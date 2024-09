De Daft Punk a Skrillex: 7 de los shows más cool de todos los tiempos

Sigue a THUMP México en Facebook

Este artículo fue publicado originalmente en THUMP Canadá.

Videos by VICE

Provocado por los cada vez más mainstream festivales de música norteamericanos a principios de los años 2000 -y el gran auge económico del EDM poco después- la última década de la música electrónica en vivo ha sido algo así como una carrera armamentista. Simplemente ya no era suficiente para aparecer y tocar algunas canciones, los fans exigían láseres, cañones de confeti, colosales máquinas de humo y pasteles a la cara.

Trabajando con compañías de producción de todo el mundo, los artistas han construido plataformas personalizadas para crear espectáculos, utilizando las últimas tecnologías de luz y sonido, incluyendo cartografía 3D, cascos LED, controladores de pantalla táctil y más. Mientras que ocasionalmente algunos de los actos más ambiciosos han perdido dinero en el proceso–Eric Prydz reveló en una entrevista de 2013 Con Billboard que hacer sus shows EPIC del estado del arte a lo largo de los años le ha costado millares de dólares– Ofrecer a los fans una experiencia única en su tipo lo vale.

En homenaje a ese legado, decidimos profundizar en seis de nuestros setups favoritos y las historias detrás de ellos, desde la pirámide icónica de Daft Punk hasta el cubo en constante evolución de deadmau5.

1. La pirámide de Daft Punk



Debut: Coachella 2006

Creado por: Bionic League

Características: Pirámide de 24 pies de alto cubierta con lásers y pantallas LED.

Comentarios: «En Coachella, todavía podemos estar cinco años por delante de la gente, pero la conexión estaba sucediendo en ese momento, y fue la más sincronizada que hayamos sentido». – Thomas Bangalter (Entrevista de Pitchfork, 2013)

¿Por qué está cool?: No se puede hablar de elaborados setups en vivo sin mencionar la pirámide de Daft Punk, que simultáneamente hizo estallar a la multitud en Coachella 2006 y estableció el listón para plataformas futuras por actos electrónicos. No es de extrañar, LA Weekly nombró el espectáculo como el mejor set de Coachella de todos los tiempos en 2016, con la inspiración de una generación de artistas (incluyendo a nadie más ni nadie menos que a Skrillex). Mientras que los rumores de la gira del año pasado aún no se han materializado en algo concreto, espero que vuelvan a lanzar algo parecido a la pirámide para el recién anunciado performance de los Grammys con The Weeknd.

2. El cubo de deadmau5

Debut: Coachella 2010

Creado por: Martin Phillips (Bionic League)/TAIT

Características: El cubo original estaba compuesto por 75 paneles LED RGB con una resolución de 1600 x 1200 píxeles. Cube 2.1 es de 15 pies de alto y 16 pies de ancho y cuenta con robots internos que empujan los lados del cubo, lo que consiste el estado del arte de los paneles LED hacia arriba y alrededor mientras van proyectando nuevos gráficos.

Comentarios: Bastantes en su Twitter y Twitch

¿Por qué está cool?: DJs más pequeños han intentado y no han podido copiar la configuración instantáneamente reconocible del productor canadiense dirigida por un ratón, que es un trabajo en progreso constante. A diferencia de los artistas que prefieren mantener sus diseños en secreto hasta el momento del tour, Joel Zimmerman comparte muchas fotos detrás de escena e imágenes del proceso en las redes sociales. En diciembre, soltó un video musical para el sencillo en colaboración con Grabbitz «Let Go», que da un adelanto de lo que los fans pueden esperar en su próxima gira.

3. La jaula de Plastikman

Debut: 2010

Creado por: Derivative

Características: TouchDesigner-Live Bridge, un dispositivo visual para el espectáculo de luz que crea.

Comentarios: «Hemos construido el escenario como si estuviera en el estudio, encerrado lejos de todo el mundo. Pensamos que era importante salir al final (del set) y dar un paso atrás al principio – yo y una caja de ritmos , jugando y sacando algo mágico de eso. (El show) terminó donde todo comenzó. » (Derivado, 2010)

¿Por qué está cool?: Desde que introdujo su alter ego, Plastikman, en 1993, Richie Hawtin ha publicado numerosos discos bajo el nombre, que muestra su lado más introvertido y experimental. Utilizado durante una gira mundial de 2010, el aparato presenta un velo circular que actúa como una pared, separándolo de la audiencia. No es de extrañar que el Resident Advisor nombrara a Hawtin como el mejor acto en vivo del año.

