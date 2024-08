Estas fotos de fachadas de tiendas de muebles te transportarán a otra época

Darin Mickey es un fotógrafo con sede en Nueva York, del que además se conoce una faceta de músico y autor, ha escrito obras como Death Takes a Holiday y Stuff I Gotta Remember Not to Forget, ambos publicados por J&L Books. Su trabajo ha aparecido en numerosas publicaciones, entre las que destacan Aperture, el periódico New York Times, el Washington Post Magazine, i-D, FOAM o Doubletake.

Los trabajos de Mickey normalmente recogen las observaciones más mundanas y humorísticas de la vida a través de una variedad de temas, como la cultura de oficina y tiendas de discos (una de estas fotos fue la portada de nuestro número de Música de 2017)

Cuando le pedimos que explicara el trabajo que presentamos aquí, dijo que estas fotografías sobre placenteras, a la vez que ridículas, fachadas “fueron tomadas durante sus frecuentes viajes por el Medio Oeste en la década de los 2000. Diez años después, la honestidad tan directa de estos mensajes—las fachadas espartanas y la simetría tranquilizadora— provocan nostalgia de un tiempo probablemente menos perturbador. Un tiempo donde los muebles eran inteligentes y tenían un precio de venta, y la decoración de temporada resonaba en un nivel conceptual evidenciando la superficialidad de la percepción. La salvación podía ser encontrada en un estacionamiento soleado”.

Este artículo se publicó originalmente en VICE US.