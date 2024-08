Del the Funky Homosapien se fracturó 7 costillas y se perforó el pulmón en su caída

Del the Funky Homosapien sigue recuperándose en un hospital de Dinamarca, después de haberse caído del escenario durante el concierto headliner de Gorillaz en el Festival Roskilde, el sábado pasado. Según Damon Albarn, que estaba junto al rapero al momento de su caída, las lesiones de Del fueron inesperadamente graves: siete costillas rotas, un pulmón perforado y un pulmón lacerado.

“Va a estar bien”, le dijo Albarn a Matt Wilkinson de Beats 1 en una entrevista ayer. “Fue solo una caída en el escenario. O sea, yo me he caído de escenarios varias veces, de tarimas mucho más altas que esa, y he tenido mucha suerte. Cuando se cayó, lo miré con cara de: ‘Vamos, levántate, hay 80,000 personas enfrente’. Pensé que sería capaz de seguir con la canción. Pensé que iba a estar bien. Pero en realidad no, no lo estaba. Estaba propiamente lastimado”.

Albarn reiteró que se espera que Del se recupere por completo sin contratiempos. “Va a estar bien, Dios lo bendiga. Fue una cosa terrible, terrible, terrible. No lo puedo creer. La sigo repasando en mi cabeza”.

Puedes escuchar el video de la entrevista de Albarn abajo.

