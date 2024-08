Deltatron y un blend king-size como inspiración para darle a la cumbia

Fumo marihuana desde los 13 años de edad, hace casi 19 años. La primera vez que supe que quería fumar para toda mi vida fue en compañía de mi mejor amigo y otro más, mientras rentábamos una consola de PlayStation para jugar; en el camino nos echamos un tronchazo, llegué todo stonaaaazo.

Jugamos Smack Down y Winning Eleven… les gané a todos, por eso siempre creí que la hierba era buena. Antes de todo esto era violento y nunca estaba feliz, pero cuando fumé por primera vez me sentí tranquilo, por fin hubo algo que le dio tranquilidad a mi mente y me hizo poder pensar bien y estar en paz. La gente me decía que estaba mal fumarla, es loco como el mundo da vueltas, ahora les comparto a varios miembros de mi familia aceite de cannabis y su vida ha mejorado bastante, mi familia está agradecida con eso.

Foto tomada del Facebook Oficial de Deltatron por Macarena Puelles.

Hice un mix con música que me inspira y que me hace disfrutar la marihuana, es un mix de cumbia, hace tiempo que no hacía uno así, ya tenía ganas. Como en este momento estoy viviendo en Oakland, California me fumé aquí un king size con un blend de varias hierbas y me puse a mezclar unas cumbias. En realidad, me gusta la combinación de este género con la marihuana, van de la mano, así que ojalá la gente lo escuche bien en su casa bien pachecos para calentar el cotorreo.

En Perú la marihuana siempre se ha visto como algo de vagos o de gente mala, ésa es la primera idea que todos te meten al principio, pero ahora todo está cambiando, sobre todo porque el aceite de cannabis es mejor visto por la opinión pública. Actualmente, de este lado, se ha despenalizado un poco su producción y posesión, estamos avanzando un poco .

Tengo unas fechas aquí durante todo abril, mañana se celebra el 420 así que iré a Golden Gate Park, luego de esto estaré en Texas. Después de todo esto visitaré NY y Europa en junio y julio. Se viene mucha música nueva en estos meses.

