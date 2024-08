Defensa preparó este mix de cochambre para ir calentando Ceremonia

Por segundo año consecutivo, y tras un exitoso ––era casi imposible entrar al domo–– primer acercamiento, Ceremonia hará cancha a la programación queer y el sexo diverso dentro de su curaduría de momentos. Y algo con lo que Traición siempre ha comulgado, es con el ser una experiencia artística más que un festival como tal, por su capacidad para crear una experiencia más grande. De alguna manera, su curaduría musical este año cabe mejor en ese mantra al tener un aspecto más contemplativo. En el sudor espiritual que emana de la experiencia por sí sola y no necesariamente del cuerpo en movimiento y la erotización, aunque ello no quiere decir que todo se vaya a resumir en trips de introspección individual. Digamos que, la atmósfera suena más a un pegadismo de pelvis lento que a un perreo de subsuelo.

El día lo van a abrir Furio y Garoto, tándem argentino que conforma a Defensa, cuyo jugueteo sonoro es perfecto para ir armando el sauna y el trago vespertino dentro del domo Traición con esa cosa trap, R&B y dancehall de boyband global que los casi-nuevos ahijados de NAAFI hacen bien desde hace unos años. Y ellos, como parte de la selección que el polencho ha hecho para su escenario este año, han decidido regalarnos un mix exclusivo con tracks de actos que se presentaran en el domo Traición como Ian Isiah o Faka, mezclados con otros nombres que pasarán lista en Ceremonia –Aphex Twin y Yaeji–, junto al toque siempre necesario de cachondeo que proveen personajes como Jowell y Randy y Charli XCX.

Videos by VICE

Mira abajo el tracklist del mix, unas preguntitas que Defensa nos respondió sobre este y otros temas, prepárate para Traición en Ceremonia, y date como magnate estos 25 minutos de cochambre cortesía de Furio y Garoto.

Tracklist:

Killup – Ian Isiah

As Too Wrong – Amnesia Scanner

No Me Digas (El Plvybxy Remix) – Defensa

Swalla x Bailando Provocas – Wasted Fates

Carnavalito (Sückie Remix) – Olivia

Drink I’m Sippin’ On (Shiroi Kitsune Remix) – Yaeji

Focus x Essa (Chlo Remix) (Defensa Dirty Beat) – Charli XCX x Vices

Uyang’khumbula – Faka

Eh Oh x Aprovéchalo (Defensa Dirty Beat) – Jowell y Randy x QBT16

Corporeality – Debit

Me4u (A.G. Cook Remix) – Danny L. Harle

Carta Fina – Babysicario & Preety D. x Aphex Twin

NOISEY: ¿Cómo ha cambiado Defensa desde 2015, cuando empezaron, hasta ahora, después de haber publicado su álbum debut?

Defensa: Nuestra búsqueda es siempre la misma pero logramos sintonizar mucho más con nosotros mismos en “Vs”. Desde que nos conocemos nuestra pasión en común son las canciones con letra y música que nos mueven y de a poco vamos logrando que las voces y letras ocupen un lugar más principal en nuestras producciones. Cada vez más nos permitimos cantar sobre cosas más personales o guiarnos más por las cosas que simplemente nos gustan de la música, como un buen beat que te haga bailar o sintetizadores que te transporten a otro lugar, trabajando por intuición y no sobretrabajando cada detalle.

¿Cómo sienten que haya cambiado el panorama de electrónica en Argentina o en Buenos Aires desde entonces? ¿Cómo es el contexto en el que se mueven?

Las cosas empezaron a moverse más en Buenos Aires desde que la gente empezó a abrirse a hacer música bailable y a rapear o cantar indiscriminadamente. Esto permitió que aparezcan tracks más interesantes y mutantes tanto en el mainstream como en el under, de gente que realmente se conecta con esta nueva música urbana que mezclan sonidos desde el trap al reggaetón pero también R&B, pop, hasta tribal, techno y house. La verdad que se siente el cambio, los nuevos artistas ya no estamos en la sombra del rock y se abre el juego a una nueva movida que no tiene reglas rígidas como las anteriores.

Tienen una estética visual muy definida. ¿Es algo que platican? ¿Buscan traducirlo sobre el escenario?

Nosotros nos ocupamos íntegramente de nuestra estética visual, y a veces pensamos que somos artistas más que músicos. Mientras más nos acercamos al pop, donde hay más cuidado sobre la imagen y los videos, vemos que la gente empieza a referirse a los proyectos como “productos”. Es una categorización que no nos gusta. En todo caso nos gusta pensar más en una experiencia 360 dónde está pensado cada detalle.

Nuestra estética, al igual que la música, es fluida. Nos guiamos por lo que nos genere algún tipo de sensación única y buscamos transmitirlo. Esa es nuestra prioridad también en vivo, darles un show diferente a escuchar el disco en sus casa, diferente a solo vernos ahí parado. Tratamos de hacer que la gente sintonice con nuestra energía, se contagien y bailen con nosotros las canciones ¿Que mas podrías pedir?

¿Qué tan importante ha sido el papel de NAAFI desde que firmaron con ellos?

NAAFI es una potencia cultural imponente y los seguimos hace varios años. Su visión particular sobre la música de nuestra época, la revalorización de ritmos descartados por el mainstream y la libertad con la que hacen edits y mixes combinando las influencias más distintas nos inspiró antes de entrar en contacto con ellos. Que nos hayan apadrinado, con la apertura total con la que nos recibieron el año pasado, fue un hito súper especial para nosotros. Esto no es algo tan fácil de encontrar como parece y a nosotros nos da mucha expectativa de cómo serán nuestros próximos trabajos con ellos.

¿Qué planes tienen para el resto del año?

Planes tenemos muchos, esperamos que lleguemos a hacerlos todos. Esperamos dar con la proporción perfecta entre Garoto y Furio, beats y armonías, visuales únicas y un show impactante: Defensa en su máxima expresión.

Platíquennos del mixtape que hoy nos presentan: ¿cómo hicieron la selección de canciones? ¿Qué onda le trataron de dar? ¿Cómo se diferencía de la playlist Defensa Picks que publicaron en octubre?

Es un mix en el que incorporamos tracks de nuestros artistas favoritos con los que compartimos el Ceremonia y en especial el escenario Traición, además de algunos tracks de nuestros amigos de Argentina y compañeros de NAAFI que nos gustaron mucho. También incluímos algunas sorpresas como edits nuestros de Charli XCX con Vices y CHLO y otro de Jowell y Randy arriba de una batucada de MM, tracks que estuvieron sonando en nuestros últimos DJ sets.

Conéctate con Noisey en Instagram.