Debbie Googe de My Bloody Valentine y Tim Burgess de Charlatans se unen en «Many Clouds»

Con una carrera musical que abarca 30 años, y sobreviviendo a través de la caída del Madchester, el estalle del britpop y el inminente cierre de la edición impresa de NME, los veteranos ingleses The Charlatans y su líder, Tim Burgess, podrían vivir más tiempo que todos nosotros (o al menos tener el entusiasmo de twittear hasta el final de los días). Burgess dirige su propio sello, O Genesis Recordings, junto a su socia Nik Void de Factory Floor y un par de amigos más, y se prepara para un livestream «en todo el mundo» del concierto de The Charlatans en Northwich, su pueblo natal, el próximo mes de mayo. A pesar de que Burgess bajo su actual imagen de rubio irreverente se centre en el futuro de la música, su próximo disco en solitario es una galería pícara de su pasado.



Con colaboraciones de integrantes de My Bloody Valentine, Primal Scream, The Horrors, Klaxons y Ladyhawke, el tercer trabajo en solitario de Burgess, As I Was Now, es un álbum ecléctico y libre, que abarca tantos estilos como sus colaboradores. El próximo lanzamiento en el Record Store Day es en realidad una joya de los archivos de O Genesis, producida entre los amigos de Burgess en diciembre de 2008: «Many Clouds», que cuenta con la participación de Debbie Googe, de MBV, en el bajo; y Joshua Hayward, de The Horrors, dando sus mejores y más retorcidos riffs.

Videos by VICE

Logramos contactar a Burgess por correo electrónico para hablar sobre My Bloody Valentine, As I Was Now, ser el jefe de un sello y varios temas más. Súbele el volumen a «Many Clouds» y lee nuestra conversación a continuación.

Esta entrevista ha sido editada y condensada para mayor claridad.

Noisey: Los fanáticos de MBV estarán especialmente atraídos por esta canción, o sentirán envidia absoluta de que trabajaste con Debbie Googe. ¿Cómo lograron volver realidad la colaboración?

Tim Burgess: Soy un gran admirador de MBV, así que espero que los demás fanáticos vean esto como una oportunidad para escuchar a Debbie en el contexto de una música diferente. Kevin y yo tocamos juntos en la capilla de Union Chapel, así que voy sacando a los haters de mi lista de a uno. Definitivamente tenemos espacio para un emoji de ojos parpadeantes. No tiene nada de siniestro: se están uniendo voluntariamente, o al menos creo que lo están haciendo.

Conozco a Debbie desde hace mucho tiempo y pasamos mucho rato juntos en 2008. Me pareció natural pedirle que participara en las canciones más grandes del álbum. Hay una canción faltante que ella recuerda como la «deslizante», así que le reproduje todas las tomas descartadas y todavía no la hemos encontrado. Creo que Debbie y yo habíamos buscado la oportunidad de trabajar juntos, y era todo lo que anhelaba cuando surgió la oportunidad. Es casi un tipo de homenaje a MBV que ha tardado un tiempo en ver la luz del día.



Joshua Hayward hace una imitación convincente de Kevin Shields en la guitarra. ¿Quién tuvo la idea de sacarle el máximo provecho a ese espíritu MBV?

Creo que, técnicamente, MBV puede llegar mucho más lejos pero rompen los dispositivos de medición, por lo que nadie está exactamente seguro. Joshua tiene muchos pedales caseros y es definitivamente auténtico cuando se trata de los sonidos que hace. Sonaba realmente muy MBV cuando Debbie tocaba.



Por lo que ya has sacado, no hay dos canciones de As I Was Now que parezcan iguales. «Inspired Again» suena totalmente diferente a «Many Clouds». ¿Cuál fue el género o estilo favorito que quisiste probar a lo largo del álbum?

Me gusta eso, que sean difíciles de asociar con un estilo en particular. Suena como una excusa, pero los amo a todos por igual. «Inspired Again» es más una balada psíquica retorcida que habla de acercarse demasiado a la llama; creo que todas las canciones sobre acercarse demasiado a una llama deben ser consideradas en un tono más lento. En la canción con Ladyhawke, «Just One Kiss (One Last Kiss)», hay una especie de estilo pop francés de los 60. Siempre me han gustado esos discos, y funcionan mejor con una protagonista femenina o a dúo. Así que, ya que me hiciste la pregunta y no quiero que creas que la esquivé por completo, diré que mi género favorito, solo en este momento, por supuesto –esto sin dudas cambiará–, es el pop fílmico franco antípoda de «Just One Kiss (One Last Kiss)».