4. EPIC de Eric Prydz

Debut: 2011. En Noviembre de 206 fue revelada promoción para la última versión, EPIC 5.0.

Creador por: Realtime Environment Systems Ltd. (RES)

Características: Con masivos paneles de LED y pantallas digitales «más grandes que un jumbo jet«, cubo iluminado, coreografiado por la música. Las ediciones pasadas han ofrecido hologramas 3D y video arte, y EPIC 5.0 está configurado para ser parte de una «superestructura» llamada Steel Yard, incluyendo el holograma más grande jamás usado para una actuación en vivo.

Comentarios: Podría comprometerme y decir que es el mejor espectáculo de música de baile de todos los tiempos, siempre, siempre, siempre». (Entrevista de Billboard, 2016)

Porque es fresco: El veterano DJ y productor sueco ha tocado en conciertos y festivales en todo el mundo desde hace más de una década y su plataforma siempre ha sido sinónimo de su música y ha crecido con él. Colaborando con la empresa de soluciones técnicas con sede en Londres, RES –que también trabajó en las Olimpiadas de Londres 2012 y las ceremonias de los Juegos Olímpicos de Sochi 2014– cada nueva versión del EPIC de Prydz ha sido más grande y elaborada. El nuevo show debutará en el Creamfields de Londres en mayo de 2017 y podrás un adelanto aquí.

5. Los capullos de Infected Mushroom

Debut: 2012.

Creado por: V Squared Labs/Vita Motus

Características: Dos capullos, mapeo 3D y una configuración de pantalla táctil para controlar la música y las imágenes.

Debut: 2012.

Comentarios: «La cartografía en 3D es increíble y al verla en directo se obtiene todo el efecto visual, puedes ver los videos en línea y en YouTube, pero no es nada cómo vernos en vivo y ver la producción visual». Amit Duvdevani de Infected Mushroom (Entrevista de Your EDM, 2013)

Porque es fresco: El drama de la música del dúo de trance israelí puede hacer que te sientas como si estuvieras ascendiendo a otro plano de conciencia, por lo que sólo es apropiado que el sentimiento se refleje en su setup en vivo. El dúo se sienta en capullos separados delante de una pantalla masiva que exhibe la imagen tripeada de bosques de hongos y de medusas para emparejar su m.o psicodélico.

6. El vórtice de luz de Datsik

Debut: 2012.

Creado por: V Squared Labs

Características: Animación 3D y proyección de mapping.

Comentarios: «No es necesariamente la forma del cono llo que lo hace fresco, es más acerca de lo que se proyecta en esa forma y cada vez que hacemos una nueva versión del Vortex tratamos de mejorarlo y amplificarlo, de alguna manera intentamos hacerlo cada vez más intrincado y diferente, tratamos de cambiarlo para fomentar la enfermedad del Vórtice «. (Entrevista de EDMtunes, 2015)

Porque es fresco: Impulsado por 150.000 vatios de bajo para dar a los miembros de la audiencia la mejor experiencia, la idea viene del productor canadiense de EDM. Utilizando impresionante tecnología 3D, las luces giran a lo largo de un anillo masivo que alberga a Datsik justo en el centro, dando el efecto de un agujero de gusano en forma de embudo.

7. La nave espacial de Skrillex

Debut: Coachella 2014

Creado por: Production Club

Características: Luces, video, efectos especiales y pirotecnia. Tan grande que necesita aproximadamente ocho remolques de 53 pies de largo para transportarlo.

Comentarios: «Sabes que cuando estás en la mejor fiesta es como, «este ambiente es tan increíble?» Quiero que sea así. (Documental Let’s Make a Spaceship, 2014)

Porque es fresco: Con su experiencia en el post-hardcore, tocando en el Vans Warped Tour como frontman de From First to Last, Skrillex sabe cómo pulsar los botones (figurativa y literalmente). A lo largo de los años, él ha enloquecido a muchos puristas de la música de baile, pero no se puede negar que su espigada nave inspirada por Blade Runner (que fue operada por una tripulación de seis personas) voló cabezas, al igual que las melodías del productor.

Continúa leyendo:

Las 10 cabezas de ratón más increíbles

Guía básica para entender a los Kandi Kids

Los sets más extraños del Boiler Room