De Nueva York para el mundo: Escucha esta increíble playlist cortesía de The Britanys

El dulce sonido de unas guitarras desdibujadas, energía adolescente y furia rockera, es una de las pocas instituciones realmente confiables que le quedan a este mundo esquizofrénico, y no cabe duda que Nueva York es uno de sus bastiones históricamente más importantes, con un linaje correoso y amarrado que abarca muchas décadas y diferentes facetas. The Britanys, un cuarteto formado en 2014 en Nueva York, es una de las bandas en la actualidad que tomaron la estafeta del rock garagero de la gran manzana y su fórmula de guitarras infecciosas y música energética para divertirse, bailar y gritar, es una de las más robustas en el panoramas de nuevas bandas en ese rubro en su terruño.

Hace unas semanas estuvieron por acá como el grupo abridor del concierto de Rey Pila en el Plaza Condesa y con ese pretexto, nos regalaron una playlist para celebrar vasos comunicantes y en la cual escogieron algunas de sus canciones favoritas que hablen Nueva York, y que no fueran todas necesariamente muy conocidas. Sobre el ejercicio nos contaron: «Diego [de Rey Pila] nos pidió que hiciéramos una lista de canciones de bandas y artistas neoyorquinos, y creo que pudimos elegir algunos bangers no tan conocidos sobre Nueva York, tanto de grupos establecidos, como de algunos no tanto. Creo que todos se alimentan bien y tienen una buena sensación / brisa de verano».

Te dejamos unas palabras sobre algunas de estas canciones y luego la playlist que armaron en su propio canal de Spotify.

Lou Reed – «Crazy Feeling»

Coney Island Baby es uno de mis álbumes favoritos de Lou Reed y quería incluir una canción de él en esta playlist. «Crazy Feeling» es una canción realmente ventosa que pensé que encajaría muy bien en una lista de reproducción de verano. También comparte similitudes musicales con el tiempo y no es suficiente, así que quería emparedarlos juntos.

Ambulance LTD – «Ophelia»

Ophelia es una de mis canciones favoritas y Ambulance LTD es una banda de Nueva York realmente genial que voló bajo el radar en la escena de principios de los 2000. Todo el álbum donde viene ese tema, LP, es uno de mis favoritos.

Dion – «Only You Know»

«Only You Know» es mi canción favorita de todos los tiempos. No estoy completamente seguro de por qué, ¿tal vez el ritmo de la batería y los slides del bajo? Aunque es mi favorita, es una de las únicas canciones de Dion que me gustan. Cuando recordé que él era del Bronx, me emocioné porque tenía una excusa para ponerlo en esta lista.

Billie Holiday – «You turned the tables on me»

Esta mi canción favorita de Billie Holiday. Aunque ella no nació en la ciudad, vino aquí y creo que esta canción es realmente una reminiscencia del nostálgico ambiente de Nueva York.

Lord Invader – «New York Subway»

Nunca antes había escuchado una canción como esta sobre Nueva York. Es canción arma secreta.

Frank Sinatra – «Theme from New York, New York»

Esta es la primera canción que escuchamos, cuando llegamos a la ciudad en coche después de estar de gira.

Escucha la playlist completa abajo y clávate con la propuesta de The Britanys en su Facebook.

