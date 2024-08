De la Fania a Tepito: Mon Laferte y la reconstrucción de lo popular

Me mandaron un mail con muchas cifras sobre ella. Plays, discos de oro, lugares llenos, premios, etcétera. Números que no sé como interpretar mas que como eso, como números tan grandes que no se pueden dimensionar ni siquiera en lo intangible. Como queriendo presentármela. Como si hubiera estado sordo los últimos cinco años. Como si jamás hubiera escuchado de Norma Monserrat Bustamante Laferte.

Desde hace mucho quería platicar con ella y ese correo me ofrecía la posibilidad. La realidad es que jamás la he seguido muy de cerca. Vaya, la conozco, la he escuchado, la he visto en vivo, pero no soy lo que podría considerarse un consumidor habitual. Sin embargo, de alguna forma, he sido testigo de su hechizo a masas incalculables de personas, de una de las voces más potentes que han tocado mi tímpano, de una mujer capaz de habitar todos –sí, realmente todos, desde la sala de una señora haciendo el quehacer hasta una fiesta de carpa a mitad de la calle– los ecosistemas que la música popular puede tocar. Y es justo esa dimensión, la de encantar multitudes desde el estamento más amplio, la que por años me ha seducido y me ha hecho pensar en esta entrevista.

Un par de meses atrás, anotó un nuevo gol con el lanzamiento de su más reciente LP, Norma. Pero no cualquier gol. No. Uno como ese de Riquelme a Gremio en la final de Libertadores. De comba tendida directo al ángulo. Una belleza que destila identidad latinoamericana. El espectro musical de la región tomado por la cintura hasta ser llevado a un universo creativo propio, trazando una línea de tiempo que camina a través de décadas, pasando por la salsa, el son, el mambo, el danzón, la cumbia, el tango y hasta el rap en solo diez tracks, lo cual le otorga a Mon, por su capacidad para relacionarse con esa identidad, folclórica y diversa, el estatus definitivo de la artista popular latinoamericana más relevante de la época.

La encuentro recostada a medio dormir en un sillón de una sala cualquiera de su disquera. Un día antes, estuvo en una rueda de prensa donde le otorgaron el Disco de Oro a Norma, además de que fue anunciada su nominación a los Premios Billboard, y relanzó el hashtag de la gira que acaba de empezar con la cual ya llenó un Auditorio Nacional y se acerca al segundo. Todo en un día. Se ve cansada y poco anhelante por lo que espero no termine siendo otra gris serie de preguntas en su día de prensa. Pero se levanta y me saluda con un abrazo y una sonrisota en la cara. Platicamos un rato y termina diciéndome que “las nominaciones, los festivales y los discos de oro están chidos pero no es el motivo que la trajo hasta aquí”. Lo entiendo un poco más. Lee lo que charlamos a continuación.

NOISEY: Creo que eres lo más cercano a la etiqueta de música popular latinoamericana en la actualidad. Hay una identidad claramente latina en tu música. Trazo un vínculo entre lo que haces, y lo que en su momento fue la Fania, no solo por las exploraciones musicales que realizas en Norma, sino por lo que significa el disco ahora, y lo que puede llegar a convertirse a futuro.

Mon: Creo que diste en el clavo. Toda la idea de este disco comenzó porque el año pasado estuve yendo mucho a Amoeba en Los Ángeles, y siempre me iba a la sección de música latina. Y ahí están separadas las secciones por país y demás, y los primeros que agarré fueron los de la Fania, todos, todo lo que veía de la Fania vámonos, me los llevaba a casa y los escuchaba. Empecé a tripear con eso. Además encontré vinilos que me llamaban la atención quizás solo por la portada, los buscaba en plataformas de streaming o en otros lugares y si no estaban era como ‘a huevo, estos me los tengo que llevar para escucharlos porque sino no los voy a encontrar en ninguna otra parte”. Empecé a escuchar mucha de esa música, mucha música latina antigua y me enamoré, no sé, me enganché demasiado y le comenté a Omar [Rodríguez-López], el productor, que tenía ganas de hacer un álbum así, que fuera muy latino, que sonara a viejo, que tuviera orquesta y demás. Compartimos referencias y hablamos mucho de música, yo le hablé de La Lupe, él de otros artistas, no sé si él o alguien más me recomendó a la Maestra Vida, y por ahí empezó todo esto. Empecé a escribir canciones que me llevaron para allá, pero a la vez no quería hacer solo sanciones de salsa, quería tener todo lo latino que había escuchado en este escaparate de los vinilos, y me permití hacer la cumbia, que de hecho son comos tres, y otras que quedaron medio mezcladas, como “El Beso” que era una cumbia pero quedó mezclada con un sample de “La Murga” de Héctor Lavoe. También hay un mambo, donde me aventé mi rapeada también jajaja. Pero claro, todo parte de ahí, de los vinilos.

