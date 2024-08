De jueves a domingo en la CDMX | Eventos

CARTELERA

3 – 6 / AGOSTO / 2017

Para Creators es difícil delimitar el comienzo y el final de un fin de semana, hay martes que tienen cara de viernes y sábados con gestos de jueves vespertino. Debido a esto, y para evitar trastornar tu tranquilidad con eventualidades espontáneas, hemos creado esta agenda para que le des forma y color a tus fines de semana con lo más trascendente dentro de diferentes categorías y disciplinas del arte.

Las Viñas de la Ira

Sábado 5 de Agosto 20:00 y Domingo 18:00 de Agosto

Cineteca Nacional

Videos by VICE

Al salir de la cárcel, Tom Joad regresa a Oklahoma cuando su familia granjera está a punto de emigrar a California por la falta de empleo. Un implacable destino enfrenta a Tom a la muerte de los abuelos, la explotación laboral, el embarazo de una hermana abandonada, la desintegración familiar, la esperanza de una vivienda, un segundo asesinato y la huída. Apoyado en un sólido guión, John Ford aprovechó la narración de itinerario físico para cuajar una de las obras más conmovedoras sobre la devastación humana provocada por la Depresión económica estadounidense de los treinta. Sin caer jamás en la complacencia sentimental, esta obra maestra recibió varios premios Oscar.

+INFO

Bullerengue por la paz

Viernes 4 de Agosto 19:00

Casa de Lago

Con cantos ancestrales fue como Ceferina Banquez le hizo frente a la violencia desmedida que se vivía en Guamanga, Colombia. Nació en 1945, en la región de Guamanga, corazón de la región de Montes de María. Pertenece a una familia de viejas cantadoras que alegraban las extenuantes jornadas de laboreo con sus cantos. Sus temas originales emergieron mientras recogía sus sembrados de maíz, yuca y plátano. Es una compositora prolífica que además de los cantos tradicionales, involucra en sus letras la problemática social y de violencia que ha vivido la región.



Su voz recoge toda la tradición afro de viejas cantadoras, como Petrona Narváez, Benilda Calvo y Eulalia González, varias veces Reina del Bullerengue. La cantadora Petrona Martínez ha reconocido en Ceferina la versatilidad de sus composiciones, así como su voz diáfana y brillante.



En el concierto Bulleregue por la paz, Ceferina Banquez presentará en Casa del Lago los cantos ancestrales que ha compuesto como forma de resistencia y reparación ante la violencia vivida en su pueblo.

+INFO

Permanencia Voluntaria

Viernes 4 de Agosto 18:00

Squash Ciprés

Jaime Torres Godet 91



Permanencia voluntaria es un ejercicio coral que incorpora, en vez de subsumir, las aportaciones formales o estéticas (las manchas) y corporales (el uso y la relación afectiva al espacio) de cada jugador contribuye a la historia de Squash Ciprés. TRES recupera elementos que son parte de ⎯en palabras del colectivo⎯ ‘una arqueología del futuro’ en donde las manchas, el muro, cada física y afectiva experiencia (sentimientos, emociones, relaciones sociales, pasiones, encuentros, gestos) son reliquias. Reliquias que se hacen efectivas en el presente, antes de que sean borradas o destruidas; ‘opuestos’ o ‘alternativos’ signos que demuestran que no existe una historia unívoca o cerrada sobre el Squash Ciprés, sino una inacabada narrativa abierta de múltiples capas hecha por los jugadores que han gastado su tiempo ahí.

+INFO

En casa en el zoo

Sábado 4 de Agosto 20:00

Foro Shakespeare

Un hombre disfruta la vida apacible en domingo. Su insatisfecha mujer lo hostiga en casa. Huye al parque y un locuaz desconocido lo obliga a ser consciente de su animalidad de cara a la muerte.



