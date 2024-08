Dejamos que el texto predictivo del iPhone reseñara álbumes clásicos de nu metal

Cuando los científicos de todo el mundo coinciden en que tenemos una mera década para realizar cambios drásticos –y costosos– si queremos frenar el ritmo del cambio climático, y cuando el historial de gastos del gobierno indica que, en cambio, gastarán el dinero del país en frijoles militares, queda bastante claro que estamos putamente jodidos. Con esa mentalidad, las tareas diarias de la vida comienzan a parecer bastante inútiles. El principal de los esfuerzos sin sentido es el análisis crítico de las artes y la cultura. ¿Para qué gastar tiempo en criticar cosas que pronto no serán más que cenizas ardientes en nuestro planeta de basura sobrecalentada? Es por eso que en Noisey últimamente hemos estado abrazando la obsolescencia humana y dejamos que la función de texto predictivo de un iPhone escriba nuestras reseñas de música por nosotros.



Por alguna razón que no está clara incluso para el mismo Dios, algunas publicaciones musicales se han comprometido Por lo tanto, con solo una ligera ayuda de mis pulgares en temas como la puntuación y el inicio de oraciones, aquí hay nueve álbumes de nu nu de metal según lo revisado por mi iPhone en toda su omnipotencia de autocompletar.recientemente a reevaluar algunos álbumes de la era “clásica” del nu metal, todos a punto de cumplir 20 años. Y mientras esto parece una tremenda pérdida de tiempo, ¿qué crítica cultural no lo es?



Por lo tanto, con solo una ligera ayuda de mis pulgares en temas como puntuación y el inicio de oraciones, aquí hay nueve reseñas de álbumes de nu metal según la omnipotencia correctora de mi iPhone.

The Sickness es lo que sucede cuando todas las personas en el gimnasio comienzan a tuitear sobre Dios a la vez. Por eso es tan difícil encontrar una versión gratuita del amor. Pero Disturbed no puede salir con tu tío porque él no aprecia el tiempo de los tíos. Su álbum es casi lo mismo que el infierno y es un éxito. ¿Cool? Sí, puedes llamarlo un buen disparo.

Slipknot tiene que salir con un nuevo álbum todos los días durante el próximo año o morirán. ¿Es una idea extraña? Sí, pero no es muy difícil decirte cuánto te vas a ver como un perro. Este disco es un gran éxito entre los padres más cariñosos, a pesar de que creen que tienen una oportunidad. Lo hicieron, pero realmente no se ve bien. “Slipknot será la próxima gran cosa en nuestro mundo”. El tipo que dijo eso suena genial.

L.D. 50 tiene el mejor trabajo del mundo. Simplemente te dice que no vas a complacer a nadie. Esto es lo que quieres. ¿Quién no querría renunciar a sus sueños? Mudvayne realmente no lastimó a nadie; no sabían cómo, de todos modos. Este álbum desaparecerá pronto y nunca dejará de reproducirse en el baño. Tal vez podríamos sacarlo de la oficina, pero… ¿cómo?

¿Linkin Park? Hombre, ¡tienes que hacerlo tú! “Es fácil encontrar un restaurante decente con una buena selección de cerveza, pero no tan buena comida”. Eso es lo que un bebé enorme alguna vez eructó. Hybrid Theory tiene un récord de escuela secundaria para vendedores de autos usados. No es gótico ni nada, pero es como una gran caja de camisas negras. ¿Qué piensas? Reunámonos y obtengamos algunos premios por tu cumpleaños.

Toxicity es la única cosa en la que puedes pensar. Toxicity es la única cosa que te hace sentir mejor cuando tienes prisa. System of a Down siempre es como un sueño de ser realmente alto. O tal vez es simplemente un lugar perfecto para comer pizza, así es como se ve. No te olvides de la última vez que nos divertimos. Fue tan estúpido.

¿Quieres reírte? P.O.D. es lo que quieres para Navidad, ¡y no está mal para una enorme cabeza llena de café! Satellite intenta arduamente decirle a la gente qué debería hacer con respecto al calentamiento global, pero simplemente no vale la pena. Vamos a hacer esto para la próxima generación de culos.

A Limp Bizkit no lo atraparon hablando con un grupo de niños en el parque. Sin embargo, hoy tuvieron una buena noche de sueño en clase. El arte de Significant Other parece la versión más hilarante de un juego que tiene un defecto importante. Pero nadie está en problemas con el Príncipe. Por eso te hace pensar en poner a un grupo de personas en Washington. Es cierto, si nada más.

Korn siempre ha sido la comida más deliciosa de la historia y tenemos que comerla. Pero no es realmente divertida porque los niños, sin duda, la han pasado mal. Este álbum es un álbum perfecto para todas las edades, pero aún así no lo hace más divertido. Jonathan Davis es la mejor parte de este lugar en nuestro gran mundo.

La lección más importante en Infest es que siempre puedes obtener un cuerpo más grande si lo intentas. No olvides tu derecho a ser un buen amigo. No es un cumplido para el disco, pero no es tan bueno para el amor real. De todos modos, Papa Roach. No van a ser parte de este juego. La banda siempre recibirá un pase gratis en su dirección de correo electrónico. Es glorioso. Este álbum no fue un regalo perfecto para el iPad, pero aún no tiene que ser escuchado por mamá.

