De Studio 54 a un cumpleaños con carritos chocones: el legado del rey del disco, Nicky Siano

Si una conversación normal es como una suave corriente, una conversación con Nicky Siano es más como un río salvaje, con afluentes corriendo en todas direcciones. Un minuto, él te está contando cómo supervisó cada detalle en The Gallery, la disco pionera en Nueva York que él y su hermano abrieron a principios de los 70’s. Después, divaga en una diatriba acerca de cómo los DJ’s actuales son más unos técnicos de computadora que músicos verdaderos. Entonces, wow, se vuelve a ir, recordando como era tener a Larry Levan y Frankie Knuckles, el legendario DJ de Paradise Garage y el «padrino del house», como mejores amigos en aquellos tiempos.

Siano es una de esas personas para las que la trillada frase «más grandes que la vida» en verdad aplica. Es esa exuberante y empeñada personalidad, tanto como su influencia seminal en la música dance, lo que ha hecho de Siano uno de los más amados – y respetados – DJ’s en el mundo.

Nicky Siano en la pista de baile de The Gallery

Porque Nicky Siano no sólo estuvo presente en la creación de la música dance. Él fue la creación. «Nicky aún se mantiene como uno de los DJ’s más influyentes de la década de los 70’s,» le comenta Tim Lawrence, el autor de Love Saves the Day, A History of Dance Music Culture 1970-1979, a THUMP. No cabe duda de que el DJ moderno no podría existir sin Siano y sus hermanos neoyorkinos. El concepto de una «jornada musical» inició con David Mancuso, quien era famoso por tocar canciones disco toda la noche en sus icónicas fiestas en el Loft. Francis Grasso comenzó a unir canciones usando sus audífonos y Michael Capello suavizaba esas uniones. Pero Nicky llevó la batuta más allá juntando esos elementos, «agregando un nuevo nivel de drama que estaba enraizado en su extrovertida personalidad». Como residente en Studio 54 y uno de los DJ’s más demandados en Nueva York, Siano fue pionero en el arte de emparejar los beats y mezclar rápidamente entre canciones, habilidades que se volverían esenciales para las generaciones futuras.

The Gallery no fue sólo la primera discoteca que incorporó luces, música y decoración en un todo orgánico; fue el primer club en donde asistentes de todas las sexualidades y razas podían mezclarse sobre globos y ponche endulzado con ácidos. Grace Jones hizo su debut en su escenario (acompañada por nada menos que Siano vestido como la Estatua de la Libertad, con todo y una antorcha llameante), y los miembros del staff incluían a Levan y Knuckles antes de que establecieran sus propias leyendas. Aún más, The Gallery fue un testamento para la dedicación de Siano a su arte – su cabina de DJ fue la primera en incluir tres tornamesas.

Un grupo de revelers en The Gallery

«The Gallery formó un puente entre el Loft y el Paradise Garage,» apunta Lawrence. «Se convirtió en el lugar en que Nicky Siano podría poner canciones que él y sus amigos DJ’s recuperaban de los sótanos de las disqueras y convertirlos en éxitos nacionales». Fue en The Gallery que Siano experimentó e innovó que el sistema de sonido, construyendo, por ejemplo, gabinetes acústicos gigantes para amplificar el bajo. Fue también el primer DJ en joder realmente con la caja de resonancia, alternando los arreglos del tweeter para aumentar los bajos y el treble respectivamente.

Si Siano aún menosprecia el movimiento del vinil a lo digital, es sólo porque aún cree que para ser un gran DJ se requiere del sentimiento visceral que sólo el vinil puede dar. «Solíamos trabajar muy duro», dice Siano. «No hay alma en una caja de ritmos. Se necesita todo el empuje, toda la emoción de la música. Sino sólo es mierda programada».

Pueden estar seguros de que Siano estará tocando cuando celebre su cumpleaños 60 en uno de los recintos más inimitables de Nueva York, Eldorador Auto Skooter, un palacio clásico de carritos chocones ubicado en el parque de diversiones de Brooklyn, Coney Island.

