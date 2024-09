De los diez discos de rock más vendidos de 2017, cinco son de Metallica

La pagina Metal Insider decidió mirar los números que el rock pesado dejó en el mercado mainstream durante esta primera mitad del año y los resultados llaman mucho la atención. A pesar de que grupos como Kreator, Deep Purple, Suffocation, Municipal Waste y Decapitated han lanzado álbumes este año, ninguna banda de metal pesado se cola en esta lista. La única que saca la cara es Metallica y lo hace de una forma abrumadora. Master Of Puppets, ..And Justice For All, , Ride the Lightning, Metallica (el disco negro) y Hardwired… to Self Destruct entraron en la lista lo cual muestra el poder del culto que existe hacia Metallica y lo que representa la banda para todos los amantes de los sonidos pesados.

Pero este resultado no es del todo sorprendente. Desde los 90 Metallica se ha dedicado a ser la banda más popular dentro del metal y pues sus primeros álbumes son una pieza obligada en toda colección metalera. Lo que llama la atención es que grupos como Linkin Park y Nickelback entraron en la lista. Bandas de las que hace tiempo no se escuchaba nada y que en muchos casos son objetos de burla. Pero ahí están.

Aquí les tenemos el top 10 de los discos más vendidos de rock pesado en lo que va de 2017.

1. Metallica – Hardwired… to Self Destruct

2. Linkin Park – One More Light

3. Metallica – Metallica

4. Incubus – 8

5. Metallica – …And Justice For All

6. Metallica – Master of Puppets

7. Mastodon – Emperor of Sand

8. Metallica – Ride the Lightning

9. Guns N’ Roses – Greatest Hits

10. Nickelback – Feed the Machine