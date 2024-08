De manera sorpresiva A$AP Rocky soltó el track «5IVE $TAR$»

A$AP Rocky ha permanecido muy callado sobre su trabajo en solitario durante el año pasado, dejando que su protegido Playboi Carti ocupe gran parte de la atención, mientras que él está contento con ser solo otra parte del A$AP Mob en las dos entregas del Cozy Tapes. Pero esto parece haber llegado a su fin, ya que sin aviso alguno lanzó una nueva canción en la cuenta de «AWGE Shit» en Soundcloud con el título de «5IVE STARS».

El single es muy similar al sonido simple y directo de Carti, e incluye un hook no acreditado de DRAM. La descripción de la pista nos hace pensar en un proyecto que posiblemente se llame «TESTING» y esté próximo a ser lanzado. No está claro si sea otro mixtape que incluya a toda la A$AP Mob o el primer álbum en solitario de Rocky en tres años (recordemos que Rocky había prometido un disco nuevo antes de que terminara el 2017 y, bueno, ya es 2018). No queda más que esperar y ver cómo se desarrolla toda la FLACKO SEASON. Date «5IVE $ TAR $» aquí abajo.

