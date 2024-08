De Cuba a Rancho Humilde: Ovi, hermano, ya eres mexicano

El trap y los corridos tumbados son parte fundamental del movimiento bautizado por uno de los fundadores del sello discográfico Rancho Humilde, Jimmy Humilde, como regional urbano. Ya hablamos con algunos de sus exponentes: Natanael Cano, Junior H, el propio Jimmy, y por supuesto no podía faltar Ovi. El cantante cubano es uno de los personajes más valiosos y populares de la disquera, además de que su historia de vida es prueba de que los sueños sí se cumplen, claro que sí.

El pasado cinco de marzo Ovi publicó su nuevo disco llamado RETUMBAN2, en el que están presentes muchísimos artistas invitados, destacando las colaboraciones del sencillo “Las Leyendas Nunca Mueren” con Ñengo Flow, Myke Towers y el Alemán. El álbum también incluye las participaciones de Arcangel, Zion & Lennox, Play-N-Skillz, Jon Z, Omy de Oro, Miky Woodz, Almighty, Pablo Chill-E, Eladio Carrion, Justin Quiles, Mariah Angeliq, La Máxima Banda de Mazatlán, Sinaloa, y a sus compañeros de Rancho Humilde: Natanael, Junior y Herencia de Patrones.

RETUMBAN2 COVER ART. Foto: Cortesía The 3 Collective.

A propósito del lanzamiento, aprovechamos para hablar con Ovi sobre su historia de vida, cómo se ganó el cariño del público mexicano y de cuál quiere que sea su impacto en la industria musical.

VICE: En RETUMBAN2 hay muchísimas colaboraciones con los más duros. ¿Cómo se trabaja un disco con tantos invitados durante la pandemia?

OVI: Sé que no es fácil hacer un disco así, pero tampoco es imposible. Yo me caracterizo como la fe del género, y la fe mueve montañas. Por eso se dio la oportunidad de conocer a otros artistas, a algunos por Instagram, a otros los conocí en el estudio, y todo pasó rápido… bien rápido.

No me gusta aguantarme música, la música no es para tenerla guardada, es para disfrutarla. Empecé a hacer mis movidas, mis jugadas, y los artistas no dudaron en decirme que sí, en apoyarme. Estoy bien agradecido con cada uno de los que están en el disco, algunos lo hicieron de corazón y otros por negocio, pero como quiera que sea el propósito, se está cumpliendo. La gente nos está apoyando, estoy agradecido con mis fanáticos, son los mejores del mundo.

Mariah, la princesa del perreo, es la única artista femenina invitada en tu disco. ¿Por qué pensaste en ella para la canción “Entre Nosotros”?

A Mariah la conocí por un productor llamado Yampi. Yo estaba en el estudio aquí en Miami y tú sabes que el género urbano es bien pequeño. Así conocí a Yampi, y él me presentó a Mariah, la muchachita tiene mucho talento. A ella le gustó lo que hago, a mí me gustó lo que hace ella, y empezamos una canción de cero. Esa canción la hicimos juntos en mi casa, ni siquiera en un estudio. De hecho también grabamos un tema para ella que está súper duro.

Ya que tú eres de sacar música nueva muy seguido, y cada vez hay más y más lanzamientos de artistas, ¿crees que podría ser demasiada la oferta para permitir que cada etapa viva su propio ciclo?

Pues sí… pero todos los días nace y muere personas gente. Así pasa con la música, diariamente sale música nueva y hay cientos y millones de oídos en el mundo que la escuchan, ¿me entiendes? Cada artista saca música cuando quiera, cada fanático escucha la música que desea. Tú vas a tener los fanáticos que tú te mereces, tú vas a tener los fanáticos que tú te ganes con tu amor, con tu música. Tú no vas a robarte los fanáticos de otro artista, vas a hacer tus propios fanáticos. Por nada yo voy a guardar mi música, toda la música que tenga la voy a sacar.

​Ovi. Foto: Cortesía The 3 Collective.

Sabemos que eres muy fan de Daddy Yankee. Cuéntanos un poco sobre cuál fue el primer contacto que tuviste con su música.

El primer disco que tuve de Daddy Yankee fue Barrio Fino, un disco que marcó la historia de la música latina completamente. Yo creo que Daddy Yankee es el reggaetón, y Barrio Fino me marcó.

Nací en un país en el que no llegaba la música, en el que desgraciadamente no hay radio, en la radio que tú escuchas no hay música, ¿me entiendes? Y tuve la oportunidad de escuchar un disco que me grabaron con todos los tracks de Yankee. A parte no tenía celular, y casi no tenía juguetes, nací en un lugar muy pobre; pero tenía una grabadora donde escuchaba el disco, y por ese disco nació mi inspiración. Desde chiquito quería ser cantante, pero cuando llegué a los 15 años murió esa ilusión, porque me preguntaba “¿dónde voy a grabar?”, no tenía un micrófono, no tenía nada. Recuerdo que hice la prueba para una escuela de música y pasé, me hicieron una prueba de oído y de saxofón, pero preferí la calle, dije “¿qué, saxofón qué?” Y me fui para la secundaria y murieron esos sueños… eran sueños platónicos.

