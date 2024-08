David Bowie ha vendido 2 millones de álbumes desde su muerte

Es difícil pensar que ya han pasado dos años desde la muerte de Bowie aquel 10 de enero del 2016. El 8 de enero de este año estaría celebrando su cumpleaños número 71 y nosotros, sus fieles seguidores, estaríamos festejando la vida de uno de los artistas más innovadores, atrevidos y geniales que ha dado la historia de la música a nivel mundial.

Un día como hoy, cuando se cumplen dos años de su partida, Official Charts Company, una de las compañías más importantes en la elaboración de las listas de popularidad oficiales de fonogramas y videogramas en el Reino Unido, ha publicado las cifras que ha generado la música del Duque Blanco desde ese momento.

El estudio revela que en los últimos dos años la música de David Bowie se ha vendido en el Reino Unido 5 millones de veces en todos los formatos, de ellas 2 millones corresponden a sus discos y 3.1 millones a sus sencillos, lo cual indica que su muerte fue también una excusa para que no solo del Reino Unido, sino de todo el mundo, volviera a su catálogo discográfico y a esas joyas que nos quedaron tras su muerte como excusa para convertirlo en un ícono inmortal. El informe de Official Charts Company, también indica que el disco más vendido de Bowie en los últimos dos años ha sido su último trabajo Blackstar que acumuló 446.000 copias, seguido por su compilado de 2008 Best Of Bowie con 335.000 ventas y en el tercer lugar el segundo recopilatorio póstumo Bowie Legacy de 2016. En cuanto a los sencillos más consumidos, están en primer lugar «Heroes» con 397.000 ventas, «Under Pressure» junto a Queen en el segundo lugar con 203.000 y en el tercer lugar «Life On Mars».

Adicional a estas cifras el sitio publicó los 10 discos y las 10 canciones más consumidas de Bowie desde enero del 2016:

Discos

1. Blackstar

2. Best Of Bowie

3. Legacy

4. Nothing Has Changed – The Very Best Of

5. The Rise And Fall Of Ziggy Stardust

6. Hunky Dory

7. Aladdin Sane

8. The Next Day

9. Low

10. Diamond Dogs

Canciones

1. «Heroes»

2. «Under Pressure (Queen & David Bowie)»

3. «Life On Mars»

4. «Starman»

5. «Let’s Dance»

6. «Space Oddity»

7. «Rebel Rebel»

8. «Changes»

9. «Moonage Daydream»

10. «Modern Love».