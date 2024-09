Date un viaje con esta bruschetta con marihuana de ‘Bong Appetit’

Foto de Farideh Sadeghin.

Existen pocas cosas en el planeta que puedan mejorar la simplicidad refrescante y el consuelo de una bruschetta bien hecha. Es cierto, a menos claro de que estemos hablando de una buena bruschetta mejorada con THC.

Esta es una verdad que la defensora del cannabis culinario y medicinal Jessica Catalano tiene muy clara. Catalano está concentrada principalmente en combinar distintas variedades de cannabis con la comida y es autora de The Ganja Kitchen Revolution: The Bible of Cannabis Cuisine. [La Revolución de la Cocina con Ganja: La Biblia de la Cocina Cannábica]

Videos by VICE

En sus propias palabras, creen en «combinar variedades específicas con platos específicos para aumentar los sabores de la verdadera cocina canábica». Es un enfoque conductor a un potencial creativo casi ilimitado y, para nuestros propósitos aquí, para crear miles de comestibles realmente buenos.

Abdullah Saeed de MUNCHIES fue lo suficientemente sabio para conocer la cocina de Catalano en un episodio de Bong Appetit donde hizo un ‘ganja tour‘ por Colorado. Durante la visita, Saeed come un poco de la bruschetta italiana con Super Lemon Haze —una variedad de marihuana— de Catalano. A pesar de no tener ningún cítrico en el plato, Saeed jura que la bruschetta de Catalano es «realmente cítrica».

Albahaca, mozzarella, jitomates, balsámico y aceite de oliva son lo más cercano a la combinación ideal; y esto es todavía más cierto cuando resulta que el aceite de oliva está bien infusionado con Super Lemon Haze.

Incluso si quieres abstenerte de la infusión cannábica —no estamos muy seguros de por qué preferirías hacer esto— puedes estar seguro de que podrías hacerlo peor, mucho peor, en la búsqueda de tu bruschetta favorita.