La otra cuestión a diseccionar es que la etiqueta de popular, más allá de plays, discos vendidos, etcétera, significa que es para la gente, para los que somos comunes, para la chusma, pues. Es popular. Se puede escuchar en fiestas junto a Willie, a Blades, a D’ León, a Santa Rosa, intrínsecamente relacionados a la cultura popular latinoamericana, y ya estás presente también en esos espacios.

Son muchas cosas. Para empezar déjame contarte que mi álbum ya lo puedes encontrar en Tepito, se escucha allá, entonces hay algo de eso ahí… [su manager me acerca una versión pirata del disco].

(Foto por Alberto HV; cortesía del artista)

Jajaja ya, lo lograste, el siguiente paso son las bardas pintadas ¿no?

No, ya están, también ya lo logramos jajaja. Pero sí, el álbum ya está en Tepito, las salsas yo creo que son las que más se están gozando, y sobre todo “Por Qué Me Fui a Enamorar de Ti”, que además tiene un título pegador. Creo que todo responde a mi inquietud musical, a quién soy, de dónde vengo. Yo soy del barrio, soy de la quinta región de Viña, entre Viña y Valparaíso nací, y no hay tanta diferencia entre lo que pasa aquí y allá. En Chile históricamente también la cumbia ha sido algo tipo “La Reina Cumbia” ¿sabes? La salsa tardó por ahí más en entrar, pero la cumbia siempre ha tenido ahí su lugar. Respecto a de dónde es la cumbia o de dónde es la salsa, podemos decir que la cumbia es colombiana pero antes venía de otros sitios, que realmente todos son ritmos que venían de África. Por ejemplo hay gente en Cuba que no les gusta que le digan salsa, que es son. Vi unas entrevistas de Buena Vista Social Club y dicen que a ellos no les gustan que dicen “nosotros no hacemos salsa”, que para ellos era muy comercial lo de la salsa.

A la vez, me parece que, quizás sea mucho llamarlo así, pero estás presentando lo que percibo como tu disco definitivo. Al menos sí creo que es el que guarda más una relevancia a futuro, y en ese sentido, me da la impresión de que ha sido algo que ha rondado tu cabeza mucho tiempo.

¿Sabes qué? No fue tanto, la verdad. Soy muy impulsiva. Me llama la atención que digas que es mi disco definitivo porque creo que sí hay algo de eso. Es mi quinto álbum, los primeros dos los publiqué de manera independiente, en bajo perfil, tocando en lugares mucho más underground. Luego mi tercer disco, el Vol. I, que la gente cree que es mi primer disco porque es el que se hizo más popular, entonces venía con ese boom y a la gente le encantaba y llegó La Trenza, que apareció ya con ese empujoncito de lo que traía antes, pero ya con este álbum nos vemos las caras ¿no? la realidad, y sí siento que es un álbum de tranquilidad. Podía haber hecho una copia de Vol. I o de La Trenza y haberme seguido un poco en lo mismo, pero me aburría, tenía ganas de hacer algo un poco más arriesgado y que para mí significara un riesgo mayor. No lo tuve mucho tiempo en la cabeza, pero sí me tomó más tiempo el pre respecto a otros discos. Tuvo que componer un poco a diseño. Por ejemplo antes, iba viajando y se me venía la idea de una rola que hablara de “x” cosa, le hacía un arreglo y podía salir algo, y esta vez lo pensaba más como “bueno, voy a hacer una rola que hable de los celos que sea un mambo, y la número 6 va a ser esto, y la número 7 esto” y así, todo seguía como un plan, entonces sí me tomó mucho más tiempo componerlo y demás.