¡Pero mírame, donde estoy ahora! Entonces… ¿qué le puedo decir yo a los chamaquitos que quieren hacer música? A los que tienen la oportunidad de tener un micrófono, yo ni eso tenía. Tuve que irme a otro país, cruzar frontera como inmigrante y cumplir mi sueño americano. Ese se convirtió en mi sueño: llegar a Estados Unidos, ponerme a trabajar y sacar a mi familia adelante, ser alguien en la vida… ¡y mira! Sí se puede. Por eso digo, algún día puedo conocer a Daddy Yankee; grabar con él sería pedir mucho, pero darle un abrazo y que me diga “papi, tú le metes”, ya con eso me pone la carga a mil.

¿Y la situación artística en Cuba ha cambiado? ¿Sabes si tu música se escucha libremente en la isla? ¿O hay algún tipo de peligro o censura?

Cuba no es un país de tercer mundo, es un país del décimo mundo. En Cuba no llegaba ni el internet hasta hace uno o dos años. Me dicen que se meten a mis vídeos en Youtube y están bloqueados porque estamos distribuyendo con compañías multinacionales, pero la gente aún así los ve porque hay apps en las que cambias tu ubicación y ya los puedes ver. Y por ahí la gente los está viendo y se está consumiendo mi trabajo, estoy bien agradecido.

Yo sé que pronto podré ir a cantar a Cuba, y lo haré de gratis, no quiero ni cobrar, quiero ir a cantarle a mi gente, solo que no puedo hacerlo ahora mismo. Pero ese es uno de mis sueños.

¡Quiero salir a cantar donde sea! Yo pegué en pura pandemia y por eso quiero cantar ya. De Chiapas hasta Tijuana, de punta a cabo y de acá a acá. Lo único que yo quiero es cantar hasta el cansancio.

Hablando sobre cantar y México, ¿por qué crees que el público mexa ha recibido tan bien tu take en los corridos a pesar de que no eres mexicano?

El público mexicano es uno de los mejores del mundo. Escucha todo tipo de música, escucha reggaetón, escucha trap, escucha corridos, escucha toda la música, ¿a qué artista no le gustaría estar pegado en México?

Yo siempre voy a estar agradecido con el país. Por eso siempre, en todos mis proyectos, voy a hacer un corridito para que no se olviden de cómo suena el Ovi. La gente sabe que yo nací con otras raíces y con otras culturas, pero por dentro yo soy de México, claro que sí. ¡A huevo, pariente!

Siguiendo con los corridos, Jimmy Humilde nos contó que se venía uno con Natanael, Ovi y Ozuna, ¿se va a hacer o no se va a hacer?

Ozuna está entre los artistas más top del género urbano. Tiene hasta récord Guiness, ha conseguido muchos logros en la música latina, ha abierto muchas puertas para nosotros y a pesar de que ha hecho todo eso, no anda como otros artistas por ahí con su ego.

A él le gustó lo que estamos haciendo y grabó un corrido con nosotros para el proyecto de Las 3 Torres que salió hace poquito. El problema es que nosotros vamos muy rápido, sacamos Las 3 Torres y luego RETUMBAN2, no me ha dado tiempo ni de hacer un show. Y es lo que te digo, Ozuna ya grabó, pero las cosas han pasado muy rápido. Yo estaba en una etapa de fin de año, Ozuna estaba con su familia, íbamos a grabar el vídeo y Ozu tuvo un problema y se tuvo que ir para Nueva York, después Nata se fue a México a arreglar unas cosas de su visa, pero la canción ya está grabada y queremos darle. Hay muchos proyectos que vienen con él, la canción se grabó pero simplemente no ha salido por razones ajenas que yo ni sé. Y bueno, por mi parte, se vienen otros proyectos con Ozuna.

Finalmente, en estos tiempos es difícil hablar a futuro, ¿pero cuál te gustaría que fuera el legado de Ovi en la música?

Me gustaría que dijeran, como dijo Ozuna: “Ovi es una estrella”.

Desde chiquito me gusta hacer obras de arte, me siento capaz de hacer actuación, quiero hacer una película, quiero seguir haciendo música, abrir puertas para los muchachitos nuevos que vienen. Cualquier chamaquito que yo vea con talento, no voy a dudar en ayudarlos y te lo puedo jurar por mi corazón, por mi madre. No importa si el artista es grande, si el artista es chiquito, si la música me gusta, se va a hacer.

Por eso un consejo que yo le puedo dar a todas las personas es que sean buenos, cuando estén solos con Dios sean buenos, ahí es que Dios sabe realmente que eres bueno de verdad, no enfrente de todo el mundo.

¿Algo más que quieras decirle a tus seguidores?

El público sabe que estamos trabajando, sabe lo que se viene, síganme en Instagram, ahí siempre ando activo. Y para los chamaquitos que tienen un sueño: luchen por cumplirlo, si quieren hacer música, si quieren hacer películas, si quieren ser ingenieros, si quieren ser conductores, luchen por eso, más nada, venimos a la vida para eso, no vengan nomás a vaguear. Si quieren vaguear vayan pa’ Cuba que ahí hay que ser vago obligado.