Eldorado no sólo es un juego común y corriente. Incluye un sistema de sonido diseñado por Richard Long, el ingeniero de sonido que también estuvo detrás de la construcción de Studio 54 y Paradise Garage. En los 70’s, Siano solía subirse a los carritos chocones sólo para experimentar el extraordinario sistema de sonido, que se mantiene mejor que la gran mayoría de aquellos en los clubes actuales. Casi siempre iba acompañado de su protegido Larry Philpot, quien después se convertiría en el legendario Larry Levan.

Para Siano, Eldorado – sólo a unas cuantas millas de Sheepshead Bay, el vecindario de Brooklyn donde creció y actualmente vive con su compañero de vida y negocios, John Vret – representa un regreso real a sus raíces. Es también un recinto donde puede controlar cada aspecto del cuarto, desde la iluminación hasta los asientos.

«Voy a ser capaz de ofrecer una verdadera fiesta, no sólo un evento en un club,» dice Siano. «Me encanta la iluminación y hacer que ésta enriquezca la música. Se supone que sea como un show de Broadway. Todo lo que pasé en esa habitación será mi responsabilidad. Cómo huela. Si el ventilador está prendido o apagado. Todo está bajo mi control. Es raro que tenga esas oportunidades».

La pista de baile The Gallery

Entonces, Eldorado es el único sitio adecuado para celebrar lo que Siano ha llamado «The Last Party». No le crean; este tipo ha tenido más regresos que Cher. Si Siano no es más reconocido en el mundo, es por el largo descanso que se tomó en los 80’s. Fundido por tantas largas noches alimentado únicamente por drogas y alarmado de ver a uno tras otro de sus amigos muriendo de una enfermedad misteriosa, tomó la decisión consciente de dejar la escena, dedicándose a estar limpio y a hacer lo posible para luchar con la epidemia. El resultado fue un importante texto para los tratamientos disponibles en ese entonces para el SIDA, el libro de 1993 No Time to Wait, que Siano aún considera su mayor logro.

«El trabajo que hice por la gente con SIDA significa mucho más para mí que haber puesto discos,» lo comentó a THUMP. «Me encanta ser DJ pero espiritualmente eso fue mucho más enriquecedor».

Frankie Knuckles

Danny Tenaglia se volvió un fan antes de que fuera lo suficientemente grande como para entrar a un club nocturno. «Sólo conocer la inspiración que él fue para Larry Levan en Continental Baths cuando Larry fue su iluminador significó el mundo para mí,» comenta Tenaglia paraTHUMP. «Una vez que fui al Loft y a Garage, supe que estaba hecho para hacer esto, y Nicky se convirtió en otro héroe para mí». Siano inspiró directamente las legendarias fiestas «Be Yourself» de Tenaglia. «Ese sentimiento musical, atmósfera y unidad son difíciles de encontrar estos días,» agrega.

DJ Hex Hector se convirtió un acólito en 1982 cuando escuchó «Move» por primera vez, una de las producciones de Siano que establecieron la «pared de sonido».

Años más tarde, cuando Hector pudo finalmente escuchar a Siano mezclar en vivo en el viejo Sound Factory Bar, «no podía creer la energía que salía de este hombre», recuerda. «Desde entonces, lo he seguido a través de documentales y lo escucho en Sirius Radio,» donde Siano transmite en «Studio 54 Radio».

Aunque Siano bromea acerca de que la mitad de los asistentes estarán en silla de ruedas, no cabe duda de que The Last Party será un inolvidable regreso al apogeo de la música disco para todas las edades. «Esta fiesta se acerca más a lo que pasaba [en The Gallery y en el Loft] que cualquier cosa que haya hecho en Nueva York en un largo tiempo,» dice. «La atmósfera es tan inocente y alegre. La gente ha perdido eso. No veo a la gente pasándosela biena actualmente».

«The Last Party» se llevará a cabo en Eldorado Auto Skooter en Coney island el 21 de marzo. Pueden comprar sus boletos aquí.