Dirección: Víctor Weinstock

Drataturgía: Edward Albee

Elenco: Itari Marta, Bruno Bichir y Odiseo Bichir

+INFO

Cuando los enfermos gobiernan el mundo, Arnold J. Kemp

Sábado 5 de Agosto 12:00

Biquini Wax

Doctor Gilberto Bolaño Cacho 34, Cuauhtémoc

Biquini Wax E.P.S se complace en presentar CUANDO LOS ENFERMOS GOBIERNAN EL MUNDO (When the Sick Rule the World), una exhibición de Arnold J. Kemp. Esta es la primera exhibición de Arnold J. Kemp en México, presenta una serie de obras en formatos tan diversos como escultura, instalación, intervenciones arquitectónicas, y, una única presentación de una obra teatral; FEBRERO 14, sobre los rumores del mundo del arte, la educación y romances artísticos, esta se llevará a cabo el día de la inauguración con un elenco de luminarias locales del mundo del arte.





El título de esta exhibición esta inspirado en una colección de ensayos de Dodie Bellamy, una de las pioneras del género literario conocido como Nueva Narrativa. La escritura de Bellamy entiende la heteronormatividad y el capitalismo como plagas, y celebra las micro revueltas de aquellos que están en la periferia. En este mismo espíritu el trabajo de Kemp mezcla formas de manera desafiante, examina el cuerpo social, explora su enfermedad y proclama la mortalidad como algo sensual.





Arnold J. Kemp es poeta y artista. Fue el curador fundador del Yerba Buena Center for the Arts en San Francisco. Trabajó con Kathy Acker como la primera artista residente en el Yerba Buena antes de caer enferma. Kemp también colaboró junto a Dennis Cooper como artista en residencia y fue co-curador de «Guide to Trust No. 2», una exhibición inspirada en las novelas de Cooper. El trabajo de Kemp es parte de las colecciones del Studio Museum en Harlem, The Metropolitan Museum of Art, the Berkeley Art Museum y del Portland Art Museum. Actualmente vive y trabaja en Chicago como Decano de estudios de maestría en el Art Institute of Chicago.

+INFO

Xul Solar. Panactivista

Museo Carrillo Gil

Av. Revolucion 1608, esquina Altavista, Col. San Ángel

Xul Solar. Panactivista es un recorrido por la obra de este singular creador argentino, uno de los representantes fundamentales de la vanguardia latinoamericana del siglo XX. Xul Solar pensaba en términos universales, le importaban todo y todo era susceptible de ser estudiado y transformado, o mejor dicho, recreado. La exposición lo presenta en su dimensión total, como él mismo se definía al final de su vida un ‘catrólico (ca-cabalista, tro-astrológico, li-liberal, co-coísta o cooperador)’, palabra inventada que refiere a la importancia fundamental del aspecto astrológico y utópico que atraviesa toda su producción y que se plantea como línea de trabajo.

Oscar Alejandro Schulz Solari (1887-1963), buscaba, por todos los medios, modificar los sistemas existentes de conocimiento para facilitar el aprendizaje, la comunicación y el entendimiento entre las personas. Estas reinvenciones de sistemas e instrumentos era una búsqueda permanente que, como afirmaba Jorge Luis Borges, lo llevo a trabajar en un «sistema de reformas universales». Así creó dos lenguas (el neocriollo y la panlengua), una nueva escritura (grafías plastiútiles), transformó la anotación musical e instrumentos musicales (armonio, dulcitone, piano), modificó las cartas de tarot, el zodiaco, el I Ching, el ajedrez (panajedrez), sustituyó el sistema decimal por el duodecimal, imaginó ciudades futuras, etc.

Curadora: Cecilia Rabossi

+INFO

Domingo 6 de Agosto 15:00

Museo Tamayo

PROTOTIPO INMEDIATO es un estudio abierto en el Museo Tamayo que busca explorar las nuevas herramientas que pueden incidir y aportar en una práctica artística específica como la escultura y la animación. En colaboración con FAB LAB, los participantes de este estudio tendrán un acercamiento a estas herramientas para escaneo y producción digital de objetos y podrán desarrollar un proyecto en conjunto con el artista Pedro González.



Pedro González es un animador, músico y comediante radicado en la Ciudad de México. Su trabajo gira en torno al uso de la técnica, el montaje y el proceso creativo como parte esencial del discurso artístico filosófico y el uso del humor como herramienta para de construir la realidad. Estará en residencia en Sala educativa del 15 de abril al 6 de agosto

+INFO

Relacionados:

La receta casi olvidada de Javier Krahe para cocinar un Cristo

Este fotógrafo captura la misteriosa belleza de los gatos callejeros de Tokyo

Compilamos el mejor arte hecho con aguacate de Instagram