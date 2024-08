Uno de los directores de ‘Juego de tronos’ revela once cosas sobre la nueva temporada

David Nutter, el director al que debemos varios de los momentos más emblemáticos de Juego de tronos, como las escenas de la Boda Roja, la muerte de Jon Nieve y el paseo de la vergüenza de Cersei, respondió ayer las preguntas de los fans sobre la octava temporada en un Reddit AMA en el que también promocionaba el sitio web Love Has No Labels. Ayer por la mañana, HBO anunció que los nuevos episodios de Juego de tronos se estrenarán en abril. De ellos, Nutter dirige la mitad, incluido el primero.

Se ha filtrado muy poca y valiosísima información sobre la trama de la octava temporada gracias a tácticas antispoilers sin precedentes, como el uso de pistolas para derribar drones y escenas falsas incluidas por HBO y los productores ejecutivos de la serie, David Benioff y D. B. Weiss.

Está claro que Nutter se está esforzando al máximo para evitar revelar información vital, si bien ha accedido a describir el tono de la nueva temporada cuando le pidieron que lo hiciera con tres palabras. “Espectacular, inspiradora y satisfactoria”, fueron las palabras que escogió.

La respuesta en sí misma no es espectacular, inspiradora ni satisfactoria, pero se pueden encontrar algunas pistas escondidas entre líneas en el foro de preguntas y respuestas, así como otros datos curiosos sobre el proceso de creación de la serie. Esto es lo que hemos aprendido hasta ahora.

El primer episodio de la nueva temporada supondrá un “reinicio”

Preguntado en general por el tono y el alcance de la nueva temporada, Nutter respondió: “Nunca había dirigido el primer episodio de ninguna temporada antes de la octava, pero creo que es importante causar revuelo. Tienes que hacer borrón y cuenta nueva, volver a poner a todo el mundo en su sitio y llevarlos al punto siguiente. Pero también tienes que entretener, que es lo más importante”. Y en otro comentario, añadió: “Agarraos a vuestros asientos porque va a ser especial”.

La octava temporada va a ser épica

Todos sabemos que Miguel Sapochnik ha rodado la que quizá sea la secuencia de batalla más intensa de la historia del cine para esta temporada, pero Nutter asegura que sus episodios también son épicos. “No había una segunda oportunidad para hacer bien estas secuencias, y en muchas de ellas participaban muchos actores y actrices; también hay escenas maravillosamente íntimas”, escribió Nutter. “Realmente consistía en llevar a los personajes del punto A al B al C al D al E en los episodios que yo dirigí, y asegurarme de que todo estaba bien equilibrado. Tuvimos mucho tiempo de ensayo, que fue lo que me salvó más que cualquier otra cosa”.

Nutter no ha leído los libros

Los fans de Juego de tronos están divididos en los que han leído los libros y los que no, lo que a menudo lleva a especulaciones como la de Cleganebowl, basadas en informaciones radicalmente distintas. Bien, pues al parecer, uno de los directores más prolíficos de la serie pertenece al segundo grupo. “Para mí, el guion es el principio, el medio y el final. No leo los libros porque no quiero tener una opinión o un enfoque distintos de algo que ya está escrito”, aseguró.

“No leí los libros porque quería dejarme llevar por los guiones”, añadió en su respuesta a una pregunta sobre la Boda Roja. “No era consciente de la presión a la que estaba sometido excepto por la que yo mismo me había impuesto para que todo saliera genial. Pero claro, cuanto más me involucro en el proyecto, más consciente soy de la presión que había”.

Las medidas de seguridad para proteger el secreto de esta temporada no tienen precedente

Algunos ya sabrán de las extremas medidas que han tomado los señores de HBO para prevenir la filtración de información sobre la trama, pero Nutter aportó algunos detalles al respecto. “En muchas cosas el visionado estaba limitado. Tampoco se usaba mucho el papel en los rodajes, por no decir nada. No se imprimió ni un guion; solo usábamos iPads y cosas del estilo. Nos lo hemos tomado mucho más en serio que antes”, aseguró.

