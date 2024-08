De melómano a DJ con White Visitation

El productor experimental originario de la ciudad de México, Nicolás Guerrero aka White Visitation, es uno de los mayores exponentes de techno del país. Desde 2013, editaba de manera formal en sellos discográficos internacionales como RVNG Intl. Blank Slate y Styles Upon Styles. Además de eso, Nicolás ha sido publicado en productoras de prestigio como Opal Tapes y L.I.E.S. También ha participado en los mayores escaparates del género tanto en México como en el mundo, hablamos de Mutek –donde se presentó tanto en su edición de México como en la de Montreal– y Boiler Room México en Junio del 2015. Sin duda es uno de los proyectos locales más destacados de los últimos años.

En entrevista para THUMP México, nos cuenta como pasó de ser un fiel amante y coleccionista de música a ser productor y DJ.

THUMP: ¿Qué opinas del concepto melómano?

White Visitation: Es lo único que es un DJ. Es una transición. Un DJ y un melómano no son cosas diferentes, lo único que cambia es que como DJ le compartes al público las cosas que te gustan. Eres fan de cierta música y la muestras.

¿Cómo te sucedió esta transición?

Cuando era más joven tocaba en bandas, y un día un amigo me pidió que grabara algo para un track de house. Después él me enseñó a mezclar. Me enganché muchísimo en eso, y así fue. Hubo mucho tiempo en el que ya sabía mezclar pero no me presentaba nunca. Tiene como 3 o 4 años que toco seguido, antes quizá solo una vez por año, o si algún amigo me lo pedía para alguna fiesta, digamos que fue coincidencia. Yo no lo busqué, no fue algo que pensara, ni siquiera pasaba por mi mente comprar aparatos ni nada semejante. Solo pasó porque este amigo lo necesitaba.

¿Antes de eso, eras clavado en la onda de buscar música?

Pues antes no escuchaba música electrónica como ahora, de pequeño oía rock, como Nine Inch Nails. Empecé a mezclar cuando estaba toda esa onda francesa, o al menos es con lo que empecé; ahora me da mucha risa. Recuerdo que sucedió cuando el Pasaje América aun existía y pasaba algunos fines de semana por ahí.

¿Quién o qué es ser realmente un melómano?

Supongo que cuando ya no lo piensas eres uno; cuando escuchas música todo el tiempo… Te despiertas y pones música, es de noche, te vas a dormir, y sigues escuchando música. Creo que si conscientemente tienes que decidir que eres un melómano, es probable que no sea tan cierto.

¿Se puede ser DJ sin ser melómano?

No debería, suena horrible. A veces el trabajo de DJ es cansado, suena espantoso tener este trabajo si no te gusta la música.

¿Resulta cansado escuchar tanta música?

No. No escucho mucho de la música que toco, sobre todo últimamente. Escucho la música que voy a poner quizá unos días antes de prepararme para una fecha, pero en general escucho ambient o hip hop, ni en mi casa ni en el auto escucho techno. Por ejemplo, he estado escuchando el nuevo disco de Kendrick Lamar, y cosas por el estilo que no tienen mucho que ver con la música que hago o que toco cuando mezclo, me parece sano tener esa división de los diferentes contextos, me volvería loco si solo escuchara techno, además cada vez tengo menos ganas de tocar solo ese género.

¿Cuándo preparas un playlist para tocar tienes alguna regla?

Depende. A veces me ayuda pensar: bueno este set es para tal lugar que tiene cierta vibra y tal vez el público esté esperando ciertas cosas. Siempre se inventan posibles escenarios en la cabeza, y muchas veces no sirve de nada porque cuando estas ahí es completamente diferente a lo que habías imaginado. Pero de todas maneras, creo que casi siempre pienso en las fechas y el lugar. Muy rara vez o casi nunca pienso: voy a tocar lo que yo quiera porque se que va a funcionar. Hay que modificar para adaptarte. Por ejemplo, voy a tocar en Querétaro donde se que casi exclusivamente tocan house, a mi me encanta eso, me emociona mucho tocar house, aunque supongo que me bookearon porque imaginan algo de mí, lo divertido es encontrar el compromiso entre lo que esperan y lo que te gusta, encontrar ese punto medio entre esas dos cosas.

¿Tienes sitios favoritos para buscar música?

Cuando es muy muy en serio: No data. Para todos los que estamos dentro de este medio es enorme. Compro discos en Juno, y Hard Wax funciona muy bien como una especie de periódico, mas allá de tienda me sirve para ver que es lo nuevo que está saliendo, la selección es buena.

¿Escuchas los tracks completos?

No, no conozco a nadie que haga eso. Vas brincando a través del track y terminas oyendo si acaso 20 segundos. Esta música no se consume así, un track de techno de ocho minutos no está hecho para escucharlo completo en tu casa, lo puedes hacer pero está hecho para tocarse. De repente hay tracks que tienen algo rarísimo a los 5 minutos que no escuchaste cuando estabas en tu casa, y si estás mezclándolo te metes en un problema, pero también es divertido. Me gusta mucho tocar música que nunca he oído, las veces que he estado de viaje y compro discos, me gusta ponerlos aunque no los conozca completamente. Es divertido que no sepas que va a pasar, te avientas a ver que sucede.