Hay una coyuntura especial para la música latina a nivel global, y actualmente, tú eres la voz que ha adquirido el papel de punta de lanza del pop latinoamericano. ¿Qué clase de responsabilidad implica? ¿Qué sensaciones deja ser parte de los festivales y medios más importantes del mundo?

Primero siento chingón, que haya música español tocando en Estados Unidos y en el mundo, eso está bien bueno, que se acorten las distancias. Que dejen de vernos a los latinos como algo exótico, que nos invitaban a festivales y estábamos en letras súper chiquitas, y eso parecía que solo al hijo del hijo de otro artista ya conocido. Independientemente del género me parece súper chingón. Ahora, sí siento que conmigo viene otro mundo de la música latina mucho más distinto, que de alguna forma tiene que ver con la canción.

Justo por ahí puede ir, hay cierta especie de revival de esa canción melódica que tuvo su época dorada con Raphael, Rocío Dúrcal, Camilo Sesto, pero ahora con voces de lo que se aborda como “pop alternativo”, sobre todo con muchas mujeres ¿no?

Yo amo a Rocío Dúrcal jajaja. Me da mucho gusto que haya tantas voces. Eso de pop alternativo me resulta curioso, en todo caso quisiera ser la Rocío Dúrcal del pop alternativo. No solo están todas estas mujeres y voces, que me parecen todas increíbles y hermosas, sino que también hay muchos más proyectos pequeños, que son de cantautor, de guitarra, y que están en toda Latinoamérica, que hay un montón y están ahí, están presentes. Creo que estar presente en Coachella, lograr entrar a ese mercado de Estados Unidos me hace sentir como, no sé, como que no vengo sola, como que detrás de mí hay un montón de gente haciendo música súper interesante Y está súper bien, que puedan convivir todos los universos juntos, la música en inglés, lo alternativo, lo urbano en español, y me encanta, abre la puerta a todas las posibilidades y todos los colores.

Esas dos fechas en el Auditorio supongo deben ser bien significativas, aunque definitivamente creo que hablo por mucha gente cuando digo que nos hubiera gustado verte en el California o en el Salón Los Ángeles…

Sí, a mí también, creo que es una cosa que sí o sí vamos a hacer. Totalmente. Porque además fui al Salón Los Ángeles porque quería componer un danzón, la segunda canción del disco, “No Te Me Quites De Acá”, es un danzón –que al final quedó entre danzón y tango–, y quería componerlo pero no entendía las estructuras, y entendí que el danzón son canciones clásicas que las agarran tocándolas con unas pausas para esperar los pasos de baile. Yo no entendía eso, hasta que fui al Salón Los Ángeles lo comprendí. Entonces tuvo que ver mucho el salón en el proceso creativo del álbum. Me encantaría ir y dar un concierto ahí, totalmente.

(Foto por Alberto HV)

Supongo todo implica una orquestación mucho más completa respecto a lo que sueles presentar.

Sí, somos nueve en el escenario, en la grabación éramos trece y ahora somos nueve. Yo pensaba que iba a ser muy complejo hacer sonar el álbum en vivo, y que íbamos a necesitar quizás refuerzos, sobre todo en la sección de metales, algún refuerzo de secuencias o metales o algo así, y no, los metales que tengo son súper rifados, entonces ya no fue necesario. Estamos tocando absolutamente todo en vivo, y está todo muy concentrado en la música, no hay mucha parafernalia de luces ni nada. Es música. Como el álbum se grabó en cinta a una toma, vamos a ir sobre eso, a escuchar.

¿Cuál es el plan para acabar este año? ¿Dónde te gustaría estar? No sé, quizás haciendo otro dueto en Kimmel con Gwen Stefani.

Jajaja la verdad, siendo súper honesta, quisiera acabar el año en mi casa, ya no estar viajando, con mis compas, con los de mi banda, tomando unos mezcales y unos vinos, cagandonos de la risa y tocando por el mero gusto de la música. Y ya jajaja. Todo está increíble, salir, viajar, las nominaciones, los premios, los festivales, todo eso está chingonsísimo, pero al final, yo empecé en esto porque quería estar con la gente, con mis compas, cantando y pasándola bien. Solo eso.

