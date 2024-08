Deja que la música marque el camino: Una entrevista con Blank Range

Escondida entre las letras chiquitas del cartel del Corona Capital se encontraba el zafiro conocido como Blank Range. Oriunda de Nashville, la banda cuenta con la asombrosa habilidad de maniobrar las artes ocultas del misticismo, el dolor y la pena. Sus melodías rústicas se alinean en atmósferas que se pierden en el vacío mientras las letras se acumulan en el pecho porque se entregan sin miedo.

A pesar de ser prácticamente desconocidos en América Latina, la banda ha recorrido sin parar las carreteras al norte del Rio Bravo durante años, abriéndole a un abanico de bandas tan diversas como Spoon, Death Cab For Cutie y Margo Price. Su más reciente material Marooned With The Treasure consolidó a la banda como una leyenda local y justo antes de aterrizar en tierras mexicanas lanzaron una prueba de lo que se viene en forma de un sencillo titulado “Change Your Look”

Después de un breve zigzagueo entre mails y mensajes de Facebook, nos quedamos de ver en un parque para tomar té, días después de su presentación en el festival. Me encontré con tres de ellos (Matt Novonty baterista de la banda ya había volado de regreso) y caminamos a una cafetería cercana para charlar sobre los viejos tiempos, su pasión por la historia y la subestimada habilidad de vivir en el presente.

NOISEY:¿Cómo fue que se conocieron?

Jonathon Childers (Guitarra/ Voz): Es una historia un poco larga; casi por terminar la universidad, estaba de tour en una banda donde tocaba con Matt (Novonty, batería). Estoy usando la palabra tour muy abiertamente, más bien eran como cuatro shows durante la semana de vacaciones de primavera. Llegamos a Nashville y nos quedamos en casa de Grant porque era la única persona que conocíamos. En ese entonces, era también la casa del pastor de la iglesia así como otros 7 artistas y músicos que hacían muchos shows caseros. Instalados ahí, cancelamos la última fecha de nuestro tour y nos quedamos por cuatro o cinco días ¡La pasamos increíble! El clima estaba muy lindo y nos pareció que sería una buena idea mudarnos ahí cosa que terminamos haciendo como cinco o seis meses después.

Grant Gustafson (Guitarra barítono/ Voz): Tres de nosotros cuatro, somos originalmente del norte de Illinois, llevamos como 8 años y cacho en Nashville así que ya es un rato pero Taylor (bajo) es originario de ahí. En mi primera noche, me tocó ver a su banda y me fijé en él, así que cuando nuestro bajista anterior se quería ir de Nashville y ya no quería salir de gira, Taylor fue al primero que llamamos para reemplazarlo. Sabía que era la persona correcta, ya llevamos como cuatro años con él. Originalmente le llamamos para que cubriera un par de shows que teníamos agendados y se sintió tan bien, que le pedimos que fuera parte de la versión 2.0 de la banda.

Foto de Sebastián Nájera

Taylor Zachry (Bajo / Voz): Yo crecí en los suburbios al sur de Nashville y estudié la universidad como a tres horas de ahí, en el este de Tennessee. La mayoría de mis amigos estudiaron en Belmont donde había una escena musical muy variada y uno de mis mejores amigos (y con quien crecí tocando), quería empezar una banda después de graduarse por lo que me rogó que me regresara a Nashville. Esa terminó siendo la banda que vió Grant después de mudarse ahí. La escena del rock y country en Nashville es muy unida y masomenos conoces a todo mundo y eventualmente, alguien me presentó a Grant. En ese entonces era una escena muy pequeña y cuando los escuché sabía que quería involucrarme de alguna manera.

¿Qué fue lo que les llamó la atención de vivir en Nashville?

Jonathon: Yo soy del Norte de Illinois, de una parte muy rural y estudié la universidad en las afueras de Chicago, que no es necesariamente un epicentro cultural, pero me sentía cómodo. Pasaba mucho tiempo en la ciudad y cuando acabé la carrera, pensé que no iba a tener suficiente dinero para vivir en Chicago y como Nashville queda cerca de Chicago mejor me mudé ahí e intenté hacerlo lo mejor que pude pero no conocía a nadie. Al menos sabía que iba a haber mucha música y por eso fui.

Grant de alguna manera me abrió las puertas en el sentido de que hice muchos amigos y conocí a muchos músicos profesionales. Por eso, no sentí que estaba empezando desde cero al mudarme. Me presentó a mucha gente y empecé a tocar con ellos enseguida. También se parecía un poco al pueblo donde crecí y había mucha gente del norte de Illinois. Pasé todos los años de mi carrera en Chicago y quería un cambio, no otra versión de la universidad en una ciudad más grande.

¿Qué estudiaron en la universidad?

Grant: Guitarra de jazz.

Jonathon: Mercadotécnia.

Taylor: Negocios.

Grant: Nuestro baterista que no está aquí estudió Batería de jazz.

Taylor: Somos unos Jazzistas empresarios.

¿Cómo es que conocieron a los chicos de Diarrhea Planet?

