Delaossa: rap para los que curran 12 horas y no saben de ‘putas y Lambos’

Delaossa nació en el 93 en El Palo, un barrio de pescadores de Málaga. Con 12 años le empezó a interesar la música: después de Cypress Hill vinieron Hablando en Plata y Tote King o Kase-O y tras años rapeando con sus amigos y unos litros sobre bases que sonaban en coches con los maleteros abiertos ha llegado su primer disco, Un perro andaluz. Para grabarlo no ha necesitado ningún estudio: lo ha producido en su cuarto, usando el armario como pecera.

Pero meses antes, con tan solo unos singles publicados, ya había girado por Latinoamérica con su colectivo, Space Hammu, y uno de los temas, Dicen de mí, se coló durante semanas entre las tendencias de YouTube. En él le canta a la señora con el pañuelo a la que le acaban de dar quimio, a los chavales que menudean en su barrio, a los que se levantan a pulso y curran doce horas y a las calles que le han visto crecer y que, en los últimos años, también han sido testigos de su despegue musical.

VICE: ¿Cuándo y por qué empiezas a hacer música?

Delaossa: De bastante joven, con 12 o 13 años me empezó a interesar la música y el hip hop en particular. Escuchabas grupos yankees y de la escena local, cosas muy clásicas como Cypress Hill. Me acuerdo de que mi hermano me pasó cuando era muy pequeño Rage Against The Machine y me llamó mucho la atención, era algo que nunca antes había escuchado, muy potente. Después me empezaron a molar Hablando en Plata y alguna de la gente más representativa de aquí y empecé a coquetear con la música, a escribir letras. Entonces conocí a un chico del barrio de al lado del mío y nos hicimos amigos, empecé a ir a su casa a grabar temas, conocía a Isi también de Space Hammu, formamos un grupito y empezamos a rodar.



Supongo que siempre que los artistas empezáis a hacer algo es porque queréis pareceros a alguien. ¿A quién querías parecerte tú entonces?

Mis referencias eran sobre todo nacionales, supongo que cuando escuchas música en tu idioma te remueve cosas y te hace querer expresarte. Las mías fueron Hablando en Plata, Triple X, Kase-O… toda la gente que lleva desde los 90 en el top del rap en España.

Un perro andaluz es tu primer disco después haber publicado singles y vídeos, ¿por qué te has decidido ahora por el formato largo?

Es verdad que está de moda desde hace años sacar inéditos con vídeo porque es lo más potente y lo que mejor acogida tiene entre la gente, pero creo que era medio obligatorio para mí sacar un disco. Todo el que quiere apostar por esto en serio tiene que tener una referencia, un álbum, así que casi necesitábamos hacerlo para decir “esto es lo que somos y esto es lo que hacemos,” para reflejar nuestra identidad más allá de los singles.

¿Cómo fue producirlo?

Está grabado en mi casa, en mi cuarto. El siguiente disco sí que lo haremos en estudio, pero para este trabajo nos apetecía hacerlo aquí. Teníamos los medios suficientes: un ordenador, un micrófono, una tarjeta y poco más. De mi habitación para el mundo, así lo hemos hecho.

Y, ¿por qué elegiste la cinta de Buñuel para darle título?

Llevaba un par de años rondándome la cabeza la estética de Un perro andaluz y me pareció potente; esa imagen del ojo con la navaja, las hormigas, que desde pequeño me han causado un poco de animadversión… Me moló adoptar esa estética y a partir de ahí construir la del disco.

Imagen vía @cebra_photo

Tanto en tus letras como en tus vídeos quedan muy patentes dos identidades, o al menos eso parece: la del pueblo andaluz y la de la clase obrera.

Sí, Andalucía y su representación como pueblo siempre han sido bastante potentes, tanto en la escena del rap como en la de la música popular. Y yo siempre he llevado por bandera la identidad de mi barrio. He crecido en El Palo, un barrio marinero en el que se sigue manteniendo el rollo, la estética y un poco la manera de vivir de los 80 y siempre he querido reflejarla. Desde la gente que se busca la vida pescando en el mar hasta los chavales que quizá lo hacen de manera más negativa, pero bueno, tampoco hay que pasarlo por alto. Reflejar el barrio, lo que he vivido y vivo es además una obsesión que tengo desde hace años, contar los problemas de la gente de a pie, humilde.

¿La música urbana en España se está yendo cada vez más o de manera mayoritaria a “las putas y los Lambos“?

Cada uno habla de lo que siente y de lo que ve y yo sigo viviendo lo mismo que hace cinco o diez años. Si la cosa fuera muy bien y tuviera una casa en Miami quizá no hablaría de lo que hablo ahora, supongo que todo depende de las vivencias de cada cual. No me puedo meter en la cabeza de los demás, y creo que es respetable hablar de cualquier tema, aunque sí que es verdad que el mensaje de la ostentación y el dinero a mí no me llegan tanto, pero están ahí.

Ese “hablar de lo que vives y ves”, que era igual hace cinco años que ahora, se ve muy bien en Dicen de mí, el último vídeo que has sacado, que ha estado varias semanas entre las tendencias de YouTube.

Claro. La idea de ese tema y de ese vídeo era la de la contemplación, la de ver lo que está pasando: la señora con el pañuelo porque le han dado quimio en la plaza, el señor pescando, los chavales… Una de las mujeres que sale es mi abuela, y la casa en la que aparece es la suya.

¿Qué te dice ella de lo que haces?

Está encantada, aunque se pone nerviosa cuando tengo que viajar lejos. Me dice que tenga cuidado que no me pase nada. Pero toda mi familia está muy feliz, y la gente de mi barrio también.

Hace nada estuviste de gira en América Latina.

Sí, nos fuimos a Argentina y a Colombia. Estuvimos en Buenos Aires, Medellín y Bogotá. Por allí se acoge bastante bien la música que viene de España, tienen otra forma de vivir y de concebir la música. En Argentina se volvían locos en los conciertos, como si estuvieran viendo un partido de fútbol. Son más calurosos, acogen las propuestas de forma diferente, no sé. Son pura pasión, así que volvimos muy contentos, fue una experiencia increíble.

¿Te dedicas exclusivamente a la música?

Nunca hasta ahora me he dedicado solo a la música, llevo haciéndolo muy poco tiempo. Antes subsistía como podía y hacía mis temas, que era lo primordial para mí pero que no da dinero hasta que no tienes, digamos, cierta visibilidad. Y todo es un poco gracias a internet, que ha sido la plataforma que ha hecho que no dependamos de los sellos ni de las productoras para que se nos escuche.

Si no fueras Delaossa y escuchases Un perro andaluz, ¿qué pensarías?

Que no es nada impostado, que es algo que el chico siente y que no está haciendo nada falso sino intentando reflejar de dónde viene y lo que pasa a su alrededor. No sé, es que es un poco raro criticarme o echarme flores, ¿no? (risas).

