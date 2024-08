Decides deambular un rato por el Primavera Sound

Decides hacer tiempo hasta los putos Interpol que tocan a las once y pico. Empiezas a ver grupos de mierda con nombres raros pero estás intranquilo, tienes Interpol todo el rato en la cabeza. Mientras te comes un taco decides que, a la mierda, que te vas a reservar un sitio para ver Interpol. Llegas justo cuando Mac DeMarco ha acabado, vaya pinta que tiene el colega, sientes que has tenido mucha suerte al no haberte tenido que tragar todo el set de este mamarracho. Aguardas tranquilamente en primera fila, te pones tu fedora guapa y esperas Interpol. Por sexta vez el directo te parece impecable, de una precisión quirúrgica. Pese a haber estado delante levantando los brazos y gritando, ningún miembro del grupo se ha percatado de tu presencia. Tú sabes que ellos existen, ellos nunca sabrán que tú existes.

Cuando termina el concierto te dejas puesta la fedora. La gente te mira y se ríe y piensas que les encanta tu look. Abandonas el recinto del Primavera Sound porque ya has visto todo lo que querías ver. Interpol 2019: check.