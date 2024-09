David Morales y su primera vez en un club; desde el Starship Discovery hasta el Loft

Mi primer club nos lleva al principio de todo. Llevamos a los DJs y productores a su pasado para que nos platiquen de sus memorias más profundas al pedirles que nos transporten a sus primeras noches de club. En esta ocasión, nos fuimos con el único y original, David Morales.



Mi primera vez en un club fue en el Starship Discovery One en el Times Square de Nueva York.



Tenía 15 años de edad y no era lo suficientemente viejo para poder entrar al club, así que algunos amigos y yo decidimos salir una noche. Éramos una bola de jóvenes indeseables en ese momento. Todos entramos por sobornar al guardia de seguridad -nos costó 20 dólares a cada quien- y entramos por la puerta que estaba a un costado. Una vez dentro, nos asombramos por toda la iluminación y el sonido. El Starship tenía un sistema de sonido increíble que fue instalado por Alex Rosner, algo que aprendí años después. El DJ que estaba dentro de una especie de burbuja de plástico en la cabina. El DJ de esa noche se llamaba, Ernie Dunda.

En ese entonces, yo era un bailarín de break dance; me gustaba mucho ir a las batallas y en ese entonces, en Starship, estaba ya en sus últimas y no dejaban pasar a nadie más. Ni siquiera a nosotros. Mi atención estaba centrada en la cabina del DJ; mi nariz prácticamente tocaba la burbuja que la rodeaba, y eso que ya de por si la cabina era pequeña, así que se debía sentir más apretado conmigo ahí. Habían tres Technics SL 1200 y una mixer de Bozak. En ese entonces, el DJ también controlaba las luces. Lo que hacía sentido porque, ¿quién más sabría mejor cómo debía verse la música si no es el DJ?

Dejé a mis amigos todo el tiempo que estuve ahí, estaba atónito con el DJ. Yo era un DJ que sólo mezclaba en mi habitación en ese entonces pero tenía dos tornamesas diferentes y una mezcladora para micrófonos. Por primera vez estaba viendo un DJ booth de verdad. Me fui a mi casa en el tren de las 7 a.m., recordando todo lo que había atestiguado.

La segunda vez que fui a un club fue al Loft. En ese entonces yo era un DJ comercial, por así decirlo, compraba lo que sonaba en la radio y así. Me pidieron tocar en una fiesta en casa del amigo de un amigo, que iba al Loft. Me trajeron una caja de discos que yo nunca había escuchado. El Loft era un lugar muy estricto donde sólo dejaban pasar a gente con membresía y sólo podías entrar si tenías una.

Fue al primer club al que fui que se trataba de una fiesta privada en la casa de alguien; ese alguien era David Mancuso. En el Loft experimenté algo único: un paraíso para la gente que le gusta bailar. Había performers, comida y tragos- todo era un complementeo. No había un personal de seguridad que fuera estúpido y quisiera arruinar el espíritu de la fiesta en el Loft, el cual tenía lo mínimo en iluminación y el techo estaba lleno de globos de colores. El sistema de sonido era de muy alta calidad y muy bonito. Las tornamesas estaban hechas a la medida para una mesa, no había mezcladora ni audífonos. Cada tornamesa tenía un preamplificador. Ahí fue cuando David Manusco me enseñó que todo se trataba de la selección, no de la mezcla.

Cada canción se tocaba desde el principio hasta el final. El disco terminaba y la gente aplaudía en señal de apreciación. DJs como Larry Levan y Francois Kevorkian estaban ahí. Incluso, algunas veces tocaban. Tuve el honor de conocer a David Manusco y él me habló sobre el sonido. Él estaba más allá de cualquiera cosa que yo pudiera entender. Al final, me dio algunos libros que hablaban sobre el sonido y su fidelidad, algo que aún conservo hasta hoy en día. Cuando comencé a hacer mis fiestas, Loft fue mi inspiración.

