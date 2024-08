Todo lo que debes saber sobre la boa constrictor que encontraron en Bogotá

El domingo cuatro de marzo, una boa constrictor fue vista en el parque Simón Bolívar de Bogotá. Eso no solo llamó la atención de los medios, sino también de muchos curiosos. Como tú.

Lo primero que hay que aclarar es que esta especie de reptiles no es venenosa. Para cazar, asfixian a su presa hasta la muerte y, posteriormente, la devoran. Son parecidas a las anacondas, pero más pequeñas. Y tienen una gran variedad de colores que cambian dependiendo de la zona de donde provengan.

A raíz de que la boa que fue encontrada, y que según Camilo Niño, coordinador del Grupo Fauna Silvestre, de la Secretaría Distrital de Ambiente, tuvo una cría de cuarenta y cinco centímetros de largo, surgieron dudas y temores al respecto.

A continuación, te traemos algunas respuestas, para que sepas un poco más sobre este animal y no le cojas miedo a salir el domingo a trotar al Simón Bolívar con tu perro.



La boa encontrada en el parque Simón Bolívar es de aproximadamente tres o cuatro años. Mide 1,60. | Foto: vía Twitter de la Secretaría Distrital de Ambiente. |

¿Cómo encontraron la boa?

Una persona que casualmente pasaba por la zona vio la boa y la reportó con las autoridades ambientales. Es una boa de aproximadamente tres o cuatro años. Es joven, teniendo en cuenta que esta especie llega a vivir hasta treinta años. El animal fue encontrado en mal estado, deshidratado, con un nivel de estrés muy alto y hasta con unas heridas en el cuerpo que, según Niño, pudieron ser causadas por mala manipulación por parte de la persona que la tenía.

¿Es normal ver una boa en Bogotá?

No. Este tipo de reptiles no existen en tierra fría. La hipótesis que tienen en la Secretaría Distrital de Ambiente es que alguien la trajo de su habitad natural —y aquí quedan muchas preguntas por hacer sobre el tráfico de animales en Colombia—, pero al no poder hacerse cargo del animal, decidieron abandonarlo. «Hemos tenido casos parecidos con otros reptiles como tortugas (que tampoco deberían estar en la ciudad). La gente cree que al soltar a los animales, ellos van a estar mejor en un parque o en un humedal, pero en realidad las condiciones climáticas y ecológicas de nuestro ecosistema son un riesgo para ellos. No se adaptan fácilmente e incluso pueden morir», explica Niño.

Según Camilo Hernándes, médico veterinario especializado en animales exóticos y silvestres, las boas constrictor son nativas suramericanas que incluso pueden habitar en casi el cincuenta por ciento del territorio nacional. Pero esta especie es selvática, vive en lugares que están por debajo de los 1.000 metros sobre el nivel del mar, lugares cálidos. Y Bogotá se encuentra por encima de los 2.600 metros. Estos reptiles no deben estar a menos de treinta grados centígrados de día y veinticuatro de noche, y como hemos notado, justo en estos meses, la capital se ha puesto mucho más fría y lluviosa, alcanzando los once grados. Y no, no basta con poner a la boa bajo una linterna de calor.

¿Entonces, es ilegal?

Sí. Esta especie está catalogada como fauna silvestre colombiana y la tenencia ilegal de ella puede significar una multa de hasta 3.900 millones de pesos y adicionalmente un proceso sancionatorio administrativo penal en contra de la persona que la tiene sin permiso. Lo cual es completamente justo, pues como dice Camilo, «lo que se hace al extraer a un animal de su habitad es casi que ponerle una sentencia de muerte, porque de diez animales que salen de su habitad, solo dos sobreviven».

Debido a esto, también es lógico que la gente prefiera abandonarlos y no denunciar el caso. La solución: evítese la molestia y sobretodo el sufrimiento al animal y absténgase de comprar y/o traficar animales silvestres.

¿Qué pasó con la boa?

Fue rescatada por la Secretaría Distrital de Ambiente y trasladada a una oficina de enlace, en donde la boa dio cría a un bebé de cuarenta y cinco centímetros. Ambos animales fueron examinados y valorados por un grupo de profesionales veterinarios, biólogos y zootecnistas, que posteriormente los llevaron al centro de recepción y rehabilitación temporal de fauna. Se les determinó una dieta específica para su recuperación y supervivencia.

Cuando estén fuera de peligro, serán liberados en un lugar adecuado.

¿Y sus crías?

Se cree que puede haber más boas en el parque, ya que normalmente tienen entre veinte y treinta crías (si no son más). El domingo y lunes, se hicieron barridos en la zona y se delimitó una hectárea alrededor del lugar en donde fue encontrada. Se han hecho visitas diurnas y nocturnas para tratar de cubrir los posibles momentos en que estos animales se hagan visibles.

Sin embargo, no te alarmes. Si las condiciones bogotanas ya son difíciles para una boa adulta, imagínate lo duro que son para una recién nacida. «Desafortunadamente, no tienen la fuerza ni la capacidad de adaptación suficientes para sobrevivir», dice Niño.

¿Qué hago si veo una?

Si ves alguna de sus crías, ten en cuenta que no te hará daño. Por su tamaño su dieta se basa en pequeños roedores. Al contrario, sé consciente de que necesita ayuda, así que por lo que más quieras, no le jodas más la vida. Varias especies de boas ya se encuentran en actual vía de extinción por culpa del comercio de pieles y el tráfico de animales. Según Hernández, específicamente hablando de la boa constrictor, esta se encuentra dentro del libro de especies rojas, catalogada en el apéndice uno y dos. Es decir, en peligro.

Y no solo sucede con las serpientes, también se ha visto un tráfico masivo de otras especies como los loros amazónicos, las tortugas morrocoy, los azulejos, los tucanes y muchas otras, me explica Hernández.

Esta boa no era tan grande, medía un metro sesenta, a pesar de que la constrictor puede llegar a medir hasta seis metros. Y mientras más grande su tamaño, más grande el tamaño de sus presas. Ahora, si en alguna remota situación te topas con una boa más grande y adulta, no te acerques, al contrario, mantén la calma y llama a las autoridades. Ellos te dirán qué hacer.

Si necesitas ayuda o buscas información sobre animales exóticos o silvestres, puedes escribir a: fauna@ambientebogota.gov.co o llamar al +57 (317) 427-6828 y 3778854.