David Guetta, la Eurocopa 2016, y la asquerosa genialidad de los himnos dance inspirados por el fútbol

La Eurocopa Francia 2016 se encuentra a un año de distancia, y aunque el torneo siempre será el hermano ñoño del Mundial, aún así nos da un mes en el que todas las demás noticias son irrelevantes mientras nos sumergimos en ver a la selección nacional de Inglaterra en su camino hacia una descalificación anticipada y su próxima serie de comerciales para Gillette.

En un emocionante desarrollo, sin embargo, la UEFA acaba de subirle una rayita al volumen de la fiesta. El semidiós galo y sofisticado revoltijo, David Guetta ha sido seleccionado para componer el tema de la justa deportiva, curar la música en los estadios, y tocar en la ceremonia de apertura en el Stade de France. Con todo esto, la EURO 2016 parece contener más build-ups de alto presupuesto y gastos que la campaña de elección de Sepp Blatter.

En su declaración, Guetta dijo emocionadamente, «La música y el fútbol van de la mano cuando se trata de la celebración y la alegría y quiero ayudar a hacer de esta EURO la más grande y memorable de todas. Queremos que los fans estén en el corazón de lo que hacemos». La idea de que la música y el fútbol van de la mano es completamente cierta, si también estás preparado para aceptar que los trampolines y el crystal meth también van de la mano. Los resultados de la incursión del fútbol en la música dance han sido responsables de algunas de las producciones más absurdas, grotescas, de mal gusto pero completamente brillantes que se hayan realizado.

Este fenómeno quedó cristalizado en una aberrante/magnífica compilación: Euro Football Party Dance Anthems (Ultimate Edition). A pesar de tener más palabras en el título que una secuela de los Piratas del Caribe, la colección está llena de éxitos contundentes. Incluyendo a nombres grandes como Da Poor Boys, The Wembley Legends, y Partynation, esta es una explosión de música tan efectista que prácticamente se escapa de la definición. Sin poder distinguir si es trance, power-rock o metales big-band, el dominante género que se intenta mostrar tal vez sea mejor definido de manera más simple como ‘pelotero’. Para experimentarlo por ti mismo, aquí hay una lista con los himnos dance del fútbol más pelotudos, excelente para iniciar tu verano. Detrás de la portería.

«Ole Ole Ole» – David Navarro

Qué mejor lugar para comenzar el icónico canto español entonado por ingleses ebrios de «olé, olé, olé». Apuesto que cada vez que escuchas un grupo de fans de fútbol entonados saliendo de la cantina cantando, piensas, «está bien, pero no es tan trascendental». Aquí es donde aparece David Navarro, que convierte al PLUR en murmullos. Suena como John Smiths en MDMA.



«Eye of the Tiger» – Wildfire ft. Slash

Éste es definitivamente un himno para escucharse previo al encuentro. Es el build-up. Este track suena como chico de sexto grado que ya fumaba y tenía una camiseta ‘para salir’ de poliéster con un dragón en la espalda. Suena como una fiesta donde todos hablan acerca de motocicletas en el área de fumar. Suena como una como una película publicada directamente en DVD llamada Transeúnte nocturno: el testigo de satán.

«Latin Revenge (Cash Hunters Edit) – Da Poor Boys

Nada dice torneo europeo de fútbol mejor que Latinoamérica. Con la intención de mantener a los inmaculados chicos de la UEFA champions con el ánimo a tope, la compilación incluye candentes ritmos de Copacabana y bajeos giratorios. Una trivia interesante acerca de este track: es de las peores cosas que he escuchado desde la banda animada de Peter Kay.

«Chariots of Fire» – The Flame

¿Recuerdan cuando Mr. Bean tocó el tema de Carros de Fuego en los juegos olímpicos, y todos nos reímos de manera boba y colectiva con un orgullo nacionalista? Olviden eso. Esa encarnación del tema es una caprichosa parodia adecuada sólo para los fans de las comedias baratas. Esta versión del icónico tema no me recuerda a gente corriendo. Me recuerda correr por el espacio con una capa flameante. Es el sonido de Torres anotando su gol de la victoria contra Jens Lehmann. Como el comentador de YouTube ‘The Nectar Physalis’ dijo de manera tan elocuente: «Esta es la mejor música para escuchar mientras haces tu tarea».



«You’ll Never Walk Alone (Three Lions Mix) – Wembley Legends

No estoy segura de qué está haciendo esto en una compilación de himnos dance que suena como la ‘semana de Status Quo en the X-Factor. Bueno, ¿baleárico? Esta es definitivamente la rebanada inglesa de pastel en este tracklist, en verdad calienta tus glóbulos blancos y rojos. Es probablemente lo que Steven Gerrard tocaría en su coche cuando inevitablemente enloquezca y se embarque en un frenesí asesino por Anfield unas cuatro veces al año. .



«Carnival De Paris» – Dario G

Y Lo, el himno dance del fútbol se convirtió en el único lugar en el que podías encontrar break-beats latinoamericanos, silbidos y gaitas. No podía encontrar el mix de Furtado de esto, como se anunció en Euro Football Party Dance Anthems (Ultimate Edition), así que tendrás que imaginar un punchis-punchis debajo de esta versión.

