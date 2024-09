¿De verdad la cerveza es más saludable que la leche?

Lo creas o no, a lo largo de la historia, ha habido numerosas ocasiones en que la cerveza ha sido considerada una especie de bebida sana. Por ejemplo, los historiadores discuten el grado en que la gente anciana recurría a la cerveza en lugar de al agua para reponer energía. En el siglo XVIII, la cerveza era el equivalente a un jugo verde exprimido comparado con la más maligna ginebra.

Ahora PETA he hecho una declaración dudosa dirigida a los grandes bebedores de educación superior: la cerveza es mejor que la leche.

Un anuncio de PETA diseñado para las paradas de autobuses alrededor de la Universidad de Wisconsin-Madison, supuestamente la escuela más fiestera de Estados Unidos, emula la campaña «Got milk?» (¿Tienes leche?) para preguntar, «Got beer?» (¿Tienes cerveza?). No es exactamente la estrategia típica para reclutar veganos, pero PETA ya la ha usado antes.

El anuncio continúa: «Es oficial: la cerveza es mejor para ti que la leche. Estudios demuestran que puede fortalecer huesos y prolongar la vida, mientras que la leche se relaciona con la obesidad, la diabetes y el cáncer. Bebe responsablemente: no tomes leche». Con un asterisco, cita nada menos que a la Escuela de Salud Pública de Harvard y a tres diarios médicos prestigiosos como prueba de su afirmación.

En un comunicado de prensa, Tracy Reiman, la vicepresidenta ejecutiva de PETA dijo: «El veredicto está hecho y la cerveza vence a la leche. El alcohol con moderación puede ser bueno, pero no hay forma de consumir productos lácteos responsablemente si pueden dañar nuestra salud y provocar que miles de millones de vacas sufran». Es interesante observar que la parte acerca de «beber moderadamente» no está incluida en los anuncios.

«Como científico y padre, me parece que sus afirmaciones son verdaderamente irresponsables, particularmente cuando tenemos tantos problemas relacionados con el consumo de alcohol en tantas universidades», dijo Greg Miller, el director científico oficial en el Consejo Nacional de Lácteos, a MUNCHIES. Miller trabaja o ha trabajado para el consejo editorial de varios diarios sobre nutrición y también ha sido editor del simposio American Journal of Clinical Nutrition (Diario Estadounidense de Nutrición Clínica), el cual PETA cita en su declaración. «Trabajo para la industria, así que no crean en mi palabra, miren los Lineamientos Nutricionales para Estados Unidos«.

Hay suficiente investigación acerca de los beneficios y riesgos de beber alcohol; sin embargo, por lo general los descubrimientos son contradictorios. Un estudio descubrió que beber moderadamente puede hacer que envejezcas más lentamente y promueve la salud cardiovascular, mientras que otro concluyó que beber con moderación no genera ningún beneficio para la salud y de hecho, puede causar siete tipos de cáncer.

La Escuela de Salud Pública de Harvard tiene un sitio web para ayudar a la gente a sopesar los beneficios y riesgos de beber. Generalmente, los expertos concuerdan en una cosa: emborracharte hasta morir no es bueno. Otra cosa en la que seguramente todos podemos estar de acuerdo es que los estudiantes de la Universidad de Wisconsin-Madison no necesitan más incentivos para beber cerveza.

«Es lamentable que hayan recurrido a tácticas tan bajas para convertir a la gente en veganos. Ciertamente existen algunas bases científicas que demuestran que un consumo moderado de alcohol puede tener beneficios a la salud», le dijo Miller a MUNCHIES. «Pero uno de los problemas en las universidades es que hay demasiadas borracheras sin control. Me parece que van a empeorar lo que ya es un problema en el campus».

En ocasiones, los beneficios a la salud de la leche también han sido cuestionados. Si bien desde hace tiempo se ha considerado a la leche como una buena fuente de calcio y vitaminas, también tiene un alto contenido graso, y se le acusa de provocar inflamación. Incluso algunos estudios han relacionado el consumo de leche con un índice de mortalidad más alto y dudan si ésta refuerza los huesos. Las recomendaciones oficiales de Harvard aconsejan limitar el consumo de lácteos a una o dos porciones al día y buscar fuentes alternativas de calcio.

La Escuela de Salud Pública de Harvard renunció a comentar al respecto, así como el American Journal of Epidemiology (Diario Estadounidense de Epidemiología). Otros diarios no respondieron la petición de comentarios para el momento de publicación.

Los efectos de los anuncios sobre los chicos de Wisconsin, locos por los lácteos y el alcohol, aún están por verse, pero parece seguro asumir que la cerveza es más popular que la leche entre los estudiantes en una escuela famosa por organizar un festival de Halloween con 100,000 personas muy ebrias, llamado «Freakfest», y que ha terminado en motines en varias ocasiones.

Quizás PETA debería dirigir su publicidad a un grupo menos fanático de la cebada burbujeante.

