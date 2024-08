Del cómic y el collage al retrato en la obra de José Aurelio Baez

José Aurelio Baez es un artista neoyorkino que trabaja un lenguaje visual utilizando el collage, la ilustración y la pintura, manipulando material que se encuentra en las calles de Nueva York. El artista, quien tiene ascendencia puertorriqueña cree firmemente que su obra es influenciada por experiencias, conversaciones con extraños y por eventos sociopolíticos.

José nos platicó un poco sobre cómo se alejo de lo conocido de su práctica para pintar retratos de personas cercanas a él. Nos cuenta como el conocimiento sobre la historia de cada personaje influye en la manera en que lo muestra visualmente.

C – ¿Nos puedes contar un poco sobre tu práctica creativa y tus inspiraciones?

JAB – Considero que mi práctica es la culminación de la pintura, la ilustración y el collage. Cuando trabajo en una nueva obra, tengo una idea de cuál de esas aplicaciones va a ser mas prominente que la otra. La manera en que las tres reaccionan entre sí crean una narrativa. Una de mis inspiraciones en mi práctica es la globalización y la manera en que traducimos la identidad y la cultura. Creo que las personas de todas las culturas en realidad estamos mas conectadas de lo que creemos.

Muchas de tus obras incluyen pedazos de cómics y de pósters, ¿por qué decides incorporar este material en tu trabajo?

El incluir el collage en mi trabajo comenzó como una manera de preservar mis propias memorias y aquello que me rodeaba a lo largo de mi estancia en Nueva York. Cuando pongo este material que encuentro en el día a día, uno encima de otro, me permite incluir historias dentro del trabajo, independientemente si ese era el foco principal de lo que se busca como resultado. Los cómics fueron mi primera interacción con el arte cuando era niño y les sigo teniendo mucho respeto como una forma de arte. Los uso como referencia seguido en mi trabajo para reflejar una imagen mas sencilla del mundo en el que vivo.

Cuando visité tu estudio, llamó mi atención que tienes varios retratos, algo que no vemos comúnmente en tu práctica. ¿Nos puedes decir por qué decidiste pintar estos retratos y quienes son las personas que pintaste?

Hace unos años recibí de mi madre una serie de fotografías viejas, unas que nunca antes había visto de mi familia y, en específico, de mis padres juntos. Mi padre falleció cuando yo era muy joven y por tanto, lo que veía en las fotografías era ajeno a mí. Quería pintar lo que vi en las fotografías para preservar estas memorias. Base la obra completamente en las fotografías. Hay mucho que se puede inferir del lenguaje corporal y de las expresiones faciales y aquello que enmarca la imagen. El retrato de mi padre esta enmarcado en un marco dorado basado en una foto tomada por él mismo e indica su vida y su muerte.

Generalmente tus retratos tienen un efecto borroso, ¿por qué?

Si la identidad de mi sujeto no esta clara, usualmente es porque estoy mostrando un momento fugaz de la vida de esa persona. La pintura de mi madre llamada «Daisy in Central Park» la cara esta obstruida porque ese fue un momento feliz de su vida que ya ha pasado. Tengo conversaciones con ella sobre esta obra y a ella le gusta. Después me di cuenta que ella me había dado estas fotografías ya que este capitulo de su vida ya había terminado. Cuando obstruyo las caras generalmente trato de representar un conflicto que estaba sucediendo por debajo de la superficie, esto se podía saber o no durante ese preciso momento.

En tu opinión, ¿ cómo puedes reflejar la personalidad del sujeto en el retrato? ¿Es necesario conocer a la persona bien?

Disfruto más pintar a una persona cuando se trata de alguien que conozco. Considero dos cosas cuando pinto a una persona; la primera es semejanza física al sujeto, misma que se puede realizar con cálculos y fundamentos de anatomía; la segunda es la familiaridad, como quieres que otros perciban al sujeto. Cuando el sujeto es alguien que conozco bien, generalmente me baso en la familiaridad mas que en la semejanza física al sujeto.

Para tu siguiente retrato, ¿a quién te gustaría pintar?

Me gustaría explorar pintando a dos miembros de la familia al mismo tiempo, resaltando la relación entre ellos. Eventualmente, me gustaría crear un retrato grande que incluyendo a todos los miembros de la familia. Tengo una foto de mi bautizo que puedo utilizar como referencia para esto.

Esto va a ser un reto para mí.

Para más información sobre la obra de José Aurelio, puedes escribir a este correo o visita su sitio.