La mayor vulnerabilidad de cualquier sistema es el fallo humano, aspecto que Nutter abordó con un truco psicológico. “Uno aprende a mantener secretos. Te metes tanto en el proyecto que cuando acabas solo quieres olvidarlo por completo, y yo estoy en ese modo, por lo que no tengo ninguna razón ni necesidad de contar nada a nadie”.

El final ha tenido en cuenta los deseos de los fans

Si bien Nutter no dirigió el episodio final —Benioff y Weiss se han reservado ese honor—, asegura estar “completamente satisfecho” con el resultado. “Creo que David y Dan han hecho un trabajo tremendo y han tenido en cuenta lo que querían los fans, así como lo que era mejor para la continuidad de la historia. Os garantizo que va a haber un montón de sorpresas y momentos impactantes”.

Puede haber viajes en el tiempo

En la última temporada, pudimos ver que Bran tiene la capacidad de influir en el pasado, aunque no sabe manejarla y es peligrosa, teniendo en cuenta que en una ocasión acabó con la cordura de Hodor. Ante la pregunta de si Bran va a volver a alterar el continuo espacio-tiempo, Nutter responde con evasivas. “Bueno, pues voy a ser el primero en decirte que en mis episodios no va a haber viajes en el tiempo. Es la única pista que puedo darte”, escribió. Esto, claramente, no es un no, ¡y es una respuesta muy específica! Es imposible no contemplar la posibilidad de que haya más viajes en el tiempo en la próxima temporada.

Nutter no mintió cuando le dijo a Obama que Jon Nieve “está más muerto que muerto”

“No mentí al presidente sobre la muerte de Jon Nieve”, escribió. Nutter coincidió con Obama en una cena en 2015, durante la cual alguien los presentó. “El presidente me cogió del hombro con la mano izquierda y, mientras me estrechaba la mano con la otra, me miró fijamente y me preguntó: ‘No has matado a Jon Nieve, ¿verdad?’. Y yo le contesté que estaba más muerto que muerto.

“Para mí lo importante era que no quería leer más allá de la quinta temporada. Yo estaba dirigiendo la quinta temporada y ya. Como fan, no quería saber qué iba a pasar después. Así que no mentí al presidente, pero claro, cuando de repente lo sacaron vivo al año siguiente, me empecé a preocupar por si me llamaban para una auditoría o algo parecido, o que me llevaran a Guantánamo, pero sobreviví. Y nos echamos unas risas. Tuve la oportunidad de volver a coincidir con él después de aquello y nos reímos mucho de la situación. Recuerdo que me dijo: ‘David, matas a todos mis personajes favoritos’”.

El propio Nutter ha hecho ruidos de dragón durante los rodajes

El proceso de creación de los dragones es increíble, pero durante los rodajes no son más que una especie de marionetas gigantes manejadas por personas. Nutter dijo que durante la batalla en el foso de Meereen, en la quinta temporada, él mismo asumió esa responsabilidad. “Si veis cómo se grabaron las escenas de la Fosa de Daaznak, me podéis ver chillando como un dragón mientras todo el mundo actuaba y bailaba en torno a una enorme bola verde, que era el dragón en sí”, escribió. “Fue muy divertido ir corriendo por ahí haciendo esos giros y convirtiéndome en un dragón. Me lo pasé muy bien”.



En la nueva temporada aparecerá al menos un lobo huargo

“Debo decir que veréis un lobo huargo en la octava temporada. Es lo único que puedo revelar”, escribió Nutter.

La espera de dos años se ha debido, en gran parte, a los efectos especiales

“Hay cosas que llevan su tiempo, amigos; cuesta mucho tiempo crearlas, y Juego de tronos es el último lugar en el que vais a ver trabajo a medio hacer. Aquí la idea es hacer que llenen el cuadro al máximo de capacidad y que parezcan lo más reales posible”, dijo Nutter. “El pequeño precio a pagar por la increíble calidad que se aprecia en la serie”.

Nutter no puede destripar nada de la trama

“No puedo meterme en follones, chicos. Si dijera algo, me matarían. Lo digo en serio. Una cosa os diré…………… Lo siento, es que ni eso os puedo decir”.