Grant: Después de mudarme a Nashville andaba desempleado, por lo que salía a ver bandas todos los días. Me tocó conocer a Casey Weissbuch quien entonces era su baterista y él me presentó al resto de la banda.

Taylor: Yo los conocí porque se mudaron a la casa donde vivía y creo que siguen ahí. Yo tenía un cuarto en el sótano y ellos entraron a vivir al primer piso después de que se fue un grupo de tipos que dejaron la universidad. Ensayaban en el sótano justo a lado de mi cuarto, logrando exitosamente despertarme de todas las siestas que intenté tomar en esa casa. A veces, organizaban fiestas caseras sin avisarme, por lo que cualquier día podía llegar del trabajo y encontrarme con cientos de personas en la casa, algunas de ellas intentando entrar a mi cuarto para usar el baño. Eventualmente alguien de ellos bajaría a decirme algo tipo “wey perdón, se nos olvidó avisarte”. Siempre corrían a la gente después de acabar el show y eran buenos para mantener a la gente alejada de mi cuarto, así que no me enojaba.

Reflexionando un poco más sobre los temas que abordan sus canciones ¿cuál sería la mejor manera de batallar con tus demonios?

Grant: Meditación, conciencia y sacar las cosas de manera creativa. Creo que hay un momento en el que se alberga un pensamiento en tu cabeza y tienes la decisión de conservarlo o dejarlo ir. Intento meditar todos los días y hacer ejercicios de respiración que también me ayudan a cantar.

Jonathon: No creo que sea lo más sano pero el trabajo es algo que me sirve. Siempre estoy ocupado con algo.

Taylor: Correr y meditar.

¿Qué es lo primero que hacen al despertarse?

Grant: Regularmente intento pensar en mis sueños aunque no recuerdo nada casi siempre. Tengo un diario de sueños pero no lo uso regularmente.

Jonathon: Yo le mando un mensaje a mi novia (risas de toda la banda) y luego… checo mis notificaciones

Tyler: Yo intento enfocarme en el momento, no es como que tengo una rutina o algo.

¿Cómo mantienen un estado de curiosidad constante?

Grant: Siempre intentando aprender algo manteniendo la perspectiva de un estudiante.

Jonathon: Yo me intento poner en una situación en la que surjan nuevas oportunidades como venir a México, visitar museos y cosas así. Me intento informar sobre el lugar al que vamos y aprender un poco antes de llegar. Creo que en general como grupo, buscamos estár involucrados culturalmente con los lugares que visitamos, probar nuevos sabores y saber que visitar ahí: viajar ayuda.

Taylor:Como mencionaba Grant, a mi me gusta mantener una mente de aprendiz, experimentar con diferentes medios de expresión y dejar que mi voz fluya. Uno se puede mantener curioso con respecto al mundo exterior pero me interesa más el interior al averiguar qué está pasando dentro de mi. Qué me está intentando decir mi propia voz.

A pesar de que se consideran más como una banda de rock, su sonido tiene una base igual de importante en el country ¿Le han entrado a la música norteña?

Grant: Sí, yo trabajé en un restaurante mexicano en Nashville alrededor de seis años y todos mis compañeros eran Mexicanos u Hondureños. Todo el tiempo estábamos escuchando eso. No podría decirte nombres de canciones pero si me la pones me acuerdo.

¿Cuáles eran sus expectativas al venir aquí?

Jonathon: Estábamos muy emocionados por la historia y conocer este lugar. Estuvo chido participar en el festival, vimos a algunas de nuestras bandas favoritas y creo que fue una buena acogida a lo que nos esperaba por aquí.

Grant: A mi me emocionaba mucho aprender de la historia de este país. Cuando trabajaba en aquel restaurante, la gente mexicana siempre fue muy amable pero sobre todo muy interesante, lo que hacía que me emocionara por venir acá y saber qué es lo que está pasando desde una perspectiva cultural.

Y ya una vez en México ¿cómo ha sido el contraste al probar la comida mexicana de aquí comparada con la que ustedes conocen?

Taylor:(bromeando) Bueno pues Taco Bell nos ha dado muchas tarjetas de regalo y estaría chido devolverles el favor diciendo que taco Bell sabe mejor.

Grant: Lo primero que hicimos al llegar fue comer tacos y son los mejores que haya probado en mi vida. Nunca habíamos probado los de alambre. No sé ni en qué colonia quedaba porque estábamos muy cansados por no haber dormido pero desde entonces hemos comido todos los días desde que llegamos. En el festival que tocamos (Corona Capital) había un puesto de tacos gratis en el backstage y le sacamos mucho provecho.

El año pasado lanzaron Marooned With The Treasure que significa algo así como estar perdido en el mar con el tesoro ¿cuál consideran que es el tesoro más grande?

Taylor: Creo que el descubrimiento. Siempre hay algo por descubrir en el mundo y uno tiene la habilidad de buscar nuevas cosas..

Grant: No creo que haya algo como salvación absoluta pero sí hay maneras de dejar ir la ansiedad y entregarse al momento. Creo que ese sería el tesoro más grande.

