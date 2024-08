Más mujeres en el debate no lo habrían hecho más feminista

“Hablar de decisión por las mujeres, cuatro hombres cisgénero occidentales heterosexuales. España es más diversa que la representada por estos señores. ¿No hay mujeres? ¿No hay personas fuera de lo cisheteronormativo? ¿Personas racializadas? Vamos, ahora resulta que no hay una mujer de ascendencia china, por ejemplo… No sé… El nivel de la gente deja que desear”. Lo decía un tuit con motivo del debate de ayer, pero no fue el único.

Tanto anteayer, con motivo del debate de RTVE, como ayer, con el de Atresmedia, las redes se llenaron de mensajes similares, que reclamaban más mujeres en la primerísima línea de la política o como mínimo se quejaban de la ausencia de ellas. Y sí, el hecho de que no haya ninguna mujer candidata a la presidencia del Gobierno, de que no la haya habido nunca en los partidos mayoritarios con excepción de Rosa Díez (y si es que UPyD podría considerarse como tal) tendría que darnos que pensar. Pero también tendría que hacernos reflexionar si exigir cuotas es suficiente. Porque no: un debate con más presencia femenina no habría sido necesariamente un debate con más presencia feminista.

Recordemos un debate televisivo anterior, el celebrado el pasado 16 de abril. Y recordemos que en él había una mayoría de mujeres. Participaron Gabriel Rufián, Aitor Esteban, María Jesús Montero, Irene Montero y —aquí viene la enjundia— Inés Arrimadas y Cayetana Álvarez de Toledo. ¿Dijeron algo diferente las representantes de Ciudadanos y el PP a lo que se escuchó anoche de la boca de Rivera y Casado? Ni una coma. Recordemos la ya célebre intervención sobre el “solo sí es sí” de la Marquesa Álvarez de Toledo. O que entre las propuestas de Ciudadanos está la regulación de los vientres de alquiler y que en su cara a cara con Montero en Salvados Inés Arrimadas hizo un conato de comparar la práctica con pedir un Uber o un Cabify.



Anoche, cuando se abrió el turno de palabra para debatir sobre cuestiones feministas vimos a cuatro hombres hablando de los derechos de las mujeres y eso es algo bastante vergonzoso. El único que pareció reparar en el asunto fue el líder de Podemos, que apuntó que “en nombre del movimiento feminista no puede hablar ningún partido, y menos los cuatro hombres que estamos aquí”. Pero que me perdone quien me tenga que perdonar: si tuviera que elegir entre el líder de Podemos o La Marquesa y Arrimadas para defender mis derechos como mujer, o más bien para legislar teniéndolos en cuenta, elegiría esa opción A. Sí, la del varón blanco cisheterosexual Iglesias.

Y sí, yo también tenía más ganas de escuchar a las dos señoras que pasaban la mopa antes del debate de RTVE que a Casado, Rivera, Iglesias y Sánchez juntos. Pero también las habría tenido si por allí hubiera pasado el electricista o el peluquero o el que hace de doble de luces. Porque todas ellas y todos ellos seguramente sepan más de precariedad y de las letras de la hipoteca que no se pagan nunca y de los recibos de la luz que hay meses que hay que fraccionar y del corazón en un puño porque la niña ha salido y no hay dinero para darle para el taxi de vuelta y tiene que coger el bus nocturno, que los cuatro candidatos juntos. Pero nadie reclama más hijos de obreros en los debates a cuatro ni como candidatos a presidente del gobierno.

Margaret Tatcher era una mujer y eso no le impidió legislar contra las mujeres de la clase trabajadora. Marine Le Pen es una mujer y eso no le ha servido de antídoto para no pensar contra las mujeres inmigrantes. Ana Vega, la número dos de VOX por Alicante que ha declarado que “una mujer violada no tiene que abortar” es una mujer y eso no le es suficiente para defender los derechos de las mujeres. ¿Las queréis en vuestros debates, defendiendo nuestros derechos en la primera línea de la política, simplemente para cumplir una cuota? Yo personalmente no.

