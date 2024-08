Dejemos de llamar «sobredosis» a las muertes relacionadas al éxtasis

Este artículo se publicó originalmente en THUMP UK.

En nuestro Proyecto de Reducción de Daños en Festivales, examinamos el uso de drogas en festivales de música y clubes de todo el mundo, y exploramos lo que los artistas, los organizadores, los grupos de reducción de daños y los espectadores están haciendo para que la vida nocturna sea más segura.

Un sábado por la noche, hace dos semanas en Toronto, una mujer de 24 años murió después de colapsar en un club nocturno de la ciudad. Otras cuatro personas también fueron hospitalizadas esa misma noche después de que todos estuvieron enfermos, uno en el mismo lugar y tres en otro. Los periódicos locales informaron que las mujeres que fallecieron y las personas que terminaron en el hospital fueron víctimas de sospechas de sobredosis de drogas que involucran MDMA. La prensa también informó que estos incidentes probablemente fueron causados por «un mal lote de drogas callegeras».

Esta descripción de los acontecimientos es bastante típica siempre que hay una muerte relacionada a la droga en la escena de la vida nocturna, y es verdad tanto en Canadá como en el Reino Unido y en los EEUU. Las muertes por éxtasis son a menudo reportadas inmediatamente como sobredosis, antes de que se disponga de informes toxicológicos, y se atribuyen a tabletas de super-fuerza que han sido ligadas con sustancias tóxicas y se están infiltrando en clubes nocturnos.

Hay un gran problema con esta explicación: por lo general es inexacta en el mejor de los casos y da al público una visión superficial de los peligros reales de tomar éxtasis y cómo mitigarlos.

Las muertes por éxtasis atraen mucha atención, a pesar de ser uno de los tipos más raros de muertes por drogas. El estudio más reciente disponible del Centro para el Control de Enfermedades mostró que 52,404 personas en los EE.UU. murieron de causas relacionadas con drogas en 2015. Los opiáceos (de prescripción e ilícitos) fueron el principal motor, contribuyendo a 33.091 de esas muertes. Aunque el CDC no registra las muertes por éxtasis, un estudio de 2009 estimó que alrededor de 50 ocurrieron al año . La forma en que se informan las muertes por drogas en los medios de comunicación -y, a su vez, cómo se discuten en el lenguaje común- suele ser engañosa y sensacionalista, cargada de prejuicios sobre los usuarios de drogas y perpetuando leyendas urbanas potencialmente peligrosas. Incluso el término «sobredosis», cuando se utiliza para describir los resultados fatales de tomar MDMA, es a menudo impreciso.

«La palabra sobredosis es engañosa en muchas situaciones, pero particularmente con la MDMA», dijo Henry Fisher, director de política del think tank de la política de drogas, VolteFace, a THUMP. Fisher dijo que el término es generalmente inútil cuando se habla de muertes causadas por sustancias ilícitas, porque una sobredosis es la ingestión de más de la cantidad recomendada de un medicamento, y no hay «dosis» de drogas ilegales, como tales. «Si has tomado más de lo que deberías tomar para disfrutar de los efectos y si has tenido un tiempo desagradable por eso, ¿es una sobredosis?»

Aunque no existe una dosis regulada de MDMA, los expertos en reducción de daños tienden a estar de acuerdo en que una cantidad recreativa puede estar entre 75-100 mg. Sin embargo, la organización de reducción de daños de Colorado, DanceSafe, advierte que ha habido muchas muertes incluso dentro de ese rango. «En la gran mayoría de los casos de muertes relacionadas con MDMA, donde no se encontraron otros fármacos en el torrente sanguíneo de la persona, el difunto había tomado una dosis dentro del rango normal para un uso terapéutico o recreativo apropiado», dijo DanceSafe en su sitio web .

Según la organización, el problema de describir las muertes por éxtasis como sobredosis es que envía el mensaje de que el peligro está en tomar demasiado. Sin embargo, con el éxtasis, los peligros son más complejos que eso porque sus diversos efectos dependen de las circunstancias en que se consumen.