Jonathon: Creo que en el mundo en el que vivimos, nos toca ver a bandas fallar, puedes caer en las drogas o el alcohol, que te corran de tu trabajo o lo que sea. Las cosas vienen y van y pues el chiste es ir seguro y hacia adelante sin importar lo que pase.

N: Para ir hacia adelante ustedes tienen reputación de reventarle el kilometraje a su camioneta ¿qué tanto creen que funcione la estrategia de tocar sin parar?

Grant: Creo que es una buena manera de amarrar a la banda. Mientras más tocas mejor te sale.

Jonathon: Yo creo que hay un aumento en la manera en la que absorbes la conciencia cuando viajas. Muchas veces nuestros shows están vendidos a su capacidad y hacemos el esfuerzo por convivir con la gente después de tocar. Tener esa conexión personal y aprender un poco más sobre la gente y que ellos aprendan sobre nosotros.

Y ahora que están tocando en foros más grandes ¿no hay una parte de ustedes que extrañe la época de fiestas caseras fuera de control?

Grant: Claro, creo que había algo muy especial en eso. Ese tipo de conciertos tienen una tarifa muy alta en el cuerpo, nos echamos unos años encima, perdimos audición y un par de neuronas pero eran energía y alegría pura. Los extraño.

En otras entrevistan mencionan que perciben a la banda como una labor de amor. Más haya de mantenerse unidos ¿cuál es el reto que enfrentan como banda cada día?

Grant:Creo que tener la habilidad de persistir y no compararte con otras bandas o con otras personas y pensar en que el pasto siempre está más verde. Es muy fácil tener envidia y es importante saber que estás aquí por las razones correctas que son simplemente tocar música y no pensar en el éxito.

Foto de Sebastián Nájera

¿Cuál creen que sea la principal fuente de maldad en el mundo?

Grant: Fuimos ayer al Museo de Antropología y aunque sabía un poco de la historia de la colonización, ir ahí lo hizo mucho más tangible y detallado. Creo que eso me hizo darme cuenta de que toda la historia de la humanidad está manchada por la codicia.

Su música está llena de ambientes que puede ser un poco difíciles de traducir en el estudio ¿cómo logran captar esos momentos?

Grant: No sé, creo que intentamos mantener el reto de perseguir esa toma perfecta mientras mantenemos la espontaneidad, no nos rompemos mucho la cabeza con eso. A veces dejamos que algo se enfríe para regresar después. Acabamos de terminar de grabar un disco ( In Unison) que saldrá el próximo año y hubo un par de canciones ahí que nunca habíamos tocado en vivo por lo que fue un reto.

Taylor: Creo que a veces es difícil lograrlo sin tener un público presente que te presiona a sacar esa energía.

Foto de Sebastián Nájera

Hablando del nuevo disco ¿cómo creen que ha cambiado el proceso de grabar comparado con sus trabajos anteriores?

Grant: Grabamos Marooned With The Treasure de una manera similar donde terminamos todo en 4 días. Para este grabamos casi todo en 6 días y después regresamos a hacer unos overdubs y cosas así. Intentamos mantenerlo todo en vivo e intentar capturar el momento.

Jonathon: Recuerdo que grabamos y nos preguntamos ¿qué nos falta? Nos fuimos de tour, hablábamos de eso toda la noche y eventualmente decidimos que ya estaba acabado. Luego, al terminar el tour, lo escuchamos de nuevo, en ese entonces estábamos escuchando mucho New Age, por lo que grabamos una pieza muy corta que terminó conectando todo el disco . No siempre hemos grabado en vivo, antes no teníamos mucha idea y hacíamos pura locura con una grabadora de cuatro pistas. Creo que hemos aprendido que mientras más duro suena, mejor sale.

Tengo entendido que en su banda, quien compone la canción es el que la termina cantando ¿para este nuevo material han intentado colaborar más entre ustedes al momento de componer?

Grant: No realmente, usualmente alguien escribe la canción y la banda le ayuda con arreglos pero es esencialmente la misma. Seguimos funcionando masomenos igual: si alguien la canta es porque la compuso.

Foto de Sebastián Nájera

¿Cómo creen que ha cambiado su mentalidad desde el disco pasado?

Jonathon: Creo que el estado mental para el disco que acabamos de grabar es diferente. Cuando escribí “Opening Band” para el disco pasado, justo acababa de dejar de tomar y creía que eso me estaba afectando. Nunca habíamos hecho un disco completo por lo que tener esa presión me intimidaba un poco. Ahora estamos en una posición mucho más cómoda y nos resulta más fácil discernir lo que nos gusta. Hay que seguir adelante y seguir aprendiendo… dejar que la música marque el camino.

Mientras Blank Range giraba sin parar durante el 2018 encontraron la manera de grabar su próxima placa que lleva por título In Unison. Aunque espera ver la luz el primero de febrero del próximo año, ya puedes escuchar el primer sencillo, “Change Your Look”.

Conéctate con Noisey en Instagram.