David Byrne, Trent Reznor y Harry Styles presentarán a los inducidos al Salón de la Fama

La grandeza espera a Radiohead, The Cure, Def Leppard, Janet Jackson, Stevie Nicks, The Zombies y Roxy Music ––sí, Roxy Music le ganó a Kraftwerk y RATM––, quienes el próximo 29 de marzo serán inducidos al infame Salón de la Fama del Rock and Roll.

Las bandas que serán incluidas en la clase de este año son especiales, y por eso se han reclutado a personajes igual de especiales para dar el discurso que introduce a los proyectos en la ceremonia.

El líder de los Talking Heads, David Byrne, será el encargado de inducir a Radiohead, mientras que Trent Reznor de NIN hará lo propio con The Cure. En el caso de Janet Jackson, será una voz relevante del R&B contemporáneo, Janelle Monae, la encargada de darle pie a su inclusión. Mismo caso de Brian May con Def Leppard y Harry Styles con Stevie Nicks. John Taylor y Simon Le Bon de Duran Duran y Susana Hoffs de The Bangles también presentarán en la ceremonia.

Cabe destacar que, la presencia de Radiohead en el evento está prácticamente descartada porque, según ellos, “simplemente no entienden el asunto a nivel cultural”. Ajá, sí.

