y mostrar todo lo que soy.

Además de todo este lado de emocional y espiritual de Puñal, hay una lectura recurrente en estas canciones sobre Buenos Aires, ¿qué sientes que está sucediendo en Buenos Aires que te sacó eso?

Como bien dijo Gustavo Cerati con Soda Stereo: «Buenos Aires es la ciudad de la furia», y al estar dando vueltas por la ciudad te das cuenta un poco de la violencia en cada esquina, pero no la violencia porque te va a pasar algo, sino de la furia. Es una ciudad turbo. Y depende de dónde te metés, pasan cosas. Pero es mi ciudad y no la cambio por otra. En ese momento que yo estaba mal y salía con los pibes de noche, nos metíamos en cualquier lugar y flasheaba situaciones, veía las escenas de cómo se ponía la gente y las otras realidades. Yo tengo una realidad muy afortunada que es que vivo de lo que amo, eso es una fortuna en América Latina.

No solo en América Latina… es una fortuna en el mundo.

¡Exacto! Es una fortuna en el mundo para decirlo más claro. ¡Ja Ja Ja! Pero sí, fue eso: ver la gente en otras realidades. La puñalada no es solamente una relación, el puñal también significa lo desgarrador de la vida, de las ciudades, de los sueños caídos, de las cosas que uno va dejando en el camino, de soltar todo eso y avanzar.

¿Estuviste leyendo? Hay ciertas ideas que expresas en tus canciones sobre el renacer, el espíritu y asumir el dolor que me llevaron como a ciertas ideas del hinduismo.

Sabes que no estuve leyendo nada. No leo nada, está mal que no lea. Tendría que leer. Mi mamá que es una mujer muy leída me caga a pedos. Cuando ella escucho el disco me preguntó “¿Vos estuviste leyendo? Porque esto que vos decís lo decía Castaneda”. Yo creo que hay cosas que están en el aire, estar sensible a esas cosas, al lenguaje de lo que está pasando, al momento y conectarse con esa energía que creo que para el hecho de hacer música es necesaria. Por eso te decía también que Puñal es un poco perderle el miedo a la muerte, porque cuando uno empieza a relacionarse con la oscuridad te das cuenta que cuando te toma hay distintos estados y de pronto empezás a entender que hay otra clase de comunicación también con los que se fueron y que el amor sigue latiendo.

1. Mística

Esta canción parece familia de la canción de tu padre “Durazno Sangrando”. La melodía, el espíritu e incluso tiene ideas parecidas como eso de “el cuerpo se parte y nace la flor”.

¡Qué bueno que te haga acordar a algo tan lindo como “Durazno Sangrando”! Esa canción sí que tiene una influencia de esa época de Invisible a full. Para mí esa canción era la apertura del disco porque te pone en un lugar diferente: esto no es lo que esperabas de mí. Es una canción que combina esa cosa de la guitarra acústica con esos gritos medio hiphoperos detrás, con eso que suena medio como un bombo… como una marcha y además ese solo de guitarra eléctrica medio dado vuelta así tipo Hendrix en toda la parte final que es instrumental. Es como ingresar en un espacio que es el mundo del disco, creo que tenía la psicodelia necesaria para eso.

2. Mi vida

Es una canción más basada en el amor hombre – mujer. Yo venía de una relación de separarse y amigarse 20 veces y no poder escapar de eso y sufrir mucha esa situación. Y eso es ese infierno en donde uno se vuelve a meter, como una necesidad de poner la cabeza en la guillotina de nuevo e irla a buscar y tomar la cabeza con las manos; y luego cosértela para que te la vuelvan a cortar. Es como una sensación de estar en un loop vicioso. El vicio de algo que te gusta y es adictivo pero también te puede destruir.

Además es una muy buena combinación de tu lado urbano con tu lado más íntimo.

Sí, tiene una base medio trap y está la guitarra también. También me gusta mucho como está cantada.

3. Pesadilla

Tiene que ver con esa furia que tiene Buenos Aires y las grandes urbes que de golpe aunque haya tanta gente uno se puede sentir solo. Y también de los traicioneros y de la gente falsa que hay.



Tiene algo de Ciudad de Pobres Corazones.

Sí, hay totalmente eso. Sería mi Ciudad de Pobres Corazones ¡Ja Ja Ja! Es una influencia aunque no es algo que pensé.

4- Puñal

Ese tema abre con esa frase que lee mi novia Cala y que dice: “El puñal tiene dos caras. De un lado tiene tu nombre y del otro el mío”. Esa frase para mí es como el karma: en algún momento me va a tocar a mí y en otro momento te va a tocar a vos. También es estar perdido en ese paraíso que es la ciudad. Nombra el MDMA y esa influencia lisérgica, de drogas y de cómo está la ciudad agitada. De alguna manera le dice: “matáme y así puedo volver el sol”. Digamos, así puedo volver a creer, puedo volver a empezar y así ya no le temo al comienzo del día.

¿Crees que estás maldito?

Por momentos lo sentí pero no creo estar maldito. Eso es una licencia poética ¡Ja Ja Ja!

5. Eclipse

De alguna manera es como una canción de amor y de pérdida. Viste que dice “Bebé el agua negra que te espero en la oscuridad”, tipo acercáte a este lugar que es entre el sol y la luna, digamos. Entre el sol y la luna, ahí estamos nosotros y nadie nos ve pero estamos en la oscuridad.