Fotografía: David Basilio

¿Es fácil pasar de coleccionar música a ser DJ?

Sí. La parte de empatar un track, me refiero a beatmatchear es fácil, pero lo que no es fácil es contar una historia o formar un espacio. Cualquiera puede programar la misma música 2 horas y empatar suavecito, pero es muy diferente ir creando espacios y armar un desenlace que funcione, y que al mismo tiempo eso no sea solo para ti o que solo este en tu cabeza. Tienes que respetar que la gente quiere ir a una fiesta y quiere bailar. Son muchas restricciones y objetivos que tienes que hacer funcionar de manera coherente, eso es lo difícil.

Cualquiera puede aprender a empatar, pero contar una historia mientras haces bailar a la gente, eso es lo que cuesta trabajo.

Muchas veces toma tiempo, no puedes practicarlo en tu cuarto.

Considero que aprovecha mucho más didácticamente tocar frente a un público en fiestas que seis horas solo en tu casa. Aunque claro al principio es necesario, debes aprender a hacer una mezcla que funcione. Llevo diez años haciéndolo y no dejo de aprender.

¿Crees que para alguien con buen gusto musical pueda resultarle más fácil presentarse a tocar frente al público?

Puede ser. Uno de mis socios tiene muy buen gusto y odiaba tocar, tenía terror hasta hace poco, lo que le faltaba era justo eso, tocar; tiene la música y tiene los discos, lo único que hacía falta era la narrativa.

Fotografía: Arturo Jimenez

¿Tienes alguna rutina para buscar música?

Todos los días checo disqueras que me gustan, descargo y compro. No he dejado de buscar música para mezclar, pero si pasa un tiempo y no tengo fechas, puedo pasar hasta un mes sin descargar nada para tocar, como techno que es un nivel de clavadés [sic]. El techno se consume muy diferente a otros géneros, en sí la música para bailar.

Creo que al momento de buscar música hay un énfasis más grande en las disqueras que en los artistas, es decir, hay disqueras que por el simple nombre lo descargas sin importar quien está editando. Parecido al rock, sigues a una banda y quizá lo importante no es la disquera sino su contenido. En otro género chance no importa ninguna de esas cosas, como en SoundCloud, donde la gente sube su música y todo es más rápido, como ese «new club» donde hay un edit de Rihanna y suena durante unas semanas y después desaparece.

Cada género se consume diferente.

Pienso mucho en el DJ set como formato de arte. Considero que es relativamente nuevo comparado a cualquier otro formato de música interpretada en público, aunque ni siquiera me queda tan claro que eso sea interpretar música. Me gusta pensar que un DJ no es un músico, sino otra cosa. Todavía se está definiendo.

Me harté un poco de como tocaba antes. Por mucho tiempo estaba satisfecho de tocar techno durante tres horas, ahora me cansa, me interesan mucho más las cosas rítmicas interesantes, no las melodías.

¿Qué parte de la estructura de un track te dice que funciona?

No es una cosa de la estructura, es más bien una cosa de los patrones rítmicos que contenga, una vocecita, una tarola, o cosas así de chiquitas que se diferencian de otros tracks. Me voy mucho por las vocales, eso para mi quizá es un vestigio del Pasaje América.

¿De melómano a DJ, de DJ a productor?

Algo que me parece jodido, es que en los últimos 10 años si eres DJ por fuerza tienes que producir, y si produces por fuerza tienes que mezclar. Yo no creo que forzosamente tengan que ir juntos. Hasta hace no mucho habían DJs que eran grandes y no producían, y viceversa. Son cosas que van aparte y que a veces van juntas, pero no es ninguna regla. Son disciplinas diferentes.

TRACKLIST:

Kassem Mosse – Chilazon 2 (Honest Jon’s) / FLXK1 & DB1 – A2 (Hidden Hawaii)

Architectural – Unknown Fluid (non)

Teersom – Waves E (Felix K Reinterpretation) (Basement Grey)

Steve Poindexter – Manic (Area’s Lost Meaning Version)

DJ Qu – Toc (Strength Music)

Ploy – Move Yourself (Hessle Audio) / Yuuki Sakai – Yan Ma (Diffuse Reality)

KGIV – New Science (Horizontal Ground)

Simon Shreeve – Silver Sun (Downwards)

VC-118A – B76 Over Land (Radio Matrix)

Szare – The Silver Number (Field)

Norman Nodge – Rush (MDR)

Mike Parker – Ketos Troias (Repitch)

‘R’ – Focus (Jericho One)

Mike Dehnert – Passenger (Delsin)

John Thomas – Square (Robert Hood remix) (Logistic Records) / John Shima – Insane (diametric.)

Group Niob – Target (Pomelo)

DJ Skull – Vision Revelations (Rawax) / DJ Shadow – Midnight In A Perfect World (Gab Mix) (Mo’Wax)

Oliver Ho – Awakening The Sentient Part 2 (Blueprint) / Metasplice – Tiled Eights (Morphine)

Roly Porter – Mass (Triangle)

Lanark Artefax – Virtual Bodies (UIQ)

Paola está en Twitter.