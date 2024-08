Deberías comer queso si tienes demasiado calor

Si vives en cualquier lugar del Hemisferio Norte, quizá hayas notado que hace muchísimo calor allá afuera.

Muchos tenemos que sortear las condiciones agobiantes, recorriendo las calles para llegar al trabajo o viceversa, sufriendo las masas del transporte público, sintiendo las gotas de sudor corriendo en lugares que ni siquiera sabíamos tenían terminaciones nerviosas.

Videos by VICE

Los más suertudos gozan del aire acondicionado, pretenden que la naturaleza no existe más allá de las paredes de la oficina. Pero, ¿qué sucede cuando esas comodidades tecnológicas se acaban? O, ¿qué pasa cuando el ventilador se detiene en seco y la humedad vuelve a recorrer tu piel?

Bueno, mi amigo, bienvenido al «mundo real», en donde todos sufrimos.

A le gente le encanta comer y beber para alejar sus penas, un hecho que es bien representado en series documentales brillantes como Intervention, The Biggest Loser, Man vs. Food o cualquier tipo de reality. Cuando las molestias físicas por lidiar con la vida y las estaciones te depriman, no te preocupes, aún puedes encontrar consuelo en la comida.

LEE MÁS: La extraña tradición de ‘sopear’ el café con queso



Incluso en medio del calor opresivo de un sitio sin aire acondicionado, existe una manera de luchar contra la incomodidad. ¿Quién no quiere vencer de vez en cuando… siempre?.

Primero que nada: imposible que prendas el horno. Sería un suicidio y es un tema demasiado profundo y real para adentrarse en él justo ahora. Segundo, necesitas moverte lo menos posible. Nadie debe implementar más esfuerzo o energía de lo absolutamente necesario.

Aunque no lo parezca, es momento de que el queso brille. Básicamente es un súper alimento, el queso tiene todo tipo de proteínas, calcio y cosas que necesitas para seguir viviendo. Y mientras estás sudando todas las toxinas y grasa del sistema, es un momento perfecto para consumir aquellas grasas saludables y enzimas que tu cuerpo requiere.

Entonces, ¿qué puedes comer en tu hogar sofocante? Pues nada te refrescará como un poco de Mt. Tam de Cowgirl Creamery. Un queso triple crema, o sea que es muy cremoso y seductor, Mt. Tam proviene de California del Norte, específicamente de Petaluma. Los bovinos magníficos que depositan su amor en el queso pastan libres en las colinas de este paisaje idílico.

Las señoras de Cowgirl Creamery han producido estos quesos grasosos desde los 90. Fundada por dos mujeres admirables con formación culinaria, han construido un imperio lácteo que apoya a numerosos granjeros de la zona. Se llama Mt. Tam en honor de la montaña Mt. Tamalpais que ocupa el terreno de la zona hasta el Océano Pacífico; además es un excelente lugar para comer hongos y tripear.

Así que la próxima vez que la tecnología falle, abre el refrigerador, desnúdate y come queso. Al instante podrás sentir el pasto verde bajo tus pies, el rocío del mar salado en tu rostro y hasta ver un león en la montaña que te ayude a encontrar tu paz interior.

Este artículo fue originalmente publicado en MUNCHIES Estados Unidos en julio de 2015.