6. Soltar

Fue la primera canción que canté porque tenía una necesidad de hablar de eso porque todo el proceso del disco tiene que ver también con eso, con soltar el control creativo también y dejar que pase lo que tenga que pasar sin esperar más que eso. Liberarse, soltar y también dejar ir… dejar ir a esa chica que me hizo mierda, soltar a mis amigos que se murieron, a mis sueños que no van a ser cumplidos, dejar ir a mi padre, dejar ir al ego. Todas las cosas que significan soltar. Creo que soltar es una de las cosas más difíciles de la vida, eso de luchar contra la comprensión de “Pero si esto lo quiero ¿por qué?”… tenés que dejarlo ir. Dejála ir, soltála. Eso es… ¡Fuck! Ese concepto de dejar ir a alguien que amás es lo más difícil de la vida y nos toca muchas veces. Y gracias a Dios que amamos también, menos mal que amamos y que tuvimos la oportunidad de tener esa intensidad en nuestras manos porque también hay gente que no lo siente nunca. Amar es una bendición pero tiene sus riesgos también porque cuando lo perdés caer de esa altura duele más ¿no?



7. Laberinto

Habla de perderse en uno mismo: “Procura conocerte bien antes de entrar al laberinto”. Habla de esa locura de estar entre los dos buscando una salida: “Aún me ves gritar si se abre el suelo bajo tuyo”. O sea, cuando te traga la tierra, como esa sensación de que estamos perdidos. Pero también está eso de que hay que estar tranquilo y confiado de que cuando nos perdamos podemos llegar a salir, como lo que dice la parte de rap “Caminante de las sombras te acompaña esta canción”, como esa sensación de que no estamos solos y que hay mucha gente que también está perdida en el laberinto de la vida.

8. La verdad

Esa canción habla de la lealtad de los amigos que están siempre ahí: “Crecí entre humo y poesía, entre rock and roll y dinastías”. Los que saben de donde vengo y que soy parte de la resistencia y siempre lo voy a ser.

9. Supremacía

El espíritu de la canción es ese de no juzgar por las apariencias a nadie. Estamos en un momento ridículamente racista también, lo que está pasando en Estados Unidos por ejemplo es increíble con la policía matando afroamericanos todo el tiempo. Aparecen cosas que no entendés como la creciente aparición del neonazismo en Europa. Es gigantesco el odio racial en el mundo, acá en Argentina también contra comunidades como la boliviana, la peruana o mismo contra los argentinos que son de otros lugares que no son Buenos Aires, algo clasista, no solamente racista… unos que se creen superiores y acá no es nadie superior, superior es el sol que nos da la luz y la comida y hace que crezcan las plantas para que respiremos. Ni Dios ni siquiera, dios es una cuestión subjetiva: ¿Qué es Dios para vos?… por eso no dije Dios sino el Sol que podría ser el primer Dios en realidad.

10. Toda mi fe

Me dijeron que parece una canción de George Michael pero en realidad nunca lo escuche, en realidad es una canción más gospel folk. Es la única canción del disco que tiene un poco de ironía, pero me gustó la idea esa de que sea una canción como alegre pero la letra es a la vez re abajo, como el antihéroe. Me gustó eso, a parte musicalmente quedo linda.

11- Salta la cruz

Es una canción que habla de saltar el sacrificio, de salir de la cruz, soltarla y no cargar más con eso e ir directo hacia la luz. ¿Viste que en Latinoamérica está muy incorporado ese concepto de la cruz, de cargar, del pecado y de la culpa? Trata de soltar y de avanzar.

12. Te pido

La compuse el primero de enero de 2017 a las seis de la mañana que venía de una fiesta. Llegué como super melancólico, agarré la guitarra y salió directo. Lo tengo filmado y es muy gracioso el video que dura como 10 minutos porque estoy yo ahí tocando y va saliendo y de pronto va apareciendo la letra: “Te pido que grites mi nombre…”. Fue inspirada en lo que me generó ver todas esas familias desarmadas de refugiados, de gente que queda de un lado y gente del otro: la mujer que queda de un lado y el hombre que se queda trabajando del otro, esas historias que de golpe son desgarradores y el tipo le dice de pronto, “Te pido que grites mi nombre si te quedas sola en un sueño. Te pido susurres mi nombre si te acuerdas como es el infierno”, el infierno de lo que vivieron ¿viste?. “No olvides que el cielo fue nuestro”, porque en un momento tuvieron todo… son esas cosas que uno no valora, como estar bajo el cielo tranquilos amándose. Trata de gente que perdió todo, gente que es separada a la fuerza de las historias. Esa letra la terminé de escribir en una gira que estabamos con Illya Kuryaki en Europa, en un viaje en tren de Madrid a Barcelona, mirando por la ventana y había unos carteles afuera que decían “Refugges will come”, yo venía también viendo esas imágenes como la de Aylan Kurdi, el nenito sirio que apareció muerto flotando en una playa… esas cosas que vos decís, “¿Cómo es posible?” y la forma en como racionalizamos eso, como que es normal ¿viste?… Como eso de cinco argentinos caminando por New York y los mató un terrorista… ¡Es horrible que estemos ya normalizando tanto horror! Y esta canción habla de esa gente que de alguna manera es partida al medio.

13. Así será

Es la ultima canción que escribí y un poco fue inspirada en el dolor de mi chica Cala, que está atravesando el dolor del duelo de haber perdido a su madre hace poco y esa sensación de que no dejes de que el dolor te lleve tan lejos de que no te acuerdes que vos brillas también de alguna manera. Ese momento de acompañarla habiendo yo pasado ese momento hace un tiempo, como decirle “Va a estar todo mejor”. Es una canción para ella, para que la acompañe.



Sigue a Noisey en Facebook.