Dave Mustaine inventó el meme del Ferrari en el 2007… pero con un Mercedes Benz

Todos fuimos parte del tren del mame del Ferrari y las pegatinas (o stickers o calcomanías) como analogía de por qué los tatuajes están mal, gracias a la entrevista que le hicieron a un actor que se llama Fernando Valencia en TV Notas y el cual no conocíamos y ahora forma parte de esa infinita lista de datos inútiles que tenemos en el cerebro. En todo caso, gracias Fernando: alegraste nuestra semana, hiciste que nuestros días fueran más dulces, leves como el terciopelo que arropa los #senosdehombre del lord EPN por las noches frías en la habitación king size de Los Pinos.

Además, todos hicimos mejores intentos por apropiarnos del meme. Yo lo usé para bromear sobre el sismo de 5.3 º este pasado 16 de mayo, me sentí gracioso y esos cuatro likes que gané en Twitter me hicieron sentir ganador y me llenaron de endorfinas. Y así pude ir al gimnasio y entrenar con las rolas que Luis Miguel: la serie logró que no salieran de mi cabecita. Pero, como todo en la vida, siempre hay alguien que lo hizo primero.

Dave Mustaine, dios del metal y señor de Megadeth, en una entrevista en el 2007 (sí, once años atrás), comentó que «no me tatúo porque pienso que no hay que ponerle stickers a un Mercedes Benz» (todo esto mientras se acariciaba sus tiernos bíceps). Sí, exactamente igual que Fernando Valencia, pero es un señor gringo, blanco, rubio, parte de 1% que tanto ama Donitas Trump. Así que Mercedez fue lo que escogió. O sea, es pinches Dave Mustaine.

Vean la entrevista en donde Mustaine nos enseña que la originalidad está sobrevalorada.