¿Cómo el manejar tu propio sello, O Genesis, ha moldeado tu relación con la música?

Me hizo amar a las personas que hacen música, incluso más de lo que ya lo hice. Me inspiran las personas con las que hago música. También ha sido una salida para explorar los límites exteriores de lo que puede ser un disco. Trabajamos con el profesor Tim O’Brien de Jodrell Bank [Centro de Astrofísica], haciendo una bomba de 7″ estilo techno que solo usa sonidos del archivo de su radiotelescopio. Cada vez te encuentras más con esos sellos que los músicos tienen como un pequeño proyecto vanidoso donde firman a algunas bandas que se parecen un poco a su propia banda y que nunca parecen funcionar. Desde el inicio, O Genesis siempre iba a ser un sello independiente.

Solía escuchar a otros artistas y pensar si disfrutaba escuchando sus canciones. Ahora hay un elemento de si O Genesis podría ser el mejor hogar para esa música. Bandas como The Silver Field y Average Sex tienen lanzamientos próximos y recientemente hemos lanzado álbumes de Richard Youngs. Espero que las personas vean a O Genesis como su entidad. Me gusta cuando la gente no sabe que estoy involucrado. Lleva a menos argumentos cuando también saco un disco. Bueno, tal vez la misma cantidad pero todo ocurre en mi propia cabeza.



The Charlatans está haciendo un ambicioso concierto vía livestream el próximo mes, tienen una aplicación llena de su música pasada, y tanto usted como la banda siempre tienen algo que decir en las redes sociales. ¿Sientes que la tecnología y la música, al estar tan íntimos últimamente, ha sido para bien o para mal?

Es una espada de doble filo en una calle con dos salidas. Seis de uno, media docena del otro. Todo parecía inofensivo. Nos dejamos involucrar de esas encuestas tipo «¿Qué canción de The Cure eres?» en Facebook (yo era «The Caterpillar», por cierto) sin darnos cuenta de que estaban recogiendo nuestros pensamientos para usarlos en las próximas elecciones parciales de Kenia o lo que sea. La música siempre parecía estar ligada a la confianza y no estoy seguro si esa confianza se pudo haber perdido. Acabo de preguntarle a Alexa, y aparentemente no fue así.

Tal vez el hecho de que hemos visto varios escenarios de la industria musical significa que los nuevos elementos son quizás más emocionantes para nosotros. Transmitir un espectáculo en vivo en todo el mundo es algo que era imposible cuando comenzamos. The Beatles y Elvis habían hecho transmisiones, pero realmente solo estaba abierto para megaestrellas como ellos. La tecnología significa que ahora está disponible para nosotros y es genial pensar que mientras algunas personas están experimentando el concierto justo delante de otros, habrá gente presenciándolo en un cine en Soho, un bar en Barcelona, una tienda de discos en Nueva York , o mientras alguien come su desayuno en Tokio. Nunca he estado demasiado interesado en el enfoque Luddite que algunas personas tienen, hay espacio para todo.



De todas tus charlas triviales en línea, veo que te interesa bastante Twin Peaks. Ese final abierto al revival me volvió loco. ¿Estás atrapado? ¿Cuál es tu interpretación del final?

¡Wow! Sí, estoy atrapado, todo me volvía loco, pero de la mejor manera. El agente Cooper está en un ciclo constante de finales y comienzos. El bombero es el proyector, y la cabeza del comandante Briggs está en la sala de proyección. Laura Palmer soñaba gracias a que Cooper podía cambiar el pasado y salvarla. ¿Tiene sentido? Esperemos que no, ya que sería el mejor resultado de cualquier teoría Twin Peaksiana. Sin embargo, una cosa es segura, fue la mejor serie de TV del siglo XXI y solo aumenta mi amor por David Lynch.



As I Was Now será lanzado en un Record Store Day. ¿Cuáles fueron los últimos discos que compraste?

The Transcendence Orchestra – Modern Methods for Ancient Rituals

Panda Bear – A Day with the Homies EP

NPVR – 33 33

Dungeon – 4

Holy Shit – You Made My Dreams Come True

Aldous Harding – Party

Este artículo fue publicado originalmente en Noisey CA.