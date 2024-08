Dave Grohl tocó “In Bloom” de Nirvana juntó a Trombone Shorty en Los Ángeles

El pasado 15 de septiembre, Grohl interpretó en vivo la canción “In Bloom” por segunda vez desde la disolución de Nirvana. El famoso tema hace parte de Nevermind, el álbum más exitoso de la banda de grunge norteamericana. Esta versión sucedió en en el festival Voodoo Threauxdown de Los Ángeles, California, junto al músico de Nueva Orleans, Trombone Shorty, y estuvo llena de saxofones, trombones, distorsiones y guitarras.

Para Dave Grohl, las canciones de Nirvana aún son difíciles de escuchar, como le contó a la revista GQ a inicios de este año. En palabras del baterista: “Yo no pongo las canciones de Nirvana, no. De todas maneras siempre están en algún lado. Me montó al carro y están en la radio. Voy a una tienda y están ahí. Para mí, son muy personales”.

Mira la presentación en vivo aquí abajo:



