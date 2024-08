De blog a disquera: Awesome Tapes From Africa y su esquema de trabajo

Si escarbamos para encontrar las raíces de la música, en varias ocasiones vamos a estar sacando tierra de África. En este continente hay varios países que han contribuido a la música, sea aportando las bases para nuevas corrientes musicales o reinterpretando a las ya existentes.

Para algunos músicos, exploradores sonoros, investigadores o archivistas; África ha marcado su vida; y así fue la cosa para Brian Shimkovitz.

Videos by VICE

Cuando estaba estudiando en la universidad de Indiana, Brian descubrió que había un departamento de etnomusicología y eso lo hizo darse cuenta que le interesaba tomar ese camino. Fue aún más decisiva su elección cuando unos maestros le dijeron que podía realizar un estudio de intercambio. Esto fue lo que llevó a Brian Shimkovitz a visitar Ghana por primera vez, una experiencia que cambiaría su vida por completo.

Después de una idas y vuelta a sumergirse en la cultura de distintos lugares en África, Brian juntó todo su acervo magnético para aventarse el volado de ir a Nueva York para aprender el negocio y administración de la industria musical.

Bajo el suelo de las calles de esta megalópolis fue que se creó el blog de Awesome Tapes From Africa, uno de los primeros espacios para consultar, escuchar o contribuir mediante la virtualidad a la música basada en África.

Desde 2006 hasta que aguantaron los tiempos de blogspot, era un sitio guardado en los marcadores de cualquier persona clavada en música de África. Poco tiempo después Brian Shimkovitz le sacaría jugo a sus aprendizajes en la industria musical para arriesgarse a transformar el blog en un sello discográfico. La meta sería plasmar en vinilo nuevos álbumes, así como trazar una relación de trabajo con los artistas que sería sencilla y clara.

Desde hace siete años Awesome Tapes From Africa ha funcionado bajo un sistema que le permite plasmar música en cera, pagarle a los músicos y que tengan una gira alrededor del mundo. Brian Shimkovitz es quien creó este plan y viene por segunda vez a México para tocar una parte de su colección en el Carnaval Bahidorá.

Me puse en contacto con él antes de su visita para que nos contara a detalle sobre toda la aventura que ha sido Awesome Tapes From Africa, la odisea burocrática que es mandarle dinero a los músicos en África, la función que tiene y el plan a futuro del sello al igual que el modelo de negocio que tiene con los artistas.

Thump en Español: Para empezar, me gustaría que nos cuentes acerca de tu primera travesía hacia África. Sé que a principios del milenio estudiabas etnomusicología en la Universidad de Indiana, y creo que es muy representativa esta primera incursión que tuviste en Ghana; de alguna manera es el comienzo de tus investigaciones y descubrimientos musicales

Brian Shimkovitz: ¡Sí! Gracias por preguntar, bueno, en realidad tuvo más que ver con el hecho de que nunca había viajado ni salido fuera de Los Estados Unidos. Acabé yendo a la universidad en una parte muy aburrida del país, yo soy de Chicago y para mi fue un tipo de choque cultural vivir en Indiana. Es muy cuadrado, conservador, bastante callado y muy rural, ¿Ya sabes? Algo así como el mundo y vibra de los seguidores de Trump.

Estando ahí, me avisaron mis maestros que había una posibilidad de realizar un estudio de intercambio fuera del país, tomé la oportunidad sin dudarlo porque me quería ir de ahí aunque amo a los amigos que tenía allá. Estudiaba música, pero no quería estudiar interpretación musical a pesar de que crecí tocando la batería porque sabía que era un camino difícil, entonces decidí no tomarlo.

Me di cuenta que tenía la suerte de estar en una universidad con un departamento de etnomusicología, y además era uno con bastante prestigio.

En ese momento seguía sin saber en qué me iba a enfocar, pero sabía que de alguna manera tenía sentido que estuviera relacionado con esto. Podía estudiar música, la cultura al igual que la antropología de ella.

Pero en realidad fue la experiencia de estudiar a distancia la clave, siendo un estadounidense, como varios de nosotros, nunca había viajado fuera del país; ni siquiera a México. Quería ver de qué se trataba y qué era lo que había; fui una vez de viaje a Canadá con mis papás pero era muy joven; realmente no sabía que estaba pasando en el resto del mundo.

Cuando empecé a consultar libros de etnomusicología, ya me interesaba música de África Occidental. Al mismo tiempo me di cuenta que uno de los viajes de intercambio eran a Ghana, y decidí lanzarme allá. Una vez estando allá me voló la cabeza el lugar, pero sobre todo su gente, son muy hospitalarios y divertidos. Además, siendo el nerd musical que soy; pude coleccionar mucha música de distintas partes del país. A medida que iba juntando mi archivo, me di cuenta que había mucha música que desde el otro lado del mundo ni siquiera estábamos enterados de su existencia. Inclusive había música que sólo era escuchada en una parte de Ghana y no estaba siendo reproducida en otros lados del país; entonces me di cuenta de lo fascinante que eran esas divisiones regionales y que se sabía muy poco al respecto.

Empecé a descubrir y enterarme acerca de la escena de hip hop y eso fue lo que me asombró; dije:

“Claro, hay hip hop en todas partes del mundo, y por supuesto que lo van estar haciendo aquí también.”

Si investigas, te darás cuentas que las raíces del rap son africanas, todo eso estaba siendo recibido por mi mente joven. Todos esos diálogos pasaban por mi cabeza a medida que conectaba los puntos de lo que observaba en el entorno. Pensé que tal vez no iba a poder hacer una carrera de esto pero al menos sería algo que podía hacer mientras estaba en la universidad; y podría encontrar la manera de lograrlo.

Por supuesto que esto desilusionó a mis padres porque ellos querían que estudiara negocios o algo de ese estilo, me preguntaban que por qué iba a África; o cuestionaban mi decisión de estudiar música desde un aspecto de investigación pero no para ejecutar o componer; les parecía algo muy extraño.

Pensaban que no podía volverlo una profesión y que no iba a poder vivir de eso, pero yo me lancé a la aventura y seguí mi sentido del olfato. Andaba oliendo, buscando lo que me llevara a encontrar música mientras continuaba mis estudios; me marcó mucho la experiencia de poder ir a Ghana, aprender sobre la música, era emocionante seguir el nuevo movimiento de hip hop que sucedía ahí, llamado: “hiplife”. Cuando regresé a la universidad, convencí a mis profesores de que me ayudaran a aplicar para un fondo de investigación y así continuar mi indagación en el hip hop. En este punto ya estaba muy enfocado en Ghana y un tercio del territorio; y para que me entiendas, Ghana es del tamaño de un estado en México; entonces no es un lugar grande pero hay demasiadas cosas sucediendo.

Todo eso burbujeaba en mi cabeza, coleccioné una gran cantidad de cintas (cassettes), eventualmente regresé a Ghana y estuve ahí durante un año haciendo toda una investigación de hip hop y luego me mudé a Nueva York (porque, ¿dónde más estarías si te quieres involucrar en la industria musical y en lo más vanguardista que está sucediendo?). Fue así que decidí arriesgarme y jugármela, tenía un poco de ahorros y los usé para hacerlo. Llegué a Nueva York y de alguna manera logré conseguir un trabajo; justo a partir de ese momento empecé el blog. Como no tenía suficiente dinero, me quedaba en un departamento de sótano trabajando en mi computadora, eso fue en 2006. Estaba chido, podías tener una página web gratis sólo usando bogspot. Tenías la posibilidad de compartir eso y a la gente le interesaba, también le daba difusión. Yo aún no estaba en Facebook pero de todos modos la gente lo compartía ahí. Eso provocó gran parte de su crecimiento inicial, también el hecho de que habían muchos nerds consultando el blog. Yo andaba viviendo en Williamsburg en esa época, que era como el centro de la actividad para la música y te solías encontrar a músicos diciendo cómo estaban inspirados por la música que provenía de África. No sólo con cosas que encontraban en mi blog, también con material que encontraban por todas partes. Algunos de estos músicos se volvieron más conocidos y famosos alrededor del mundo, en parte por su relación con la música fuera de la American experience. Me sentí inspirado por todo eso, y por la gente que conocí en Ghana que constantemente me preguntaban cómo podían conseguir que su música pudiera ser tocada en el extranjero para conseguir más seguidores. Como un estudiante sólo enfocado desde la perspectiva de “Uy, está hecho en otro idioma, la gente no le va a entender” o pensando “Chale, soy de Chicago, ¿Cómo alguien de ahí le podría hacer para sólo lograr poner su canción en la radio?”, parecía una tarea monumental lograr tocar tu canción en una radio masiva ¿Cómo es que siquiera puedes hacer que suceda eso?, aunque sólo fuera radio universitaria.

Era apenas un niño y no me daba cuenta de cómo funcionaba cualquiera de estas cosas, pero como era el único estadounidense que estaba juntándose con varios músicos en Ghana; la gente me hacía muchas preguntas pero yo no tenía ninguna respuesta para ellos. Unos cinco años más adelante, después de haber trabajado en publicidad musical en Nueva York por un buen rato y haber tratado con músicos, sellos, managers y agentes de booking; aprendí un poco sobre la industria y me sentí lo suficiente confiado para empezar un sello basándome en el blog.

La idea era usar el mismo acercamiento que tenía el blog tratando de hacer negocios muy transparente con los clientes para intentar facilitar el lanzamiento y distribución de su música incluyendo plataformas como iTunes o monetizar con YouTube; todas las diferentes cosas que músicos en México, Canadá y Estados Unidos están haciendo también para obtener ganancias de su música. En África, muchos artistas no andan metidos en esta manera de conseguir ganancias, especialmente los músicos que llevan más tiempo. No están recolectando dinero de algunas regalías que se les deberían pagar.

Todo esto no lo sabía en ese entonces, pero también la escucha en plataformas digitales de música no estaba tan desarrollada como está ahorita.

Empecé a postear algunas cosas en el blog, en varias publicaciones no había mucha información al respecto, pero ahora sí tenemos porque hay muchos más sitios web para stream y comprar música proveniente de África. Antes no los había, y muchas de estas cintas aún no han sido digitalizadas. Creo que Awesome Tapes From Africa es algo chido en el que todo mundo puede participar; es un proyecto público.

Lo es en gran medida, creo que se puede participar en contenido si en algún momento dado alguien podría contribuir con algo de información

Claro, justo toda la contribución de información es clave. Yo pensé que sabía de varias partes de la historia musical de Ghana al igual que la música contemporánea de ahí; pero cuando cruzas la frontera a otro país te das cuenta que es todo un mundo diferente y no había manera que yo pudiera reclamar cualquier autoridad al respecto sobre conocimiento musical. Aún con haber aprendido uno de los idiomas de Ghana, estaba totalmente despistado de la cultura ghanesa. Sentía que si publicaba algo de otro país y otras regiones realmente iba a ser como si dijera:

“Miren, aquí está. Casi no sé nada de esto más que lo poco que he podido juntar en Internet. No sé mucho al respecto pero tal vez me puedan ayudar a comentar y contribuir.“

Hay mucha gente afuera que sabe mucho más que nosotros al respecto y están posteando comentarios que ayudan bastante. Recibo muchos comentarios y correos electrónicos de seguidores o gente que consultaba el blog, porque más a menudo recuerdan las viejas canciones con las que crecieron y buscándolas en Internet.

Creo que hay quienes le dan otro propósito al proyecto, definitivamente hay varios productores que usaron el blog para samplear ideas o agarrar distintas inspiraciones ;y eso también está muy chido.

Sí, justo también me llama la atención que tal vez al principio cuando era un blog también se convertía en una herramienta y plataforma para distribuir la música. No se trataba de interpretar o definir cualquier aspecto de la cultura, porque no era ni tu postura ni tu decisión. Era más como una plataforma para difundir la música

Sí, bueno también las cintas son arte pública, son artefactos. Es como si fuera a Brasil por primera vez, y notas que hay un jabón distinto que están vendiendo allá. Después te das cuenta que hay varios tipos de jabones, todos huelen delicioso y diferente; quieres mostrárselo a más personas. No sabes nada de ellos ni para qué se usan, pero sólo quieres compartirlo con tus amigos (risas). A veces puede ser algo torpe, pero creo que al final estoy aprendiendo mucho sobre la música y eso provoca que sea mucho más abierto a recibir distintos tipos de música, algunas cosas me han empujado a un agujero de gusano youtubero en el que me dejo ir a su profundidad para aprender de aspectos específicos de géneros, regiones o músicos. Pero en otras ocasiones hay música en mi colección que sólo escucho una o dos veces, no me clavo tanto en ella, pero unos años después la vuelvo a escuchar y me doy cuenta que es interesante o hasta me encuentro con esa música en otro lado como en una tienda de discos o en Internet para darme cuenta que es música relevante en cierto contexto.

Para eso creo que es muy útil el blog, darle visibilidad e iluminar ciertas cosas que son importantes para alguna región o cierto contexto; decir; “Mira, esto está aquí. Chécalo si te interesa” (risas).

También creo que muchas cintas no han sido digitalizadas en una buena calidad de sonido o hasta la fecha no están disponibles en CD, entonces tiene un propósito y objetivo para documentar cosas que pueden o no desaparecer. Definitivamente las cintas no son tan fáciles de encontrar a la venta, como me atrevería a decir que también es el caso de México y Estados Unidos. Se tiene que escarbar más si realmente quieres encontrar cassettes y si eres alguien que está buscando un cierto artista o canción.

Sobre todo si no lo encuentras en los bootlegs de compilados o “lo mejor de”, “volúmenes” o lo que sea que anda allá en la virtualidad o la calle.

Me he estado encontrando con varias situaciones en las que compañías en África están publicando catálogos grandes de música para subirlos sino es que tirarlos en Spotify, Amazon o iTunes pero sin masterizar o ni siquiera digitalizar con cuidado. Hay varias veces que puedes comprar música en iTunes en la que escuchas los rayones del disco, o que los niveles están al máximo. Hasta te puedes encontrar que la portada es una escaneada del bootleg en una resolución muy baja, hay tantas cosas muy de vaqueros y al aventón que suceden allá afuera y desafortunadamente ya estamos en un punto donde no se le puede dar un orden.

Lo más triste de esto, es que mucha de esta música está siendo vendida y los artistas no están recibiendo nada de ese dinero.

Por eso mi enfoque principal es trabajar con el artista y ene.

Todo se divide a la mitad, es transparente y procuro ser lo más claro posible con los artistas y hacerlo todo en una manera muy simple. Creo que si lo mantienes simple, mantienes los costos lo más bajo posible, vendes los discos a un precio bajo para que la gente compre más; logras conseguir de vuelta la inversión y a todos les corresponde una parte.

Ahora retomando la conversación, me atrevería a decir que uno de los logros es tener el formato de vinilo como sello, ¿Esta transición representa algo para ti en especial?

Bueno, era sólo un blog y si vas hacer un sello discográfico, tienes que tener formato de vinilo. En lo personal, una de las razones por las que empecé la disquera fue porque algunas personas me decían que ciertas grabaciones del blog sonarían increíble si las pudiéramos materializar en vinilo.

Yo estaba de acuerdo con esa idea, pensaba que tal vez había un pequeño mercado para eso; y justo sí hay y sigue creciendo el mercado de vinilo en los últimos diez años.

Pensé que si iba a empezar una disquera y buscar a los artistas para hacer lanzamientos oficiales, tenía que hacerlos en vinilo, ese es el formato primordial con el que estamos trabajando; tenemos cintas pero no para cada lanzamiento y son en una cantidad limitada. El vinilo es en lo que nos enfocamos porque por supuesto, ahora es la cosa que puedes disfrutar en un sentido físico. Personalmente no me gustan los CDs y creo que hacen toda la experiencia de escuchar muy chafa y aburrido. Estoy feliz de que ande de vuelta, no soy el tipo de persona que te va a decir “tienes que escuchar un cassette, la cinta es el mejor formato del mundo”.

Creo que las cintas son chidas, divertidas y muy útiles para ayudar a preservar la música, y siempre he disfrutado escuchar distinta música en cintas; pero no soy de esas personas que piensan que son mejor o peor. Lo único que sí te puedo decir es que los CDs apestan, son útiles para mezclar como DJ pero creo que es lo único para lo que los usaría, también son útiles para hacer mixes, pero no son nada divertidos.

Los vinilos tienen mucha onda, siempre disfruto explicar a los artistas con los que trabajo la importancia para el negocio y que la mayoría del dinero que van hacer se debe al vinilo. Muchos de los músicos más grandes piensan que es muy chistoso eso, les sorprende y los hace felices saber que la gente está escuchando su música.

Nadie está haciendo millones de dólares, a unos artistas les está yendo bien y están felices de que la gente está comprando su música de nuevo o darse cuenta que en un país como Finlandia y Japón también la compran.





Su próximo lanzamiento es el de Hailu Mergia, ¿Qué nos puedes decir de él y este disco?

De hecho, justo movimos el lanzamiento físico para marzo 9, pero de manera digital saldrá el 23 de febrero. Hailu Mergia es un tecladista etíope que también toca el acordeón, fue muy conocido en los setenta en Etiopía y sacó muy buenos discos. Durante los últimos 3 o cuatro años ha estado viajando alrededor del mundo en giras. Trabaja como un taxista en Washington D.C, pero había seguido tocando de manera privada, después de que encontré su cinta en Etiopía y lo busqué cuando hicimos reediciones de sus viejos discos porque tenían mucho éxito. Como ha estado teniendo varios conciertos quería hacer un nuevo álbum, con una nueva grabación con su nuevo trío de jazz; es un álbum de jazz. Ha sido una gran experiencia trabajar con él, es alguien muy talentoso y también es una persona muy buena onda. Si te gusta la música de jazz, tienes que checar este disco, es con muchas escalas etíopes y vibra de Etiopía pero más moderna, un acercamiento más jazzero. Tal vez no es para todos aunque creo que es muy bueno. Fue grabado en Londres.

En unas semanas tiene sus primeros shows en la costa oeste de Estados Unidos. San Francisco y Los Ángeles, luego va hacer una gira por Canadá al igual que otros lugares en Estados Unidos y también a Europa; de hecho la mayoría de sus shows en la gira son en Europa

Mini documental de Hailu Mergia:

Ahora que mencionamos la palabra “rastrear”, me parece curioso que uno de los artistas que más trabajo te costó encontrar fue Ata Kak, considerando que la primera publicación que se subió al blog fue una de sus grabaciones.

¡Sí! ¿No es chistoso eso? Toda la idea para el blog fue inspirada por él porque su música es tan diferente pero también está muy basada en ciertos elementos que son muy típicos en la música popular ghanesa. Pero su música es muy loca, muy fuera de lo convencional, muy extravagante, feroz y sorprendente. A la gente le ha gustado por un buen rato y siempre me preguntan por ella, desde que empecé el blog inicié a googlear para ver si lo podía encontrar y nunca podía. El número telefónico dentro del cassette no te llevaba a ningún lado más que a una mujer rusa que ni hablaba inglés sino ruso, pero había un número de Toronto, entonces asumí que debía haber hecho el disco en Toronto. Entonces empecé a buscar en distintos lados, pero después una persona con la que había hablado en Ghana decía que se había mudado a Hamburgo, entonces me lancé y lo busqué pero no estaba ahí, y nadie sabía sobre él en Alemania. Eventualmente me harté y decidí aventurarme a Toronto y gracias a la ayuda de un productor de la BBC logramos encontrar a su hijo que vive ahí, pero Ata Kak andaba viviendo en Ghana. Tuve la suerte y fortuna de poder conocerlo hace unos años cuando hice un viaje a Ghana para grabar un video acerca de él. Me tomó entre siete y ocho años de hacer llamadas, mandar mails, preguntar a distintas organizaciones alrededor del mundo si tenían algo de información. Hablé con la asociación de museos en Ghana, que por cierto me dijeron que si les daba dinero me permitirían lanzar reediciones del disco y de esa manera no tendrían que demandarme, pero les dije que así no funciona la cosa (risas). A la asociación de propiedad intelectual de Ghana, o el sindicato de músicos les vale madres; ni siquiera sabían de Ata Kak.

La manera en que grabó Ata Kak su disco fue por su cuenta en Canadá, su hermano lo lanzó por él en Ghana pero no vendió muchas copias, y tuvo una que otra reproducción en radiodifusoras locales. Cuando fuimos a Ghana, algunas personas recordaban su música, una que otra lo reconocía y sabía de su música; eso fue algo alucinante para mi porque pasé tantos años sintiendo que era la única persona que había visto esa cinta y que los únicos al tanto de su existencia eran las personas que visitaban el sitio, porque por mi experiencia mucha gente en Ghana no lo conocía.

Todo esto fue una locura, ahora está de gira y su director de banda es Esa Williams, quien es parte del crew en WorldWideFM y va estar tocando en Bahidorá.

Esa Williams es un tipo que es muy bueno con la música y producción, le pedí que me ayudara a formar una banda de gente basada en Londres. Además de esto se las arregló para separar en pedazos el disco y encontrar los sonidos indicados para volver a imaginar el álbum en vivo, en escenario como banda, y funciona de una manera increíble. Estoy muy impresionado, ha sido el sueño más loco hecho realidad, han estado teniendo shows por todo el mundo, es irreal lo bueno que es. Ata Kak pasó de ser alguien que vivía en Ghana pero que nadie conocía su música a tres años después tocar en un escenario grande en Glastonbury y ser transmitido en la BBC. Ha estado en varios festivales de Europa, tiene su propia movida ahora.

¿Qué consejos les puedes dar a las personas que andan en una labor de investigación y búsqueda detectivesca musical?

Sí, pues siempre he encontrado la mayor suerte en los resultados al contactar periodistas.

No hay nada como un tipo de guía o reglamento, es muy loco. Por ejemplo con Hailu Mergia empecé buscándolo en Google. Cuando encontré su cassette yo estaba viviendo en Berlín, una vez que lo escuché en mi casa comencé de inmediato mi búsqueda por él en línea. Tenía un blog y en el tenía anotado su número celular, entonces, si pones tu número celular en tu blog; te puedo encontrar muy fácil.

Pero algunas personas que no dejan nada de información personal, por ejemplo; Ata Kaka es un seudónimo; así no se llama ese artista.

Si le preguntas a la gente o el gobierno acerca de él, no te van a poder decir nada al respecto. Si ni siquiera sabes el nombre de alguien, va a ser muy difícil encontrar a esa persona, eso fue parte del problema; ni siquiera sabía como se llamaba (risas).

Pues felicidades, porque fue toda una travesía.

Muchas gracias, a ti y todos los que han estado apoyando.

Ahora, pasando a otro tema, me interesa saber más acerca del sistema de pagos, regalías y demás. Por lo que tengo entendido y has dicho, los pagos electrónicos son complicados. Si en Cuba es difícil para varios músicos que les manden dinero por la vía digital, imagino que es igual o más complicado para varios países en África.

(Suspiro) Hermano, es tan difícil. Si estas hablando de ese aspecto, sólo el traslado físico del dinero es la “punta del iceberg”. Porque para empezar, es muy difícil mandar dinero de manera electrónica a una persona que no tiene una cuenta de banco, que es el caso con algunas de las personas con las que trabajo. Y si es que tienen una, no está conectada con al sistema o red internacional de transferencia bancaria. Eso ocasiona que sea algo complicado o un procedimiento muy caro. Entonces, si no están inscritos a uno de estos bancos grandes internacionales, muchas veces tampoco tienen una cuenta de Paypal. Puede ser porque no tienen el acceso a crear una cuenta, no saben cómo hacer una. También se debe tener en consideración otros factores, como por ejemplo en Ghana no tienen tan presente un sistema de crédito, si tienes ciertos servicios como sería un celular; no tienen contratos sino que van pagando en efectivo el uso que le van dando. Esto hace que sea difícil estar mandando dinero, solía usar Western Union pero es caro, también uso MoneyGram; es un poco más barato y más sencillo.

Además, ambas de esas compañías siempre me dan una enorme cantidad de problemas cada vez que mando dinero, aunque sean a las mismas personas que regularmente le envió. Siempre me tratan como si fuera un terrorista o narcotraficante, me hacen toda una serie de preguntas e interrogaciones como :

“¿Conoces a esta persona? ¿Cuándo fue la última vez que estuvieron juntos? ¿Los has visto antes? ¿Para qué es el dinero?”.

Debo hacer varias llamadas y muchas veces lo estoy haciendo desde otros países y no estoy en una sucursal del banco al que estoy registrado; entonces eso agrega todavía más complicaciones. En otras ocasiones lo estoy haciendo por Skype mientras estoy en un aeropuerto tratando de mandar dinero. Muchas veces tanto yo y los artistas perdemos dinero con estas transferencias. La cuestión de regalías es muy difícil porque tienes que averiguar a quién le pertenecen las canciones o composiciones, quiénes las escribieron, quiénes tienen los derechos por las canciones. Todo nuestro trato es 50% y 50%, los artistas reciben un pago por adelantado que es devuelto una vez que se vendieron todos los discos. Si no vendemos discos, de todos modos reciben ese pago y la disquera pierde dinero, pero pues no todos los lanzamientos son igual de exitosos. Entonces para resumir, reciben su pago por adelantado y después reciben 50% de todo lo que siga. Trato de acordar directamente con los artistas porque los contratos o lo que sea que tenían con la disquera ya venció porque es música que ya tiene rato de haber sido lanzada o tal vez ni tenían contrato o lanzaron la música de manera independiente. También puede ser que realizaron la reedición por ellos mismos y también le pagaron a la banda, al igual que orquestar todo para ser los productores. En algunos casos, los artistas ya fallecieron y trato directamente con sus hijos, en todos los casos hay un contrato y se elabora de una manera en que todo sea claro. A veces el contrato es traducido para que la gente pueda entender mejor de que se trata.

A la gente se le paga cada seis meses, y lo que yo me encargo de hacer es asegurarme de que la transferencia bancaria se haga de la manera más efectiva posible. Hay algunos artistas que viven en Estados Unidos, entonces les puedo mandar cheques y es mucho más fácil. Pero sí hermano, pinche Wester Union y MoneyGram. Hay una cosa llamada World Remite que funciona muy bien y está bastante barato, pero cada vez que mando algo por ahí, mi tarjeta VISA detiene la transacción. Eso ocasiona que cada vez que uso WorldRemit, debo llamar inmediatamente a VISA y aclarar que sí hice esa transferencia y que la autorizo; después debo volver a realizar la misma transacción…Son un buen de pasos muy molestos y frustrantes para poder mandarle dinero a una persona, es de hueva.

Es parte de la aventura y también de la rutina, con cada lanzamiento hay más gente a la que le tienes que mandar cosas. Me estoy atascando mucho de papeleo, debo conseguirme un asistente o alguien que me pueda ayudar, son muchas cosas que atender.

Para cerrar me gustaría saber si has pensado en algún escenario ideal o lo que te encantaría que sucediera para que Awesome Tapes From Africa se pudiera mantener financiado como un centro de investigación y sello discográfico.

Si te soy sincero no tengo idea, no he pensado en eso de hecho. Ahorita en lo que me estoy concentrando es encontrar gente que me pueda ayudar a digitalizar más cintas (risas). Al mismo tiempo también debo encontrar un lugar seguro para guardarlas, tal vez debería donarlas a un buen museo de etnomusicología o a una fonoteca universitaria. He hablado con la universidad de UCLA, hay tienen una muy buena fonoteca. Tal vez se la podrías dar a ellos y podrían dejar a la gente escucharla, pero realmente no tengo una idea o movida lista acerca de eso, tengo que pensar en eso.

Conéctate con Awesome Tapes From Africa en: Facebook // Sitio Web // SoundCloud.