Se cree que la principal causa de muertes relacionadas con la MDMA es por complicaciones por golpes de calor. Tomar éxtasis no causa directamente un golpe de calor, pero aumenta el riesgo de que al elevar la temperatura corporal e inhibir la termorregulación natural. El riesgo es aún mayor por el hecho de que los usuarios a menudo bailan durante periodos prolongados de tiempo en un ambiente caliente y no beben suficiente agua (lo que puede llevar a un golpe de calor, incluso sin tomar ningún medicamento). Ofrecer áreas chillout, agua gratis y mantener las temperaturas frescas en los clubes son buenas medidas para la reducción de daños y los organizadores de eventos deben tomarlas en cuenta para mitigar estos riesgos.

Sin embargo, añadiendo a la compleja naturaleza del éxtasis, también existe el peligro de beber demasiada agua. Un número de personas han muerto de hiponatremia (toxicidad del agua) cuando están drogados con MDMA, incluyendo a la adolescente británica Leah Betts, cuya muerte relacionada con el éxtasis en su cumpleaños número 18 causó una protesta pública. En estos casos, el cuerpo retiene agua, afectando particularmente a las células cerebrales, y conduce al cierre de las funciones corporales primarias, como la respiración y los latidos del corazón. Aunque todavía en las primeras etapas de la investigación, se piensa que las mujeres están más en riesgo de hiponatremia relacionada con el éxtasis que los hombres. Debido a los problemas de ingerir mucha agua al tomar éxtasis, se recomienda beber bebidas deportivas que contienen electrolitos como una forma de ayudar a prevenir la insolación y la toxicidad del agua.

Otra causa de muerte -como se sospechaba con la muerte de Toronto– es por adulterantes en el MDMA. Fisher dijo que en esos casos, llamarla una sobredosis sólo sirve para atribuir la causa de la muerte al MDMA cuando en realidad era otra toxina por completo. También evita los peligros reales de un comercio de drogas no regulado, donde los productos químicos se producen en el mercado negro y su contenido es simplemente desconocido.

Una preocupación particular en los últimos años ha sido la intromisión del PMA en las píldoras. Es un estimulante con efectos similares a MDMA pero con niveles de toxicidad mucho más altos. Ha habido una serie de informes en los medios de comunicación sobre «dudosos» lotes de píldoras, ya sea cortado con PMA o simplemente PMA ofrecido como MDMA. Harry Shapiro, el director de la organización benéfica británica Drug Wise, dijo que usar el término «lote dudoso» es inexacto, y que implica erróneamente que existen «buenos» lotes de píldoras. «Todos los lotes de éxtasis tienen el potencial de ser dañinos porque no hay éxtasis suministrado por medios médicos», dijo.

La pruebas de las píldoras -para comprobar la presencia de contaminantes no deseados- es la única manera de saber qué hay en algo. Sin embargo, pocos lugares ofrecen estos servicios in situ, especialmente en los Estados Unidos, donde las estrictas leyes antidrogas inhiben tales medidas de reducción de daños. Además, las pruebas en las píldoras sólo pueden decirle a alguien si hay presencia de la sustancia deseada, pero no puede decirle exactamente todo lo demás que está en él, o su pureza .

Shapiro dijo que mientras él piensa que hay muchos casos en los medios de comunicación irresponsablemente informando sobre las muertes de drogas, no cree que el uso de la palabra sobredosis sea demasiado problema. «La reducción de daños que puede ayudar a la gente solo puede ocurrir con el consentimiento de la policía y de los dueños del lugar, así es como funciona», dijo Shapiro. «No creo que si el Daily Mail [el popular tabloide de la derecha del Reino Unido] llama a una muerte una sobredosis eso se pueda interponer en el camino de la reducción de daños. Los que se interponen en el camino son aquellos que no cooperan con las personas que quieren promover potencialmente las actividades para salvar vidas», dijo.

Shapiro agregó que usar el término sobredosis para describir una muerte por drogas era más una cuestión de semántica, pero sí piensa que hay un problema más grande de cómo se usa el lenguaje en relación con las drogas. Lo que es más perjudicial según Shapiro es el lenguaje odioso en relación con los usuarios de drogas. Las descripciones de «junkies» y «mariguanos» deshumanizan a la gente y emiten un juicio de valor sobre el valor de la vida del difunto.

Fisher acordó que el idioma y la exactitud en la información sobre las muertes por drogas son importantes. «Hay maneras de aumentar el peligro y disminuirlo, y es más útil hablar sobre la reducción del daño o la reforma de la política de drogas», dijo. «Dirigir atención a la droga y la cantidad es una simplificación excesiva».